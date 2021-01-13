Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Tamamı Tek Parça 13 Ocak 2021 Çarşamba Show Tv Canlı izle! >>>>> TIKLAYINIZ

Hafta içi her gün saatler 15.15’i gösterdiğinde Show TV ekranlarında yayına gelen Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme, yine sevilecek bir bölümü ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Didem Arslan Yılmaz sunumu ile canlı yayında kayıpların bulunduğu, küslerin barıştığı ve saklı gerçeklerin ortaya çıktığı sevilen reality programının son bölümünü haberimizden izleyebilirsiniz.

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme Dün Ne Oldu, 12 Ocak Salı Günü Stüdyoda Neler Yaşandı.

Didem Arslan Yılmaz’a Vazgeçme dün yayınlanan bölümde, canlı yayında gerçekleşen büyük buluşma ekranları başındakileri gözyaşlarına boğdu. Sahte gelin Melisay’ın anneannesi stüdyoya gelirken, anneanne ile torunun kavuşması izleyenlere duygusal anlar yaşattı. İkili uzun süre bir birbirlerinden ayrılmazken, göz yaşlarına hakim olamadılar. Anneannenin ilk kez katıldığı programda uzun süre birbirlerine sarılan ikili, Melisay’ın eğitimi ve spor başarıları da bu anlarda dile getirildi. Olayı bir de anneanneden dinleyen izleyiciler, sahte gelin davasına farklı bir gözle daha bakarak gerçeklerin aydınlanmasına şahit oldular.Didem Arslan Yılmaz, Melisay’ı kurtarmak için anneannesinden de yardım istedi. Anneannesi ise Melisay için mücadelesini anlatırken, yorgunluğu herkesi üzdü. Melisay ile birlikte kaldıklarını anlatan anneanne, Melisay’ın yaptıklarından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Anneannesi Melisay’ı eve geri çağırırken, onu kapıya koymadığını ve ona bakabileceğini söyledi. Taciz iddiaları ile gündeme gelen Melisay’ın üvey babası ise iddialara karşı ilk kez konuştu.