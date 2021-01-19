Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 19 Ocak 2021 günü kim birinci oldu? 622. Bölüm Çeyrek altını kim kazandı? Puan durumu
Kanal D ekranlarının sevilen yemek programı Gelinim Mutfakta, Seda Sayan’ın renkli sunumu ile ekrana geliyor. Üçüncü sezonu ile yayın hayatına devam eden programda her hafta 4 gelin ve kaynana takım olarak yarışıyor. Günün kazananının çeyrek altın aldığı yarışmada haftanın birincisi ise 5 altın bileziğin sahibi oluyor. Program hafta içi hergün saat 13.15’te ekrana geliyor.
Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta 19 Ocak Canlı İzle! TIKLAYINIZ.
Kanal D ekranlarının sevilen programı Gelinim Mutfakta renkli sunucusu Seda Sayan ile dün yeni haftaya başladı. Program dün geçen hafta elenen Memduha’nın yerine gelen yeni yarışmacı ve diğer üç iddialı aday ile renkli bir rekabeti ekrana taşıdı. Programın sıkı takipçileri günün birincisi olan ismi merak ediyor.
Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta 18 Ocak Günün Birincisi Kim Oldu?
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta programında geçen hafta elenen Memduha’nın yerine Sibel Çağlar yarışmaya yeni katılan isim oldu. Sibel Çağlar ve kaynanası Saniye Çağlar’ın yeni yarışmacılar olduğu programda ilk günden gergin dakikalar yaşadı. Sibel’in ojelerini çıkarmadan yemek yapması eleştiri alırken, Saniye hanımın yemeklere büyüteç ile bakması ise şaşkınlık yarattı. Program haftanın ilk bölümü ile hem eğlenceli hem de gergin anları ekrana taşıdı. Haftanın ilk gününde yeni yarışmacı Sibel 12 puan ile günü son sırada kapatırken, Gizem ise 17 puan aldı. Yarışmanın iddialı isimlerinden Aysun ve Zeynep ise 20 puan alarak birinciliği paylaştılar. Çeyrek altının sahibi olacak isim ise kura ile belli oldu. Yapılan kura çekilişi ile çeyrek altının sahibi Zeynep oldu.
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 19 Ocak Günün Birincisi Belli Mi, Çeyrek Altını Kim Kazandı?
Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta programının dün ekrana gelen eğlence dolu bölümünün ardından yeni bölüm merakla beklenmeye başlandı. Haftanın ikinci gününde çeyrek altının sahibi olan gelin merak ediliyor. Ancak henüz güncel puan durumu açıklanmadı. Program bugün saat 13.15’te ekrana gelecek. Sonrasında güncel puan durumlarını haberimizden öğrenebilirsiniz.
19 Oca 2021 - 11:31 - Dizi Fragmanları
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.