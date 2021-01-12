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- 12 Oca 2021 - 13:29

Survivor 2021 Tek Parça İzle! 12 Ocak 2021 Cumartesi Survivor 4. Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu?

Survivor yayınlanan son bölümüyle beraber izleyici kitlesi üzerinde büyük bir merak uyandırdı. Yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında, “Survivor 2021 tek parça izle, Survivor 4. Bölüm canlı izle” sorgularını aratmaya başladı. Aranma hacmi çok yüksek olan Survivor 2021 tek parça izle, Survivor 4. bölüm canlı izle sorgularının cevabını haberimizin üzerinden bulabilirsiniz. Survivor 2021 tek parça izle, Survivor 4. Bölüm canlı izle sorgusuna cevap olarak linklerden faydalanabilirsiniz.

Enver Yılmaz
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Survivor 2021 Tamamı Tek Parça 12 Ocak 2021 TV8 Canlı İzle! TIKLAYINIZ

TV8 ekranlarının reyting rekortmeni programı Survivor’ın yeni sezonu ilgi ile takip ediliyor. Yeni sezonda da büyük beğeni toplayan programda her hafta elenecek isimler merakla bekleniyor. Ünlüler ve gönüllüler takımlarının kazanmak için kıyasıya mücadele verdiği Survivor yarışması her hafta pazrtesi, salı, perşembe, cumartesi ve pazar akşamları ekrana geliyor.

Survivor Türkiye 11 Ocak Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı, Eleme Adayı Kim Oldu?

Heyecan dolu yeni sezona başlayan Survivor Türkiye programı dün yeniden ekrana geldi. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununun oynandığı Survivor Türkiye’de gönüllüler ve ünlüler takımları arasında kıyasıya mücadele yaşandı. Programın dün ekrana gelen bölümünde haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı bir arkadaşlarını daha eleme potasına göndermemek için kıyasıya mücadele etti. İki takım arasında hem dokunulmazlık hem de ödül oyunu oynandı. Haftanın ikinci eleme adayı da belli oldu.

Survivor’ın dün akşam ekrana gelen bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında yine kıyasıya mücadele yaşandı. İlk turda ödül oyunu için mücadele veren takımlar parkurlardan başarı elde etmek için hırsla savaştı. Ödül oyununu 10-5 skor ile gönüllüler takımı kazandı. Gönüllüler takımı ödül oyunu sonunda adada çok işlerine yarayabilecek olan bir alet takımı kazandı. Dün ekrana gelen programın ikinci turunda ise takımlar dokunulmazlık oyunu için mücadele etti. Dokunulmazlık oyununda da kıyasıya mücadele yaşandı. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım ise ünlüler oldu. Gönüllüler takımından ikinci kişi de ele postasına girdi. Bu hafta eleme postasına giren ikinci isim Dora oldu. Haftanın ilk eleme adayı da gönüllüler takımında Sena olmuştu.

Survivor Türkiye 5. Bölüm Ne Zaman, Yeni Bölüm Tanıtımı Yayınlandı Mı?

TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışması Survivor Türkiye’nin dün ekrana gelen heyecan dolu bölümünün ardından program konseyin toplanacağı ve oylamanın yapılacağı heyecan dolu bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. Survivor Türkiye heyecan dolu eleme akşamı ile bugün saat 20.00’da TV8 ekranlarında yayınlanacak.

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12 Oca 2021 - 13:29 Ankara- Dizi Fragmanları

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