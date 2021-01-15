Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Tamamı Tek Parça 15 Ocak 2021 Cuma Show Tv Canlı izle! >>>>> TIKLAYINIZ

Sevilen sunucu Didem Arslan Yılmaz’ın sunumu ile hafta içi her gün Show TV ekranlarında izleyici ile buluşan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme, kısa sürede çok beğenildi. Türkiye’nin en yeni reality programında gerçek hayatlara dokunan gündem izleyiciler tarafından sıkı bir şekilde takip edilirken, Didem Arslan Yılmaz ve ekibi dargınları buluşturmaya ve kayıpları bulmaya devam ediyor. Hafta içi her gün 15.15’te izleyici ile buluşan programın 15 Ocak Cuma günü ekranlara gelen bölümünü haberimizden izleyebilirsiniz.

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme 14 Ocak Perşembe Günü Ne Oldu, Stüdyoda Neler Yaşandı?

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme dünkü bölümünde sahte gelin Melisay’ın ilk kez açıkladığı gerçek herkesi sarstı. Stüdyoya geldiğinde ağlar hali ile dikkat çeken Melisay, programa çıkmak istemediğini ifade ederek gözyaşlarına boğuldu. Didem Arslan Yılmaz’a suçlamaları kabul ettiğini söyleyen Melisay’ı sakinleştiren sunucu, çetenin elinde birkaç kız daha olduğunu ifade ederek korkmamasını ve Melisay’ın konuşmasını istedi.

Didem Arslan Yılmaz da Melisay’ın da korktuğu için konuşmadığını söyleyerek, polisin devreye girmesinin an meselesi olduğunu ifade etti. Stüdyoda sahte gelin mağduru Mehmet Koç konuşurken, Doğubeyazıt’ta tek katlı bir evde Melisay’la buluştuklarını anlattı. İfadelerde geçen gül dövmeli kadın olarak bilinen kadının ablası telefonla yayına bağlandı ve kardeşinin kandırıldığını iddia ederek önemli açıklamalarda bulundu.