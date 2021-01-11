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- 11 Oca 2021 - 19:01

Ferhat Göçer Son Ağıt Dinle! Zülfi Livaneli’nden Covid-19 Sebebiyle Hayatını Kaybeden Sağlıkçılar İçin Muhteşem Şiir!

İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa) 1992 mezunları, Zülfü Livaneli ve Ferhat Göçer’den muhteşem çalışma! Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının anısına Zülfi Livaneli’nin yazdığı ve Ferhat Göçer’in seslendirdiği “Son Ağıt” şiiri ile video hazırladı. Video duygusal anlara sebep olurken, kendisi de doktor olan Ferhat Göçer’in performansı gözleri yaşarttı!

Samet Yılmaz
Samet Yılmaz Tüm Haberleri
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İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa) 1992 mezunları, Zülfü Livaneli ve Ferhat Göçer’den muhteşem çalışma! Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının anısına Zülfi Livaneli’nin yazdığı ve Ferhat Göçer’in seslendirdiği “Son Ağıt” şiiri ile video hazırladı. Video duygusal anlara sebep olurken, kendisi de doktor olan Ferhat Göçer’in performansı gözleri yaşarttı!

Çapa 92 mezunları tarafından hazırlanan videoda, Zülfü Livaneli tarafından yazılan “Son Ağıt” isimli şiir kullanıldı. Kendisi de doktor olan ve Çapa Tıp Fakültesi mezunlarını “Sınıfdaşlarım” olarak nitelendiren Ferhat Göçer şiiri seslendirdi. Video kısa sürede beğeni kazanırken, izleyenler gözyaşlarına hakim olamadı. Videonun açıklaması da en az şiiri duygusunu katarak yorumlayan Ferhat Göçer kadar dikkat çekti.

Video Açıklamasında Duygusal Sözler Çok Beğenildi

Videonun açıklama kısmı da büyük beğeni topladı. “Bu Son Ağıt Olsun” başlığı ile paylaşılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Hayatını Kaybeden Tüm Sağlık çalışanları Anısına... Ferhat Göçer’in kardeş gibi gördüğü ve 'Sınıfdaşlarım' dediği Çapa Tıp Fakültesi mezunları ile birlikte yaptığı görüşmelerin ardından ortaya bu beste çıkmıştır. Hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını anmak için besteye fikirleri ile destek veren Çapa’92 Mezunlar Grubu ile birlikte acıyı kelimeleriyle tarif eden Zülfü Livaneli olmuştur… Çapa’92 Mezunlar Grubu, bu ağıt ile tüm hayatını kaybedenleri saygıyla ve minnetle anıyor…”

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11 Oca 2021 - 19:01 - Gündem

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