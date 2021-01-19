Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 19 Ocak 2021 günü kim birinci oldu? 622. Bölüm Çeyrek altını kim kazandı? Puan durumu

Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta 19 Ocak Canlı İzle! TIKLAYINIZ.

Kanal D ekranlarının sevilen programı Gelinim Mutfakta renkli sunucusu Seda Sayan ile dün yeni haftaya başladı. Program dün geçen hafta elenen Memduha’nın yerine gelen yeni yarışmacı ve diğer üç iddialı aday ile renkli bir rekabeti ekrana taşıdı. Programın sıkı takipçileri günün birincisi olan ismi merak ediyor.

Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta 18 Ocak Günün Birincisi Kim Oldu?

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta programında geçen hafta elenen Memduha’nın yerine Sibel Çağlar yarışmaya yeni katılan isim oldu. Sibel Çağlar ve kaynanası Saniye Çağlar’ın yeni yarışmacılar olduğu programda ilk günden gergin dakikalar yaşadı. Sibel’in ojelerini çıkarmadan yemek yapması eleştiri alırken, Saniye hanımın yemeklere büyüteç ile bakması ise şaşkınlık yarattı. Program haftanın ilk bölümü ile hem eğlenceli hem de gergin anları ekrana taşıdı. Haftanın ilk gününde yeni yarışmacı Sibel 12 puan ile günü son sırada kapatırken, Gizem ise 17 puan aldı. Yarışmanın iddialı isimlerinden Aysun ve Zeynep ise 20 puan alarak birinciliği paylaştılar. Çeyrek altının sahibi olacak isim ise kura ile belli oldu. Yapılan kura çekilişi ile çeyrek altının sahibi Zeynep oldu.

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 19 Ocak Günün Birincisi Belli Mi, Çeyrek Altını Kim Kazandı?

Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta programının dün ekrana gelen eğlence dolu bölümünün ardından yeni bölüm merakla beklenmeye başlandı. Haftanın ikinci gününde çeyrek altının sahibi olan gelin merak ediliyor. Ancak henüz güncel puan durumu açıklanmadı. Program bugün saat 13.15’te ekrana gelecek. Sonrasında güncel puan durumlarını haberimizden öğrenebilirsiniz.