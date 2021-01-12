Masumlar Apartmanı Dizisi 17. Bölüm Full İzle Star TV! 12 Ocak 2021 Masumlar Apartmanı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Masumlar Apartmanı Tamamı Tek Parça 12 Ocak 2021 TRT1 Canlı İzle! TIKLAYINIZ

TRT1 ekranlarında bu sezon yayın hayatına başlayan ve sezonun en iddialı yapımı olarak gösterilen Masumlar Apartmanı heyecan dolu bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. her hafta izlenme rekorları kıran dizi sosyal medyada da en çok konuşulan yapımlar arasında yer alıyor. Masumlar Apartmanı dizisi her hafta salı günleri saat 20.00'da TRT1 ekranlarında yayınlanıyor.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi romanından ekrana uyarlanan Masumlar Apartmanı dizisinde psikolojik problemleri olan 4 kardeşin iyileşme hikayesi anlatılıyor. Dizide Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Merve Dizdar ve Ezgi Mola başrolleri paylaşıyor. Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümleri her hafta merakla bekleniyor.

Masumlar Apartmanı Dizisi 16. Bölümde Neler Yaşandı?

TRT1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı 16. bölümü ile geçen hafta ekrana geldi. İlgi ile takip edilen dizi son bölümü ile yine izleyenleri ekrana kilitledi. Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümünde Safiye’nin öğrenmeye başladığı gerçekler dünyasını alt üst eder. Safiye öğrendikleri karşısında yeni bir krize doğru giderken, bu kriz İnci’nin de hayallerini yıkmaya başlar.

Masumlar Apartmanı dizisinin geçen hafta ekrana gelen bölümünde Han ve İnci her şeyden habersiz evliliklerini açıklamak üzere apartmana gelir. Safiye öğrendiği bu evlilik karşısında deliye döner. Han’ın evlenmesi ile yıkılan Safiye yeniden için kapanır. Bunu kendi üzerine alınan Naci ise durumu açıklamak ister. Ancak Gülru’nun ortaya çıkışı ile işler daha da karmaşık bir hal alır. Gülru ve Naci’nin evlendiklerini öğrenen Safiye durdurulamaz bir krize girer. Ablasına engel olamayan Gülben, Han’ı arayıp yardım ister. Han’ın Safiye’yi sakinleştirmek için verdiği sözler ise İnci’nin hayallerini yıkacaktır.

Masumlar Apartmanı Dizisi 17. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Masumlar Apartmanı dizisinin yayınlanan heyecan dolu son bölümünün ardından İnci ve Han arasında yaşanacaklar ve Safiye’nin Naci’ye karşı nasıl tutum alacağı merak edildi. Masumlar Apartmanı dizisi merakla beklenen 17. bölümü ile bu akşam saat 20.00’da ekrana gelecek.