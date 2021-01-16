Sen Çal Kapımı dizisi 27. Bölüm Full İzle! 16 Ocak 2021Sen Çal Kapımı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Sen Çal Kapımı Tamamı Tek Parça 15 Ocak 2021 FOX TV Canlı İzle! TIKLAYINIZ

İlk sezonu ile FOX TV ekranlarında yayın hayatına devam eden Sen Çal Kapımı dizisi her bölümü ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Başrollerinde Hande Erçel ve Keren Bürsin’in yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisinde birbirlerinden çok farklı iki insan olan Eda ve Serkan arasındaki engellerle dolu aşk eğlenceli bir anlatım ile ekrana geliyor.

Sen Çal Kapımı Dizisi 26. Bölümde Neler Oldu?

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Sen Çal Kapımı geçen hafta 26. bölümü ile ekrana geldi. Serkan ve Eda ilişkisini bitirmek isteyen Semiha’nın planlarının işe yaramaya başladığı 26. bölümde hem eğlenceli hem de duygusal sahneler ekrana geldi. Dizi yayınlanan son bölümü ile yine büyük beğeni topladı.

Sen Çal Kapımı dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Seymen Eda’yı elde etmek için her şeyi yapmaya hazırdır. Şirkette gizlice Semiha Hanım için çalışan Balca ise bu konuda Seymen’e yardım etmek ister. Eda Seymen’in Serkan ise Balca’nın kötü niyetinden habersizdir. İkilinin her şeyden habersiz hata yapmaya çok açık şekilde devam ettikleri ilişkileri büyük bir patlamaya sebep olur.

Seymen ve Balca’nın oyunları ile fark etmeden birbirlerini kıran ve kıskandıran ikili büyük patlama ile yeniden bir araya gelir. Ancak bu birleşme ikisinin hayatını da bambaşka noktalara sürükler. Bu sırada Aydan ve Ayfer ise Şef Alexander için rekabet etmeye devam eder. Şef Alexander için birbirlerini atlatarak görüşme ayarlarlar. İki kadının da kendisinden hoşlandığını fark etmeyen Alexander ise ikisine de eşit mesafede durmaktadır. Engin ve Pırıl evliliği ise Pırıl’ın babası yüzünden yeni bir soruna doğru gitmektedir.

Sen Çal Kapımı Dizisi 27. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Sen Çal Kapımı dizisinin heyecanla izlenen 26. bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı merakla beklenmeye başlandı. Dizide Eda ve Serkan’ı bekleyen maceralar ise heyecanla bekleniyor. Sen Çal Kapımı dizisi yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da FOX TV’de yayınlanacak.