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- 19 Oca 2021 - 11:43

Survivor 2021 Tek Parça İzle! 19 Ocak 2021 Cumartesi Survivor 9. Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu?

TV8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışması Survivor yeni sezonu ile izleyenleri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Program yayınlanan her bölümü ile izleyenlere heyecan ve eğlence dolu anlar yaşatıyor. Dokunulmazlık ve ödül oyunlarının yer aldığı programda ünlüler ve gönüllüler kıyasıya mücadele ediyor. Survivor Türkiye her hafta pazartesi, salı, perşembe, cumartesi ve pazar akşamları saat 20.00’da TV8 ekranlarında yayınlanıyor.

Emre Okur
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Survivor 2021 19 Ocak Canlı İzle! TIKLAYINIZ.

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor son bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Takımlara yeni yarışmacıların katıldığı 18 ocak programında ödül ve sembol oyunları oynandı. Programın sıkı takipçileri yeni yarışmacıları ve oyunları kazanan takımları merak ediyor. Program dün ekrana gelen bölümü ile yine büyük beğeni topladı.

Survivor Türkiye 18 Ocakta Neler Oldu, Ödül Oyununu Kim Kazandı?

Suvivor Türkiye’nin dün ekrana gelen bölümünde programa katılan yeni yarışmacılar tanıtldı. Ünlüler ve gönüllüler takımlarına 2’şer tane yeni isim eklendi. Sergen ve Bahar ünlüler takımına girerken, Duygu ve Baran ise gönüllüler takımına girdi. Programın son bölümünde ünlüler ve gönüllüler ödül oyunu için kıyasıya rekabet etti. Sigara böreğini kazanmak için rekabet eden takımlar arasında yarışmanın en hızlı isimlerinden Steven ile mücadele eden Sergen, ilk performansı ile Acun Ilıcalı’dan övgü aldı. Ödül oyununun kazananı ise gönüllüler takımı oldu. Ödül oyununun ardından ise sembol oyunu için rekabet başladı. Emir ve Sergen’in rekabet ettiği sembol oyununun kazananı ise Sergen oldu. Yeni yarışmacı Sergen ilk bölümden gösterdiği performans ile izleyenlerin de dikkatini çekti.

Survivor 19 Ocak Fragmanı Yayınlandı Mı, Yeni Eleme Adayı Kim Olacak?

Survivor Türkiye bugün yeni bölümü ile ekrana gelecek. Her salı olduğu gibi üçüncü eleme adayının belli olacağı 19 ocak programında yaşanacaklar merak ediliyor. Programa veda edecek ikinci ismin belli olacağı yeni bölüm merakla bekleniyor. Survivor Türkiye bu akşam saat 20.0’da TV8 ekranlarında.

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19 Oca 2021 - 11:43 - Gündem

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