Bu Benim Masalım 2. bölüm Full İzle! 15 Ocak 2021 Bu Benim Masalım 2. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Bu Benim Masalım Tek Parça 15 Ocak 2021 Exxen Canlı İzle! TIKLAYINIZ

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın yeni projesi olan dijital kanal Exxen’de yayın hayatına başlayan Bu Benim Masalım dizisi ilk bölümü ile izleyenlerden beğeni topladı. Dizinin geçen hafta yayınlanan ilk bölümünün ardından yeni bölümleri beklenmeye başladı bile. Uzun zamandır yayın hayatına başlaması beklenen dizi her hafta cuma günleri yeni bölümleri ile Exxen platformunda olacak.

Başrollerinde Aleyna Tilki ve Cemal Can Seven’in rol alacağı Bu Benim Masalım dizisinde müziğe tutku ile bağlı olan bir genç kızın müzik kariyerinde nasıl ilerlediği anlatılacak.

Bu Benim Masalım Dizisi İlk Bölümde Neler Oldu?

Türkiye’nin yeni dijital platformu Exxen’de geçen hafta ilk bölümü ile ekrana gelen Bu Benim Masalım dizisinin yeni bölümü bu akşam ekrana gelecek. Dijital platforma üye olmayan ya da ilk bölümü izleyemeyen birçok kişi ise dizide ne anlatıldığını merak ediyor. Bu Benim Masalım dizisinde en büyük hayali müzik olan liseli bir kızın yaşadıkları anlatılıyor.

Bu Benim Masalım dizisinin ekrana gelen ilk bölümünde liseye giden Aleyna’nın en büyük hayali başarılı bir müzik kariyerinin olmasıdır. En büyük tutkusu müzik olan genç kızın önündeki engel ise yine kendisidir. Sahne korkusu olan Aleyna her ne kadar çok istese de bu korkuyu yenemez. Sahneye çıkamasa da hayal kurmaktan da vazgeçmez.

Bu sırada okula intikam için geri dönen Cemal Can ile arkadaş olurlar. Eskiden kendisine zarar veren arkadaşlarından intikam almak için geri dönen Cemal Can ise okulda bir müzik grubu kurmaya karar verir. Bu müzik grubu ile Aleyna’nın hayatı değişecektir. İkilinin beraber başlayacağı bir müzik serüveninin anlatıldığı yapım ilk bölümü büyük beğeni topladı.

Bu Benim Masalım Dizisi 2. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

İlk bölümü ile geçen hafta Exxen platformunda yayınlanan Bu Benim Masalım dizisinin merakla beklenen yeni tanıtım filmleri yayınlandı. Aleyna’nın sahne korkusunu nasıl yeneceğinin merakla beklendiği yapım yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da ekrana gelecek.