Müge Anlı Tamamı Tek Parça 15 Ocak 2021 Perşembe ATV Canlı İzle!

Müge Anlı İle Tatlı Sert Tamamı Tek Parça 15 Ocak 2021 ATV Canlı İzle! TIKLAYINIZ

Uzun yıllardır ATV ekranlarında yayın hayatına devam eden Müge Anlı İle Tatlı Sert programı hafta içi hergün ekrana gelmeye devam ediyor. Çarpıcı olay ve konularla Türkiye’nin gündemini belirleyen Müge Anlı İle Tatlı Sert her bölümü ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Birçok şüpheli kayıp ve cinayet olayının ele alındığı program hafta içi hergün saat 10.00’da ATV ekranlarında canlı yayınlanıyor.

Müge Anlı İle Tatlı Sert 14 Ocak Programında Neler Oldu?

ATV ekranlarını reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert dün ekrana gelen bölümü ile yine birbirinden çarpıcı olayları ekrana taşıdı. Duygu Çelikten cinayetinin ilk duruşmasından ayrıntıların ekrana geldiği 14 Ocak programında şüpheli cinayet ve kayıp olayları izleyenleri yine ekrana kilitledi.

Müge Anlı İle Tatlı Sert programının dün ekrana gelen bölümünde yine birçok farklı gündem izleyenlerle buluştu. Anamur’da seracılık yapan Ali Toprak’ın şüpheli cinayeti programın en önemli gündemi olmaya devam etti. Muz serasında öldürülen Ali Toprak’ı kimin öldürdüğü merak konusu olmaya devam ediyor. İki çocuk babası Ali Toprak’ın define mücadelesi için mi yoksa intikam için mi öldürüldüğü merak ediliyor.

Müge Anlı ve ekibi cinayetle ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Programın diğer gündemi ise kayıp İzzet Döndü oldu. 7 Ocak günü ortadan kaybolan İzzet Döndü’nün yakınları nerede olduğunu merak ediyor. Şüpheli kayıp olayı ile ilgili ayrıntılar programda ekrana geldi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının çarpıcı gündemlerinden biri de aylar önce sevgilisi tarafından öldürülen Duygu Çelikten davasının ilk duruşması oldu. Müge Anlı programın dün ekrana gelen bölümünde ilk duruşmada yaşananları izleyenlerle paylaştı.

Müge Anlı İle Tatlı Sert 15 Ocak Gündemleri Neler Olacak?

Müge Anlı İle Tatlı Sert programının dün ekrana gelen bölümünde yaşananlardan sonra bugün ele alınacak gündemler merak edildi. Programın bugünkü bölümünde Ali Toprak’ın şüpheli cinayeti ile ilgili ayrıntılar ekrana gelecek. Kayıp İzzet Doğan ile ilgili sıcak gelişmelerin de paylaşılacağı program bugün saat 10.00’da ATV ekranlarında yayınlanacak.