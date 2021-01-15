Doya Doya Moda 15 Ocak 2021 Full İzle! Doya Doya Moda 135. Bölüm Kim Elendi, Gününün Birincisi Kim Oldu?

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TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Doya Doya Moda, haftanın finali ile ekranlara geliyor. Altın kolyeye sahip olacak haftanın birincisi ve yarışmaya veda edecek ismin belirleneceği bu hafta eleme heyecanı damgasını vuruyor. Jüri koltuğunda Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Uğurkan Enez’in oturduğu Doya Doya Moda’nın 15 Ocak Cuma bölümünü haberimizden izleyebilirsiniz.

14 Ocak 2021 Doya Doya Moda’da Neler Oldu?

Doya Doya Moda’nın dünkü programında yarışmacılar, alışveriş için Ümraniye’ye getirildi. Günün konsepti Nikah Şahidi olurken, kişi başı 500 TL alışveriş bütçesi verildi. Kadın yarışmacılardan Birben ve erkek yarışmacılardan Batıcan 20 tam puan alırken, kadın yarışmacılardan en düşük puanı alan isim 8 puanla Serap oldu. Erkek yarışmacılardan Ahmet ise 6 puanla erkeklerin ve dünkü bölümün en düşük puan alan ismi oldu.

14 Ocak 2021 Perşembe Doya Doya Moda Puan Durumu

Birben 20 puan

Batıcan 20 puan

Ceren 19 puan

Mehmet 17 puan

Ufuk 17 puan

Emre 16 puan

Özde 16 puan

Rabia 16 puan

Bahar 15 puan

Furkan 15 puan

Ayşegül 14 puan

Erhan 14 puan

Serap 8 puan

Ahmet 6 puan

Doya Doya Moda Kim Birinci Oldu?

Doya Doya Moda’da 93 puanla geçtiğimiz haftayı kapatan Ceren, birinci olarak altın kolyeyi boynuna taktı.

Doya Doya Moda’da elenen isim Gülnaz oldu.