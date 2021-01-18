Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Tamamı Tek Parça 18 Ocak 2021 Cuma Show Tv Canlı izle!
SHOW TV ekranlarında seyircisiyle buluşan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programının yeni bölümlerini izlemek isteyenler “Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 18 Ocak izle, Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme tek parça izle” sorgularını aratıyor. Haberimizde “Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 18 Ocak izle” sorgusuna cevap bulabilir “Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 18 Ocak izle, Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme tek parça izle” sorgusu hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Tamamı Tek Parça 18 Ocak 2021 SHOW TV Canlı İzle! TIKLAYINIZ
Show TV ekranlarında hafta içi her gün 15.15’te izleyici ile buluşan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme, yeni haftaya bomba gibi bir gündem ile başlıyor. Didem Arslan Yılmaz’ın sunumu ile 108. bölümünü ekranlarla buluşturmaya hazırlanan program, hayatın içinden gerçek konularla izleyicilerin büyük beğenisini kazanıyor. İşlediği konular ve cesur yorumları ile dikkat çeken Türkiye’nin en yeni reality programı, yayınlanan her bölümü ile izleyicilerin beğenisini kazanmayı başarıyor. Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme 18 Ocak bölümünün tamamını haberimizden izleyebilirsiniz.
Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme Önceki Bölümde Ne Oldu, 15 Ocak’ta Neler Konuşuldu?
Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme yayınlanan önceki bölümünde sahte gelin vakasının tüm Türkiye’de ulaştığı hayretler verici son durumunu izleyici ile paylaştı. Türkiye’nin 20 ilinde bilinen sahte gelin dolandırıcılığının var olduğu haritada işaretlenirken, dolandırılan rakamlar dudak uçuklattı! Kars’ta 254 bin liraya varan bir dolandırıcılığın yaşandığı sahte gelin dosyasında, Didem Arslan Yılmaz kararlılıkla olayın üzerine gitmeyi sürdürdü.
Stüdyoya katılan Melisay ve sahte gelin mağdurları arasındaki diyaloglar ile bilgi akışı sürerken, Melisay kendisini büyüten anneannesinden af diledi. Anneannesinin resmen ayaklarına kapanan Melisay’ı Dilen Hanım affederek stüdyoda duygusal anlar yaşandı. Sahte gelinlerle ilgili yeni bilgiler izleyiciler ile buluşturulurken, 3 katlı evde 8 tane daha sahte gelinin var olduğu bilgisi dudakları uçuklattı.
18 Oca 2021 - 10:55 Ankara- Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.