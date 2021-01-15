Zuhal Topal'la Sofrada 519. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 14 Ocak 2021 Günün Puan Durumu Ne Oldu?

Zuhal Topal'la Sofrada Tamamı Tek Parça 15 Ocak 2021 FOX TV Canlı İzle! TIKLAYINIZ

Üçüncü sezonu ile izleyicilerin karşısına çıkan Zuhal Topal’la Sofrada programı heyecan ve rekabet dolu bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Her hafta 5 gelin ve kaynananın büyük ödül için kıyasıya rekabet ettiği programda birinci olacak isim merakla bekleniyor. Zuhal Topal’la Sofrada programı hafta içi hergün saat 16.00’da ekrana geliyor.

Zuhal Topal’la Sofrada 14 Ocak Yarışmacısı Kim, Kaç Puan Aldı?

FOX TV ekranlarının en çok izlenen gündüz kuşağı programı Zuhal Topal’la Sofrada rekabet dolu bir bölümü ile daha dün yayınlandı. 11 15 Ocak haftasının finaline adım adım yaklaşılırken, heyecanın zirveye çıktığı programda, sıkı takipçiler dün yarışan gelini ve puan durumunu merak etti. Zuhal Topal’la Sofrada programında bu hafta birinci olacak insan merak ediliyor.

Zuhal Topal’la Sofrada programının dün ekrana gelen bölümü ile haftanın finalinde önceki son yarışması performansını sergiledi. 14 Ocak günü Melek Tütün Karacan ve kaynanası Ayşe Görmüş performanslarını sergilediler. 14 Ocak yarışmacısı menüsü ve hazırlıkları ile kaynanalardan birçok eleştiri alırken, günü ise 12 puan ile kapattı. Melek Tüttün Karacan aldığı 12 puan ile bu hafta en düşük puanı alan yarışmacı olurken, Pelin Akın ise 34 puan ile şimdilik birinciliği elinde tutuyor. Zuhal Topal’la Sofrada programında bugün yarışacak gelinin aldığı puanların haftanın birincisi olmaya yetip yetmeyeceği merak ediliyor.

Zuhal Topal’la Sofrada Programı 15 Ocak Yarışmacısı Kim Olacak, Haftanın Birincisi Belli Oldu Mu?

Zuhal Topal’la Sofrada programında 11 ve 15 Ocak haftasının heyecan dolu finali geldi çattı. Rekabet ve heyecan dolu geçen bu haftada da büyük ödülün sahibi olan isim merak ediliyor. Zuhal Topal’la Sofrada programında haftanın birincisi ise henüz açıklanmadı. Programın bugün yayınlanacak bölümünde Esra Bodur ve kaynanası Semra Bodur performanslarını sergileyecekler. Esra Bodur’un da puanlarının belli olmasının ardından bu hafta büyük ödülü kazanan isim açıklanacak. Zuhal Topal’la Sofrada programı bugün saat 16.00’da FOX TV ekranlarında yayınlanacak.