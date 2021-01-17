Arıza Dizisi 18. Bölüm Full İzle! 17 Ocak 2021 Arıza Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Arıza Tamamı Tek Parça 17 Ocak 2021 SHOW TV Canlı İzle! TIKLAYINIZ

Yeni sezonda Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Arıza dizisi heyecan dolu bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Yayınlanan ilk bölümünden bu yana büyük yankı uyandıran yapım aksiyon dolu sahneleri ile dikkat çekiyor. Show TV ekranlarının en çok izlenen yapımlarından Arıza pazar akşamları saat 20.00’da ekrana geliyor.

Başrollerini Ayça Ayşin Turan ve Tolga Sarıtaş’ın üstlendiği Arıza dizisinde kız kardeşinin ölümü ile suç dünyasına giren taksici Ali Rıza’nın adalet ve intikam için verdiği mücadele anlatılıyor.

Arıza Dizisi 17. Bölümde Neler Yaşandı?

Show TV ekranlarının başarılı yapımı Arıza geçen hafta 17. bölümü ile ekrana geldi. Çarpıcı gelişmelerin yaşandığı 17. bölümde aksiyon dolu sahneler yine izleyenleri ekrana kilitledi. Halide’nin hayatının tehlikede olduğu 17. bölüm ilgi ile takip edilirken, yeni bölümde yaşanacaklar da merak konusu oldu.

Arıza dizisinin ekrana gelen son bölümde gerçekleri öğrenen Halide’nin Fuat’ı vurması ile işler karışmaya başlar. Halide’nin attığı kurşun ile ağır yaralanan Fuat acil hastaneye kaldırılır. Haşmet Fuat’ın vurulduğunu herkesten saklar. Fuat’ın durumu iyiye giderken, Burak ise Halide’yi kaçırmıştır. Haşmet kızının Burak’ın elinde olduğunu öğrenince son çare olarak İhtiyar’ın huzuruna çıkar. Bu sırada Ali Rıza ise Halide’yi bulmak için tüm kanalları zorlamaktadır.

Halide’yi elinde tutan Burak babasının yokluğunu fırsat bilerek, kendisine karşı gelen herkese saldırı düzenlemeye başlar. Burak’ın hedeflerinden biri de taksi durağı olur. Bu sırada Mithat ve Melek planlarını aynı şekilde uygulamaya devam ederler. Sonunda Halide’ye ulaşmayı başaran Ali Rıza ise Burak ile karşı karşıya gelir. Ali Rıza Halide’nin hayatını kurtarmak için kendi canını ortaya koymaktan çekinmez.

Arıza Dizisi 18. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Arıza dizisinin ekrana gelen heyecan dolu 17. bölümünün ardından yaşanacaklar merak edildi. Dizinin yayınlanan 18. bölüm fragmanındaki heyecan dolu sahneler dikkat çekerken, yeni bölüm de merakla beklenmeye başlandı. Arıza dizisi yeni bölümü ile yarın akşam saat 20.00’da ekrana gelecek.