Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 12 Ocak 2021 Günü Kim Birinci Oldu 617. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı Puan Durumu

Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta Tamamı Tek Parça 12 Ocak 2021 KANAL D Canlı İzle! TIKLAYINIZ

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta yeni sunucusu Seda Sayan ile ekrana geliyor. Üçüncü sezonu ile yayınlanan programda heyecan ve rekabet kaldığı yerden devam ediyor. Her hafta 4 gelin ve kaynananın kıyasıya mücadele ettiği Gelinim Mutfakta yarışması hafta içi her gün saat 13.15’te Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Sevilen programın yeni bölümleri heyecanla bekleniyor.

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 11 Ocak Günün Birincisi Kim Oldu?

Ünlü sunucu Seda Sayan’ın renkli sunumu ile ekranlara canlılık katan Gelinim Mutfakta yarışması dün ekrana gelen bölümü ile yeni haftaya başladı. Birbirinden iddialı 4 gelinin kıyasıya rekabet edeceği 11 15 ocak haftasının ilk gününde birinci olan isim ise merak edildi. Gelinim Mutfakta yarışmasında geçen hafta elenen yarışmacının yerine gelen isim de merak edildi.

Gelinim Mutfakta yarışması haftanın ilk gününde heyecan dolu bölümü ile izleyenleri ekrana kilitledi. Programa yeni katılan gelin ise Memduha oldu. Zeynep, Aysun, Gizem ve Memduha’nın performanslarını sergileyecekleri 11 15 ocak haftasının ilk gününde birinci olan isim ise Zeynep oldu. Programın dün ekrana gelen bölümünde yeni yarışmacı Memduha 11 puan alarak sonuncu oldu. 17 puan alan Gizem ikinci olurken, 19 puan alan Aysun ve Zeynep ise birinciliği paylaştı. Aysun ve Zeynep’in aynı puanı alması üzerine kura çekilişi yapıldı. Kura çekişi ile ilk günün birincisi olan Zeynep çeyrek altını kazandı.

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta Yarışması 12 Ocak Günün Birincisi Belli Oldu Mu?

Seda Sayan İle Gelim Mutfakta yarışmasının dün ekrana gelen bölümü ile yeni hafta heyecanı başlamış oldu. Programın 12 ocak bölümünde en yüksek puanı alan ve çeyrek altını kazanan isim ise merak ediliyor. Ancak 12 ocak puan durumu henüz belli değil. Program bugün 1315’te Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Sonrasında güncel puan durumunu ve 12 ocak birincisi olan yarışmacıyı haberimizden öğrenebilirsiniz.