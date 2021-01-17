Haberler Ankara Haberler Ankara
- 17 Oca 2021 - 09:27

Arıza Dizisi 18. Bölüm Full İzle! 17 Ocak 2021 Arıza Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Show TV ekranlarının vazgeçilmez dizisi Arıza’nın yeni bölümleri hakkında bilgi almak isteyenler "Arıza 17 Ocak izle, Arıza son bölüm izle” sorgusunu Google gibi arama motorları üzerinden aratarak "Arıza 17 Ocak izle, Arıza son bölüm izle” sorgusuna cevap arıyor. Özel olarak hazırladığımız haberimiz içerisinde "Arıza 17 Ocak izle, Arıza son bölüm izle” sorgusu hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Ozan Şahin
Ozan Şahin Tüm Haberleri
ABONE OL Google News Sayfamız

Arıza Tamamı Tek Parça 17 Ocak 2021 SHOW TV Canlı İzle! TIKLAYINIZ

Yeni sezonda Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Arıza dizisi heyecan dolu bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Yayınlanan ilk bölümünden bu yana büyük yankı uyandıran yapım aksiyon dolu sahneleri ile dikkat çekiyor. Show TV ekranlarının en çok izlenen yapımlarından Arıza pazar akşamları saat 20.00’da ekrana geliyor.

Başrollerini Ayça Ayşin Turan ve Tolga Sarıtaş’ın üstlendiği Arıza dizisinde kız kardeşinin ölümü ile suç dünyasına giren taksici Ali Rıza’nın adalet ve intikam için verdiği mücadele anlatılıyor.

Arıza Dizisi 17. Bölümde Neler Yaşandı?

Show TV ekranlarının başarılı yapımı Arıza geçen hafta 17. bölümü ile ekrana geldi. Çarpıcı gelişmelerin yaşandığı 17. bölümde aksiyon dolu sahneler yine izleyenleri ekrana kilitledi. Halide’nin hayatının tehlikede olduğu 17. bölüm ilgi ile takip edilirken, yeni bölümde yaşanacaklar da merak konusu oldu.

Arıza dizisinin ekrana gelen son bölümde gerçekleri öğrenen Halide’nin Fuat’ı vurması ile işler karışmaya başlar. Halide’nin attığı kurşun ile ağır yaralanan Fuat acil hastaneye kaldırılır. Haşmet Fuat’ın vurulduğunu herkesten saklar. Fuat’ın durumu iyiye giderken, Burak ise Halide’yi kaçırmıştır. Haşmet kızının Burak’ın elinde olduğunu öğrenince son çare olarak İhtiyar’ın huzuruna çıkar. Bu sırada Ali Rıza ise Halide’yi bulmak için tüm kanalları zorlamaktadır.

Halide’yi elinde tutan Burak babasının yokluğunu fırsat bilerek, kendisine karşı gelen herkese saldırı düzenlemeye başlar. Burak’ın hedeflerinden biri de taksi durağı olur. Bu sırada Mithat ve Melek planlarını aynı şekilde uygulamaya devam ederler. Sonunda Halide’ye ulaşmayı başaran Ali Rıza ise Burak ile karşı karşıya gelir. Ali Rıza Halide’nin hayatını kurtarmak için kendi canını ortaya koymaktan çekinmez.

Arıza Dizisi 18. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Arıza dizisinin ekrana gelen heyecan dolu 17. bölümünün ardından yaşanacaklar merak edildi. Dizinin yayınlanan 18. bölüm fragmanındaki heyecan dolu sahneler dikkat çekerken, yeni bölüm de merakla beklenmeye başlandı. Arıza dizisi yeni bölümü ile yarın akşam saat 20.00’da ekrana gelecek.

# arıza, arıza yeni bölüm, arıza 18. bölüm 2. fragman, arıza fragman, arıza 18 bölüm, arıza izle, arıza 18. bölüm fragman, arıza ne zaman, arıza youtube, arıza hangi kanalda, arıza son bölüm, arıza ne zaman başlayacak, arıza izle tek parça, arıza show tv, Arıza Dizisi, show tv, arıza ne zaman başlıyor, show tv yayın akışı, Show Tv Canlı izle, Show TV dizileri, arıza 17. bölüm, arıza 17. bölüm özeti, arıza özet, arıza 17 ocak, 17 ocak arıza izle, arıza izle 17 ocak, yayın, 2021, yaşandı, yeni, izle, canlı

17 Oca 2021 - 09:27 Ankara- Dizi Fragmanları

# DİZİ FRAGMANLARI İZLE İLE İLİŞKİLİ:
Menajerimi Ara 21. Bölüm Full İzle Star TV! 17 Ocak 2021 Menajerimi Ara Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Menajerimi Ara 21. Bölüm Full İzle Star TV! 17 Ocak 2021 Menajerimi Ara Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kuzey Yıldızı 47. Bölüm Full İzle! 17 Ocak 2021 Kuzey Yıldızı Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kuzey Yıldızı 47. Bölüm Full İzle! 17 Ocak 2021 Kuzey Yıldızı Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
İbo Show 10. Bölüm Full Canlı İzle! İbo Show 16 Ocak 2021 2020 Tek Parça Youtube İzle mask
İbo Show 10. Bölüm Full Canlı İzle! İbo Show 16 Ocak 2021 2020 Tek Parça Youtube İzle
Survivor 2021 Tek Parça 16 Ocak 2021 Cumartesi 1. Bölüm Canlı izle! Survivor 2021 Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı? mask
Survivor 2021 Tek Parça 16 Ocak 2021 Cumartesi 1. Bölüm Canlı izle! Survivor 2021 Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı?
Sen Çal Kapımı dizisi 27. Bölüm Full İzle! 16 Ocak 2021Sen Çal Kapımı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Sen Çal Kapımı dizisi 27. Bölüm Full İzle! 16 Ocak 2021Sen Çal Kapımı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Gönül Dağı Dizisi 12. Bölüm Full İzle! 16 Ocak 2021 Gönül Dağı Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Gönül Dağı Dizisi 12. Bölüm Full İzle! 16 Ocak 2021 Gönül Dağı Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Arka Sokaklar Dizisi 573. Bölüm Full İzle! 15 Ocak 2021 Arka Sokaklar Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Arka Sokaklar Dizisi 573. Bölüm Full İzle! 15 Ocak 2021 Arka Sokaklar Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Bu Benim Masalım 2. bölüm Full İzle! 15 Ocak 2021 Bu Benim Masalım 2. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Bu Benim Masalım 2. bölüm Full İzle! 15 Ocak 2021 Bu Benim Masalım 2. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Akıncı Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 15 Ocak 2021 Akıncı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Akıncı Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 15 Ocak 2021 Akıncı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Son Yaz 3. Bölüm Full İzle! 15 Ocak 2021 Son Yaz Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Son Yaz 3. Bölüm Full İzle! 15 Ocak 2021 Son Yaz Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
# DİZİ FULL İZLE İLE İLİŞKİLİ:
Menajerimi Ara 21. Bölüm Full İzle Star TV! 17 Ocak 2021 Menajerimi Ara Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Menajerimi Ara 21. Bölüm Full İzle Star TV! 17 Ocak 2021 Menajerimi Ara Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kuzey Yıldızı 47. Bölüm Full İzle! 17 Ocak 2021 Kuzey Yıldızı Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kuzey Yıldızı 47. Bölüm Full İzle! 17 Ocak 2021 Kuzey Yıldızı Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
İbo Show 10. Bölüm Full Canlı İzle! İbo Show 16 Ocak 2021 2020 Tek Parça Youtube İzle mask
İbo Show 10. Bölüm Full Canlı İzle! İbo Show 16 Ocak 2021 2020 Tek Parça Youtube İzle
Survivor 2021 Tek Parça 16 Ocak 2021 Cumartesi 1. Bölüm Canlı izle! Survivor 2021 Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı? mask
Survivor 2021 Tek Parça 16 Ocak 2021 Cumartesi 1. Bölüm Canlı izle! Survivor 2021 Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı?
Sen Çal Kapımı dizisi 27. Bölüm Full İzle! 16 Ocak 2021Sen Çal Kapımı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Sen Çal Kapımı dizisi 27. Bölüm Full İzle! 16 Ocak 2021Sen Çal Kapımı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Gönül Dağı Dizisi 12. Bölüm Full İzle! 16 Ocak 2021 Gönül Dağı Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Gönül Dağı Dizisi 12. Bölüm Full İzle! 16 Ocak 2021 Gönül Dağı Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Arka Sokaklar Dizisi 573. Bölüm Full İzle! 15 Ocak 2021 Arka Sokaklar Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Arka Sokaklar Dizisi 573. Bölüm Full İzle! 15 Ocak 2021 Arka Sokaklar Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Bu Benim Masalım 2. bölüm Full İzle! 15 Ocak 2021 Bu Benim Masalım 2. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Bu Benim Masalım 2. bölüm Full İzle! 15 Ocak 2021 Bu Benim Masalım 2. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Akıncı Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 15 Ocak 2021 Akıncı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Akıncı Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 15 Ocak 2021 Akıncı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Son Yaz 3. Bölüm Full İzle! 15 Ocak 2021 Son Yaz Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Son Yaz 3. Bölüm Full İzle! 15 Ocak 2021 Son Yaz Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Menajerimi Ara 21. Bölüm Full İzle Star TV! 17 Ocak 2021 Menajerimi Ara Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Menajerimi Ara 21. Bölüm Full İzle Star TV! 17 Ocak 2021 Menajerimi Ara Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kuzey Yıldızı 47. Bölüm Full İzle! 17 Ocak 2021 Kuzey Yıldızı Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kuzey Yıldızı 47. Bölüm Full İzle! 17 Ocak 2021 Kuzey Yıldızı Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Gönül Dağı Dizisindeki Deprem Seyirciyi Çileden Çıkardı! Oyuncular Ayrılma Sinyallerini Verdi! mask
Gönül Dağı Dizisindeki Deprem Seyirciyi Çileden Çıkardı! Oyuncular Ayrılma Sinyallerini Verdi!
Survivor'da Namaz Kılmak! Yarışmacılardan Biri Açıklama Yaptı; Tüm Türkiye'yi Salladı! mask
Survivor'da Namaz Kılmak! Yarışmacılardan Biri Açıklama Yaptı; Tüm Türkiye'yi Salladı!
Sefirin Kızı Dizisinde Neslihan Atagül’ün İntihar Ederek Diziye Veda Edeceği Ortaya Çıktı! Dizi Yakında Final Bayrağını Kaldıracak! Kalemi Kırıldı… mask
Sefirin Kızı Dizisinde Neslihan Atagül’ün İntihar Ederek Diziye Veda Edeceği Ortaya Çıktı! Dizi Yakında Final Bayrağını Kaldıracak! Kalemi Kırıldı…
Sadakatsiz Dizisinde Büyük Bomba! Bir Oyuncu Hamile Diye İşinden Mi oldu? Sosyal Medyadan Öfke Kustu! Oyuncudan Açıklama Geldi! mask
Sadakatsiz Dizisinde Büyük Bomba! Bir Oyuncu Hamile Diye İşinden Mi oldu? Sosyal Medyadan Öfke Kustu! Oyuncudan Açıklama Geldi!
Survivor’da Büyük Kavga! Ünlüler ve Gönüllüler Birbirine Girdi! Acun Ilıcalı Son Uyarısını Yaptı, O Yarışmacı Adaya Veda Edebilir! “Herkesi Tahrik Ediyor” mask
Survivor’da Büyük Kavga! Ünlüler ve Gönüllüler Birbirine Girdi! Acun Ilıcalı Son Uyarısını Yaptı, O Yarışmacı Adaya Veda Edebilir! “Herkesi Tahrik Ediyor”
Kırmızı Oda İzleyicisine Kumru’dan Büyük Darbe! İzleyenler Bu Kadarına da Tepki Üzerine Tepki Gösterdi! Seyirci Doktor Hanıma Kan Kustu, Öfke Nöbeti Geçirdi! “Yeter Artık!” mask
Kırmızı Oda İzleyicisine Kumru’dan Büyük Darbe! İzleyenler Bu Kadarına da Tepki Üzerine Tepki Gösterdi! Seyirci Doktor Hanıma Kan Kustu, Öfke Nöbeti Geçirdi! “Yeter Artık!”
Kırmızı Oda Dizisinde Boncuk Çıldırdı! Sonu Akıl Hastanesi mi Olacak? Can Hayal Çıktı, Her Şey Üst Üste Geldi! Seyirci Diziyi İzlerken Verem Oldu! mask
Kırmızı Oda Dizisinde Boncuk Çıldırdı! Sonu Akıl Hastanesi mi Olacak? Can Hayal Çıktı, Her Şey Üst Üste Geldi! Seyirci Diziyi İzlerken Verem Oldu!
Survivor 2021’de Para Şoku! Yarışmacıların Kazandığı Paralar Belli Oldu, Kimsenin Şampiyon Olmasına Gerek Yok! Bu Para Aylarca Bitmez… Acun Kesenin Ağzını Açtı! mask
Survivor 2021’de Para Şoku! Yarışmacıların Kazandığı Paralar Belli Oldu, Kimsenin Şampiyon Olmasına Gerek Yok! Bu Para Aylarca Bitmez… Acun Kesenin Ağzını Açtı!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kuzey Yıldızı 47. Bölüm Full İzle! 17 Ocak 2021 Kuzey Yıldızı Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kuzey Yıldızı 47. Bölüm Full İzle! 17 Ocak 2021 Kuzey Yıldızı Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Arıza Dizisi 18. Bölüm Full İzle! 17 Ocak 2021 Arıza Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Arıza Dizisi 18. Bölüm Full İzle! 17 Ocak 2021 Arıza Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Ankara'da kar yağışı etkisini sürdürüyor mask
Ankara'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
Sahil kentlerine uzaktan kumandalı 70 can simidi gönderildi mask
Sahil kentlerine uzaktan kumandalı 70 can simidi gönderildi
Bakan Koca, aşı uygulamalarıyla ilgili pratik bilgileri paylaştı mask
Bakan Koca, aşı uygulamalarıyla ilgili pratik bilgileri paylaştı
Kartalkaya'da pistler kayakseverlerle doldu mask
Kartalkaya'da pistler kayakseverlerle doldu

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL