Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Tamamı Tek Parça 18 Ocak 2021 Cuma Show Tv Canlı izle!

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Tamamı Tek Parça 18 Ocak 2021 SHOW TV Canlı İzle! TIKLAYINIZ

Show TV ekranlarında hafta içi her gün 15.15’te izleyici ile buluşan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme, yeni haftaya bomba gibi bir gündem ile başlıyor. Didem Arslan Yılmaz’ın sunumu ile 108. bölümünü ekranlarla buluşturmaya hazırlanan program, hayatın içinden gerçek konularla izleyicilerin büyük beğenisini kazanıyor. İşlediği konular ve cesur yorumları ile dikkat çeken Türkiye’nin en yeni reality programı, yayınlanan her bölümü ile izleyicilerin beğenisini kazanmayı başarıyor. Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme 18 Ocak bölümünün tamamını haberimizden izleyebilirsiniz.

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme Önceki Bölümde Ne Oldu, 15 Ocak’ta Neler Konuşuldu?

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme yayınlanan önceki bölümünde sahte gelin vakasının tüm Türkiye’de ulaştığı hayretler verici son durumunu izleyici ile paylaştı. Türkiye’nin 20 ilinde bilinen sahte gelin dolandırıcılığının var olduğu haritada işaretlenirken, dolandırılan rakamlar dudak uçuklattı! Kars’ta 254 bin liraya varan bir dolandırıcılığın yaşandığı sahte gelin dosyasında, Didem Arslan Yılmaz kararlılıkla olayın üzerine gitmeyi sürdürdü.

Stüdyoya katılan Melisay ve sahte gelin mağdurları arasındaki diyaloglar ile bilgi akışı sürerken, Melisay kendisini büyüten anneannesinden af diledi. Anneannesinin resmen ayaklarına kapanan Melisay’ı Dilen Hanım affederek stüdyoda duygusal anlar yaşandı. Sahte gelinlerle ilgili yeni bilgiler izleyiciler ile buluşturulurken, 3 katlı evde 8 tane daha sahte gelinin var olduğu bilgisi dudakları uçuklattı.