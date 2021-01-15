Doya Doya Moda 15 Ocak 2021 Full İzle! Doya Doya Moda 135. Bölüm Kim Elendi, Gününün Birincisi Kim Oldu?
TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Doya Doya Moda, haftanın finali ile ekranlara geliyor. Altın kolyeye sahip olacak haftanın birincisi ve yarışmaya veda edecek ismin belirleneceği bu hafta eleme heyecanı damgasını vuruyor.
Doya Doya Moda 15 Ocak 2021 Full İzle! >>>>> TIKLAYINIZ
TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Doya Doya Moda, haftanın finali ile ekranlara geliyor. Altın kolyeye sahip olacak haftanın birincisi ve yarışmaya veda edecek ismin belirleneceği bu hafta eleme heyecanı damgasını vuruyor. Jüri koltuğunda Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Uğurkan Enez’in oturduğu Doya Doya Moda’nın 15 Ocak Cuma bölümünü haberimizden izleyebilirsiniz.
14 Ocak 2021 Doya Doya Moda’da Neler Oldu?
Doya Doya Moda’nın dünkü programında yarışmacılar, alışveriş için Ümraniye’ye getirildi. Günün konsepti Nikah Şahidi olurken, kişi başı 500 TL alışveriş bütçesi verildi. Kadın yarışmacılardan Birben ve erkek yarışmacılardan Batıcan 20 tam puan alırken, kadın yarışmacılardan en düşük puanı alan isim 8 puanla Serap oldu. Erkek yarışmacılardan Ahmet ise 6 puanla erkeklerin ve dünkü bölümün en düşük puan alan ismi oldu.
14 Ocak 2021 Perşembe Doya Doya Moda Puan Durumu
Birben 20 puan
Batıcan 20 puan
Ceren 19 puan
Mehmet 17 puan
Ufuk 17 puan
Emre 16 puan
Özde 16 puan
Rabia 16 puan
Bahar 15 puan
Furkan 15 puan
Ayşegül 14 puan
Erhan 14 puan
Serap 8 puan
Ahmet 6 puan
Doya Doya Moda Kim Birinci Oldu?
Doya Doya Moda’da 93 puanla geçtiğimiz haftayı kapatan Ceren, birinci olarak altın kolyeyi boynuna taktı.
Doya Doya Moda Kim Elendi?
Doya Doya Moda’da elenen isim Gülnaz oldu.
15 Oca 2021 - 09:14 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.