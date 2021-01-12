Haberler Ankara Haberler Ankara
- 12 Oca 2021 - 12:38

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 12 Ocak 2021 Günü Kim Birinci Oldu 617. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı Puan Durumu

Her hafta bir geline 5 tane altın bilezik kazandıran yarışma Gelinim Mutfakta Seda Sayan ile birlikte devam ediyor. Bu eğlence ve rekabet dolu yarışmayı izlemek isteyenler ise Gelinim Mutfakta 12 Ocak izle, Gelinim Mutfakta 617. Bölüm izle sorgularını aratıyor. Gelinim Mutfakta 12 Ocak izle, Gelinim Mutfakta 617. Bölüm izle sorgularına ulaşmak ve ise Gelinim Mutfakta 12 Ocak izle, Gelinim Mutfakta 617. Bölüm izle sorgusu hakkında bilgilenmek için haberimize göz atmayı unutmayınız.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
ABONE OL Google News Sayfamız

Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta Tamamı Tek Parça 12 Ocak 2021 KANAL D Canlı İzle! TIKLAYINIZ

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta yeni sunucusu Seda Sayan ile ekrana geliyor. Üçüncü sezonu ile yayınlanan programda heyecan ve rekabet kaldığı yerden devam ediyor. Her hafta 4 gelin ve kaynananın kıyasıya mücadele ettiği Gelinim Mutfakta yarışması hafta içi her gün saat 13.15’te Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Sevilen programın yeni bölümleri heyecanla bekleniyor.

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 11 Ocak Günün Birincisi Kim Oldu?

Ünlü sunucu Seda Sayan’ın renkli sunumu ile ekranlara canlılık katan Gelinim Mutfakta yarışması dün ekrana gelen bölümü ile yeni haftaya başladı. Birbirinden iddialı 4 gelinin kıyasıya rekabet edeceği 11 15 ocak haftasının ilk gününde birinci olan isim ise merak edildi. Gelinim Mutfakta yarışmasında geçen hafta elenen yarışmacının yerine gelen isim de merak edildi.

Gelinim Mutfakta yarışması haftanın ilk gününde heyecan dolu bölümü ile izleyenleri ekrana kilitledi. Programa yeni katılan gelin ise Memduha oldu. Zeynep, Aysun, Gizem ve Memduha’nın performanslarını sergileyecekleri 11 15 ocak haftasının ilk gününde birinci olan isim ise Zeynep oldu. Programın dün ekrana gelen bölümünde yeni yarışmacı Memduha 11 puan alarak sonuncu oldu. 17 puan alan Gizem ikinci olurken, 19 puan alan Aysun ve Zeynep ise birinciliği paylaştı. Aysun ve Zeynep’in aynı puanı alması üzerine kura çekilişi yapıldı. Kura çekişi ile ilk günün birincisi olan Zeynep çeyrek altını kazandı.

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta Yarışması 12 Ocak Günün Birincisi Belli Oldu Mu?

Seda Sayan İle Gelim Mutfakta yarışmasının dün ekrana gelen bölümü ile yeni hafta heyecanı başlamış oldu. Programın 12 ocak bölümünde en yüksek puanı alan ve çeyrek altını kazanan isim ise merak ediliyor. Ancak 12 ocak puan durumu henüz belli değil. Program bugün 1315’te Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Sonrasında güncel puan durumunu ve 12 ocak birincisi olan yarışmacıyı haberimizden öğrenebilirsiniz.

# seda sayan izle, seda sayan, seda sayan gelinim mutfakta, seda sayan son bölüm izle, gelinim mutfakta izle, seda sayan son bölümde neler oldu, gelinim mutfakta 617.bölüm, kanal d canlı izle, Kanal D, kanal d canlı yayın, gelinim mutfakta son bölümde neler oldu, kanal d gelinim mutfakta, seda sayan ile gelinim mutfakta, gelinim mutfakta, başladı, yeni, 2021, bekleniyor, izle, canlı, mücadele

12 Oca 2021 - 12:38 Ankara- Dizi Fragmanları

# DİZİ FRAGMANLARI İZLE İLE İLİŞKİLİ:
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. Bölüm Full İzle! 12 Ocak 2021 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle mask
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. Bölüm Full İzle! 12 Ocak 2021 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle
Masumlar Apartmanı Dizisi 17. Bölüm Full İzle Star TV! 12 Ocak 2021 Masumlar Apartmanı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Masumlar Apartmanı Dizisi 17. Bölüm Full İzle Star TV! 12 Ocak 2021 Masumlar Apartmanı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 12 Ocak 2021 Cumartesi Survivor 4. Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu? mask
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 12 Ocak 2021 Cumartesi Survivor 4. Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu?
Zuhal Topal'la Sofrada 517. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 12 Ocak 2021 Günün Puan Durumu Ne Oldu? mask
Zuhal Topal'la Sofrada 517. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 12 Ocak 2021 Günün Puan Durumu Ne Oldu?
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 12 Ocak 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 12 Ocak 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle!
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 12 Ocak 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 12 Ocak 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle!
Kefaret Dizisi 8. Bölüm Özeti... mask
Kefaret Dizisi 8. Bölüm Özeti...
Menajerimi Ara 20. Bölüm Full İzle Star TV! 10 Ocak 2021 Menajerimi Ara Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Menajerimi Ara 20. Bölüm Full İzle Star TV! 10 Ocak 2021 Menajerimi Ara Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Arıza Dizisi 17. Bölüm Full İzle! 10 Ocak 2021 Arıza Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Arıza Dizisi 17. Bölüm Full İzle! 10 Ocak 2021 Arıza Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
İbo Show 9. Bölüm Full Canlı izle! İbo Show 9 Ocak 2021 2020 Tek Parça Youtube İzle mask
İbo Show 9. Bölüm Full Canlı izle! İbo Show 9 Ocak 2021 2020 Tek Parça Youtube İzle
# DİZİ FULL İZLE İLE İLİŞKİLİ:
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. Bölüm Full İzle! 12 Ocak 2021 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle mask
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. Bölüm Full İzle! 12 Ocak 2021 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle
Masumlar Apartmanı Dizisi 17. Bölüm Full İzle Star TV! 12 Ocak 2021 Masumlar Apartmanı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Masumlar Apartmanı Dizisi 17. Bölüm Full İzle Star TV! 12 Ocak 2021 Masumlar Apartmanı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 12 Ocak 2021 Cumartesi Survivor 4. Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu? mask
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 12 Ocak 2021 Cumartesi Survivor 4. Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu?
Zuhal Topal'la Sofrada 517. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 12 Ocak 2021 Günün Puan Durumu Ne Oldu? mask
Zuhal Topal'la Sofrada 517. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 12 Ocak 2021 Günün Puan Durumu Ne Oldu?
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 12 Ocak 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 12 Ocak 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle!
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 12 Ocak 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 12 Ocak 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle!
Kefaret Dizisi 8. Bölüm Özeti... mask
Kefaret Dizisi 8. Bölüm Özeti...
Menajerimi Ara 20. Bölüm Full İzle Star TV! 10 Ocak 2021 Menajerimi Ara Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Menajerimi Ara 20. Bölüm Full İzle Star TV! 10 Ocak 2021 Menajerimi Ara Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Arıza Dizisi 17. Bölüm Full İzle! 10 Ocak 2021 Arıza Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Arıza Dizisi 17. Bölüm Full İzle! 10 Ocak 2021 Arıza Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
İbo Show 9. Bölüm Full Canlı izle! İbo Show 9 Ocak 2021 2020 Tek Parça Youtube İzle mask
İbo Show 9. Bölüm Full Canlı izle! İbo Show 9 Ocak 2021 2020 Tek Parça Youtube İzle
# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. Bölüm Full İzle! 12 Ocak 2021 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle mask
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. Bölüm Full İzle! 12 Ocak 2021 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle
Masumlar Apartmanı Dizisi 17. Bölüm Full İzle Star TV! 12 Ocak 2021 Masumlar Apartmanı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Masumlar Apartmanı Dizisi 17. Bölüm Full İzle Star TV! 12 Ocak 2021 Masumlar Apartmanı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Baraj Dizisi Kıyamete Doğru İlerliyor! Final mi Yapacak? Seyirciler Çok Tepkili... mask
Baraj Dizisi Kıyamete Doğru İlerliyor! Final mi Yapacak? Seyirciler Çok Tepkili...
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 12 Ocak 2021 Cumartesi Survivor 4. Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu? mask
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 12 Ocak 2021 Cumartesi Survivor 4. Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu?
Zuhal Topal'la Sofrada 517. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 12 Ocak 2021 Günün Puan Durumu Ne Oldu? mask
Zuhal Topal'la Sofrada 517. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 12 Ocak 2021 Günün Puan Durumu Ne Oldu?
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 12 Ocak 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 12 Ocak 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle!
Çukur Dizisindeki Cengiz Resmen Harcandı! Son Bölüm Seyircinin Aklından Hiç Çıkmayacak! mask
Çukur Dizisindeki Cengiz Resmen Harcandı! Son Bölüm Seyircinin Aklından Hiç Çıkmayacak!
Çukur’da Dengeler Değişti! O İsim Resmen Babasını Sattı! Büyük Son Çok Feci Olacak! mask
Çukur’da Dengeler Değişti! O İsim Resmen Babasını Sattı! Büyük Son Çok Feci Olacak!
Acun Ilıcalı Fenomen Survivor Yarışmacısının Kalemini Kırdı! Artık Yarışmada Yer Almayacak, Sağlığı Hayallerinin Önüne Geçti... mask
Acun Ilıcalı Fenomen Survivor Yarışmacısının Kalemini Kırdı! Artık Yarışmada Yer Almayacak, Sağlığı Hayallerinin Önüne Geçti...
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 12 Ocak 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 12 Ocak 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Bir Şifa Bağımlısının itirafları’ Gain’de başladı mask
Bir Şifa Bağımlısının itirafları’ Gain’de başladı
Masumlar Apartmanı Dizisi 17. Bölüm Full İzle Star TV! 12 Ocak 2021 Masumlar Apartmanı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Masumlar Apartmanı Dizisi 17. Bölüm Full İzle Star TV! 12 Ocak 2021 Masumlar Apartmanı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 12 Ocak 2021 Cumartesi Survivor 4. Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu? mask
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 12 Ocak 2021 Cumartesi Survivor 4. Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu?
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 12 Ocak 2021 Günü Kim Birinci Oldu 617. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı Puan Durumu mask
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 12 Ocak 2021 Günü Kim Birinci Oldu 617. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı Puan Durumu
Zuhal Topal'la Sofrada 517. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 12 Ocak 2021 Günün Puan Durumu Ne Oldu? mask
Zuhal Topal'la Sofrada 517. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 12 Ocak 2021 Günün Puan Durumu Ne Oldu?
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 12 Ocak 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 12 Ocak 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL