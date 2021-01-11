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- 11 Oca 2021 - 11:33

Uyanış Büyük Selçuklu 16. Bölüm Full İzle TRT1! 11 Ocak 2021 Uyanış Büyük Selçuklu 16. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

TRT1 ekranlarının yeni dizisi Uyanış Büyük Selçuklu, yeni sezonun en çok izlenen yapımı olmaya devam ediyor. Selçuklu Devleti’nin başına geçen Melikşah’ın mücadelelerinin anlatıldığı dizide Buğra Gülsoy, Ekin Koç, Hatice Şendil, Leyla Lydia Tuğutlu, Sevda Erginci ve Gürkan Uygun gibi başarılı isimler yer alıyor.

Enver Yılmaz
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Yayınlanan her bölümü ile izleyenleri ekrana kilitleyen Uyanış Büyük Selçuklu dizisi her hafta pazartesi günleri yeni bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor.

Uyanış Büyük Selçuklu Dizisi 15. Bölümde Neler Yaşandı?

Yeni sezonun en iddialı yapımlarından olan Uyanış Büyük Selçuklu 15. bölümü ile geçen hafta ekrana geldi. Dizinin ekrana gelen son bölümünde Sencer yaşananlar karşısında eli kolu bağlı kalırken, Terken ile Elçin arasındaki savaş ise git gide büyümeye başlar. Melikşah’ın da yeni mücadelelere girdiği 15. bölüm yine ilgi ile izlendi.

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin ekrana gelen son bölümünde Rüstem’i yakalamak için kafileyi durdurmayı başarmış olan Sencer, Tapar tarafından durdurulur. Sencer Rüstem’i yakalayamamış olmanın siniri ile saraya geldiğinde ise onu Arslantaş’ın yakaladığını öğrenir. Bu sırada Terken’in Seferiye’yi ve Nizmülmülk’ü zehirlendiğinden emin olan Elçin ise gerçekleri ortaya çıkarmak için büyücünün yerini bulur. Ancak mekana gittiğinde büyücüyü ve zehri karıştıran Esma’yı ölü bulur. İki ceset ile karşı karşıya kalan Elçin, Terken tarafından tuzağa düşürüldüğünü anlar. Ancak artık her şey için çok geç kalmıştır. Bu sırada Andreas’ı cezalandırmayı başaran Melikşah ise ordusu ile beraber Kuvel Kalesi’ni almak için harekete geçer.

Uyanış Büyük Selçuklu Dizisi 16. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin heyecan dolu son bölümünün ardından yeni bölümde yaşanacaklar merak konusu oldu. İlgi ile izlenen yapımın yeni bölüm fragmanları da yayınlandı. Dizide Sencer’in yeni hamleleri ve Melikşah’ın Kuvel Kalesi’nin alıp alamayacağı merakla bekleniyor. Terken ve Elçin arasındaki savaşında bambaşka bir boyuta geçtiği Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarında yayınlanacak.

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11 Oca 2021 - 11:33 Ankara- Yaşam

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