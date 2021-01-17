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- 17 Oca 2021 - 09:55

Kuzey Yıldızı 47. Bölüm Full İzle! 17 Ocak 2021 Kuzey Yıldızı Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Ekranların vazgeçilmez dizisi olan Kuzey Yıldızı’nın yeni bölümlerini izlemek ve fragmanı hakkında bilgi almak isteyen seyirciler arama motorları üzerinden "Kuzey Yıldızı 17 Ocak izle, Kuzey Yıldızı son bölüm izle” sorgusunu aratıyor. Haberler Ankara olarak bizlerde "Kuzey Yıldızı 17 Ocak izle” sorgusunu arayan kişilere özel olarak haber hazırladık. Haberimiz içerisinde "Kuzey Yıldızı 17 Ocak izle, Kuzey Yıldızı son bölüm izle” sorgusuna cevap bulabilir ve kesintisiz izleyebilirsiniz.

Ozan Şahin
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Kuzey Yıldızı Tamamı Tek Parça 17 Ocak 2021 SHOW TV Canlı İzle! TIKLAYINIZ

İkinci sezonu ile seyircisi ile buluşmaya devam eden Kuzey Yıldızı dizisi her hafta eğlence dolu bölümleri ile ekrana geliyor. Kara sevdaya tutulmuş Kuzey ve Yıldız’ın 20 yıllık aşklarında yaşanan maceraların anlatıldığı yapımın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci oynuyor. Sevilen yapım cumartesi akşamları saat 20.00’da Show TV ekranlarında yayınlanıyor.

Kuzey Yıldızı Dizisi 46. Bölümde Neler Yaşandı?

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kuzey Yıldızı geçen hafta 46. bölümü ile ekrana geldi. her bölümü ile izleyenleri ekrana kilitleyen yapımın 46. bölümü de büyük beğeni topladı. Yıldız ve Kuzey arasında güven sorununun başladığı son bölümde Kuzey suçsuzluğunu kanıtlamak için ne kadar uğraşsa da onun için seçenekler azalmaktadır.

Kuzey Yıldızı dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Yıldız gördüğü şeyler karşısında büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Yıllardır beklediği ve sonunda kavuştuğunu düşündüğü Kuzey başka kadınlarla beraberdir. Bunu görünce kendisine çok öfkelenen Yıldız acısını kayalarla paylaşmak için Yason Burnu’na gider. Yıldız iliklerine kadar acı hisseder ancak bu sefer Kuzey gerçekten de suçsuzdur. Dâhil olmak istemediği bir planın ortasında kalmış ve her ne kadar kurtulmaya çalışsa da başarılı olamamıştır.

Ancak bunu Yıldız’a anlatması mümkün değildir. Yıldız Kuzey’e karşı duyduğu güvensizlik ile mücadele etmeye çalışırken, Kuzey ise kendisini affettirmek ve suçsuzluğunu kanıtlamak için çabalamaya başlar. 20 yıl beklediği aşkını saçma bir yanlış anlaşılma yüzünden kaybetmek istemeyen Kuzey bunun için her şeyi yapmaya hazırdır. Aşkı için savaşmaya karar vere Kuzey, kendisini temize çıkarmak için Şahika’dan gerçekleri Yıldız’a anlatmasını ister. Ancak Şahika bunu kabul etmez. Kuzey için seçenekler yavaş yavaş azalmaya başlar.

Kuzey Yıldızı Dizisi 47. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Kuzey Yıldızı dizisinin ekrana gelen son bölümünden sonra Kuzey ve Yıldız arasında yaşanacaklar merak konusu oldu. Kuzey’in Yıldız’ı ikna edip edemeyeceğinin merakla beklendiği dizinin yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Kuzey Yıldızı yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da Show TV ekranlarında yayınlanacak.

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17 Oca 2021 - 09:55 Ankara- Dizi Fragmanları

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