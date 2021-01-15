Haberler Ankara Haberler Ankara
- 15 Oca 2021 - 10:05

Zuhal Topal'la Sofrada 519. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 14 Ocak 2021 Günün Puan Durumu Ne Oldu?

Ekranların vazgeçilmez yarışması olan Zuhal Topal'la Sofrada programının yeni bölümlerini hakkında bilgi almak isteyenler seyirciler "Zuhal Topal'la Sofrada 15 Ocak izle, Zuhal Topal'la Sofrada son bölüm izle" sorgusunu aratıyor. Haberimiz içerisinde bulunan link ve videolar sayesinde "Zuhal Topal'la Sofrada 15 Ocak izle " sorgusuna cevap bulabilirsiniz. Bunun yanında "Zuhal Topal'la Sofrada 15 Ocak izle, Zuhal Topal'la Sofrada son bölüm izle" sorgusuna haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

Ozan Şahin
Ozan Şahin Tüm Haberleri
ABONE OL Google News Sayfamız

Zuhal Topal'la Sofrada Tamamı Tek Parça 15 Ocak 2021 FOX TV Canlı İzle! TIKLAYINIZ

Üçüncü sezonu ile izleyicilerin karşısına çıkan Zuhal Topal’la Sofrada programı heyecan ve rekabet dolu bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Her hafta 5 gelin ve kaynananın büyük ödül için kıyasıya rekabet ettiği programda birinci olacak isim merakla bekleniyor. Zuhal Topal’la Sofrada programı hafta içi hergün saat 16.00’da ekrana geliyor.

Zuhal Topal’la Sofrada 14 Ocak Yarışmacısı Kim, Kaç Puan Aldı?

FOX TV ekranlarının en çok izlenen gündüz kuşağı programı Zuhal Topal’la Sofrada rekabet dolu bir bölümü ile daha dün yayınlandı. 11 15 Ocak haftasının finaline adım adım yaklaşılırken, heyecanın zirveye çıktığı programda, sıkı takipçiler dün yarışan gelini ve puan durumunu merak etti. Zuhal Topal’la Sofrada programında bu hafta birinci olacak insan merak ediliyor.

Zuhal Topal’la Sofrada programının dün ekrana gelen bölümü ile haftanın finalinde önceki son yarışması performansını sergiledi. 14 Ocak günü Melek Tütün Karacan ve kaynanası Ayşe Görmüş performanslarını sergilediler. 14 Ocak yarışmacısı menüsü ve hazırlıkları ile kaynanalardan birçok eleştiri alırken, günü ise 12 puan ile kapattı. Melek Tüttün Karacan aldığı 12 puan ile bu hafta en düşük puanı alan yarışmacı olurken, Pelin Akın ise 34 puan ile şimdilik birinciliği elinde tutuyor. Zuhal Topal’la Sofrada programında bugün yarışacak gelinin aldığı puanların haftanın birincisi olmaya yetip yetmeyeceği merak ediliyor.

Zuhal Topal’la Sofrada Programı 15 Ocak Yarışmacısı Kim Olacak, Haftanın Birincisi Belli Oldu Mu?

Zuhal Topal’la Sofrada programında 11 ve 15 Ocak haftasının heyecan dolu finali geldi çattı. Rekabet ve heyecan dolu geçen bu haftada da büyük ödülün sahibi olan isim merak ediliyor. Zuhal Topal’la Sofrada programında haftanın birincisi ise henüz açıklanmadı. Programın bugün yayınlanacak bölümünde Esra Bodur ve kaynanası Semra Bodur performanslarını sergileyecekler. Esra Bodur’un da puanlarının belli olmasının ardından bu hafta büyük ödülü kazanan isim açıklanacak. Zuhal Topal’la Sofrada programı bugün saat 16.00’da FOX TV ekranlarında yayınlanacak.

# zuhal topal kimdir, zuhal topal nereli, zuhal topal zuhal topal izle, zuhal topal 14 ocak, zuhal topal 15 ocak, zuhal topal fox, fox tv zuhal topal, zuhal topal fox tv canlı izle, zuhal topal sofrada, zuhal topal sofrada fragman, zuhal topal sofrada haftanın kazananı, zuhal topal sofrada 14 ocak, zuhal topal sofrada 15 ocak, zuhal topal sofrada son bölüm, zuhal topal sofrada birinci, zuhal topal sofrada kazanan, zuhal topal sofrada ne zaman, zuhal topal sofrada hangi kanalda, zuhal topal sofrada saat kaçta, zuhal topal sofrada hangi şehirde, zuhal topal sofrada başvur, zuhal topal sofrada başvuru formu, canlı, 2021, izle, fox tv

15 Oca 2021 - 10:05 Ankara- Dizi Fragmanları

# DİZİ FRAGMANLARI İZLE İLE İLİŞKİLİ:
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 15 Ocak 2021 Perşembe ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 15 Ocak 2021 Perşembe ATV Canlı İzle!
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 15 Ocak 2021 Perşembe ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 15 Ocak 2021 Perşembe ATV Canlı İzle!
Sol Yanım Dizisi 7. Bölüm Full İzle! 14 Ocak 2021Sol Yanım Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Sol Yanım Dizisi 7. Bölüm Full İzle! 14 Ocak 2021Sol Yanım Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Alev Alev Dizisi 10. Bölüm Full İzle! 14 Ocak 2021Alev Alev Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Alev Alev Dizisi 10. Bölüm Full İzle! 14 Ocak 2021Alev Alev Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Mucize Doktor Dizisi 45. Bölüm Full İzle! 14 Ocak 2021 Mucize Doktor Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Mucize Doktor Dizisi 45. Bölüm Full İzle! 14 Ocak 2021 Mucize Doktor Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Bir Zamanlar Çukurova neden oynamıyor? Bir Zamanlar Çukurova final mi oldu? mask
Bir Zamanlar Çukurova neden oynamıyor? Bir Zamanlar Çukurova final mi oldu?
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 14 Ocak 2021 Perşembe Survivor 4. Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu? mask
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 14 Ocak 2021 Perşembe Survivor 4. Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu?
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 14 Ocak 2021 Günü Kim Birinci Oldu? 619. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı? Puan Durumu... mask
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 14 Ocak 2021 Günü Kim Birinci Oldu? 619. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı? Puan Durumu...
Zuhal Topal'la Sofrada 519. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 14 Ocak 2021 Günün Puan Durumu Ne Oldu? mask
Zuhal Topal'la Sofrada 519. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 14 Ocak 2021 Günün Puan Durumu Ne Oldu?
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 14 Ocak 2021 Perşembe ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 14 Ocak 2021 Perşembe ATV Canlı İzle!
# DİZİ FULL İZLE İLE İLİŞKİLİ:
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 15 Ocak 2021 Perşembe ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 15 Ocak 2021 Perşembe ATV Canlı İzle!
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 15 Ocak 2021 Perşembe ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 15 Ocak 2021 Perşembe ATV Canlı İzle!
Sol Yanım Dizisi 7. Bölüm Full İzle! 14 Ocak 2021Sol Yanım Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Sol Yanım Dizisi 7. Bölüm Full İzle! 14 Ocak 2021Sol Yanım Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Alev Alev Dizisi 10. Bölüm Full İzle! 14 Ocak 2021Alev Alev Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Alev Alev Dizisi 10. Bölüm Full İzle! 14 Ocak 2021Alev Alev Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Mucize Doktor Dizisi 45. Bölüm Full İzle! 14 Ocak 2021 Mucize Doktor Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Mucize Doktor Dizisi 45. Bölüm Full İzle! 14 Ocak 2021 Mucize Doktor Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Bir Zamanlar Çukurova neden oynamıyor? Bir Zamanlar Çukurova final mi oldu? mask
Bir Zamanlar Çukurova neden oynamıyor? Bir Zamanlar Çukurova final mi oldu?
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 14 Ocak 2021 Perşembe Survivor 4. Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu? mask
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 14 Ocak 2021 Perşembe Survivor 4. Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu?
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 14 Ocak 2021 Günü Kim Birinci Oldu? 619. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı? Puan Durumu... mask
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 14 Ocak 2021 Günü Kim Birinci Oldu? 619. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı? Puan Durumu...
Zuhal Topal'la Sofrada 519. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 14 Ocak 2021 Günün Puan Durumu Ne Oldu? mask
Zuhal Topal'la Sofrada 519. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 14 Ocak 2021 Günün Puan Durumu Ne Oldu?
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 14 Ocak 2021 Perşembe ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 14 Ocak 2021 Perşembe ATV Canlı İzle!
# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 15 Ocak 2021 Perşembe ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 15 Ocak 2021 Perşembe ATV Canlı İzle!
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 15 Ocak 2021 Perşembe ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 15 Ocak 2021 Perşembe ATV Canlı İzle!
Survivor’da Büyük Aşk Kaosu! Bu Yılın İlk Aşk Bombası Resmen Patladı! İsimleri Görünce Şok Olacaksınız! mask
Survivor’da Büyük Aşk Kaosu! Bu Yılın İlk Aşk Bombası Resmen Patladı! İsimleri Görünce Şok Olacaksınız!
Sadakatsiz Dizisinde Volkan Derin'i Aldattı! Seriye Bağladı... Derin Asya'nın Taktiğini mi Uygulayacak? Dizi Koptu Gidiyor, Sonu Belli Değil! mask
Sadakatsiz Dizisinde Volkan Derin'i Aldattı! Seriye Bağladı... Derin Asya'nın Taktiğini mi Uygulayacak? Dizi Koptu Gidiyor, Sonu Belli Değil!
Acun Ilıcalı Survivor'dan İlk Elenen Sena'nın Elinden Tuttu! Panorama'da Ona da Bir Koltuk Çıkarttı! "Helal Olsun!" mask
Acun Ilıcalı Survivor'dan İlk Elenen Sena'nın Elinden Tuttu! Panorama'da Ona da Bir Koltuk Çıkarttı! "Helal Olsun!"
"Sadakatsiz Dizisi Final Yapıyor" İddiaları Cevaplandı! Kanal D Açıklama Yaptı, Dizi Final mi Yapıyor? Ne Zaman Bitecek? İşte O Çok Önemli Açıklama... mask
"Sadakatsiz Dizisi Final Yapıyor" İddiaları Cevaplandı! Kanal D Açıklama Yaptı, Dizi Final mi Yapıyor? Ne Zaman Bitecek? İşte O Çok Önemli Açıklama...
Doğduğun Ev Kaderindir Dizisinde Öpüşme Sahnesi Linç Edildi! Twitter, Instagram Karıştı! "Yakında Bu Dizi Final Olur!" mask
Doğduğun Ev Kaderindir Dizisinde Öpüşme Sahnesi Linç Edildi! Twitter, Instagram Karıştı! "Yakında Bu Dizi Final Olur!"
Sol Yanım Dizisi 7. Bölüm Full İzle! 14 Ocak 2021Sol Yanım Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Sol Yanım Dizisi 7. Bölüm Full İzle! 14 Ocak 2021Sol Yanım Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kuruluş Osman’da Yer Yerinden Oynuyor! Aygül ve Targun Kavgaya Tutuştu, Sonunda Birisi Ölebilir! Diziden Gidecek İsim Belli Oldu Mu? mask
Kuruluş Osman’da Yer Yerinden Oynuyor! Aygül ve Targun Kavgaya Tutuştu, Sonunda Birisi Ölebilir! Diziden Gidecek İsim Belli Oldu Mu?
Kuruluş Osman Bamsı Veda Ediyor! Öldürme Planı Herkesi Titretti, İzleyenler “Bu Böyle Olursa Artık İzlemeyiz” Diyor! mask
Kuruluş Osman Bamsı Veda Ediyor! Öldürme Planı Herkesi Titretti, İzleyenler “Bu Böyle Olursa Artık İzlemeyiz” Diyor!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 15 Ocak 2021 Perşembe ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 15 Ocak 2021 Perşembe ATV Canlı İzle!
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Tamamı Tek Parça 15 Ocak 2021 Cuma Show Tv Canlı izle! mask
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Tamamı Tek Parça 15 Ocak 2021 Cuma Show Tv Canlı izle!
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 15 Ocak 2021 Perşembe ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 15 Ocak 2021 Perşembe ATV Canlı İzle!
Gerçeğin Peşinde Tamamı Tek Parça 15 Ocak 2021 Cuma Star Tv Canlı izle! mask
Gerçeğin Peşinde Tamamı Tek Parça 15 Ocak 2021 Cuma Star Tv Canlı izle!
Doya Doya Moda 15 Ocak 2021 Full İzle! Doya Doya Moda 135. Bölüm Kim Elendi, Gününün Birincisi Kim Oldu? mask
Doya Doya Moda 15 Ocak 2021 Full İzle! Doya Doya Moda 135. Bölüm Kim Elendi, Gününün Birincisi Kim Oldu?
Söylemezsem Olmaz Tamamı Tek Parça 15 Ocak 2021 Cuma Beyaz Tv Canlı izle! mask
Söylemezsem Olmaz Tamamı Tek Parça 15 Ocak 2021 Cuma Beyaz Tv Canlı izle!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL