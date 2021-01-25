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- 25 Oca 2021 - 11:56

Zuhal Topal'la Sofrada 526. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 25 Ocak 2021 Günün Puan Durumu Ne Oldu?

FOX TV ekranlarının reyting rekortmeni Zuhal Topal’la Sofrada heyecan ve rekabet dolu bölümleri ile ekrana geliyor. Her hafta birbirinden renkli yarışmacıların katıldığı programda eğlence dolu anlar ekrana yansıyor. Yayınlanan ilk bölümünden bu yana ilgi ile izlenen programda her hafta ödülün sahibi olacak isim merakla bekleniyor. Zuhal Topal’la Sofrada hafta içi hergün saat 16.00’da ekrana geliyor.

Emre Okur Tüm Haberleri
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Zuhal Topal'la Sofrada 526. Bölüm 25 Ocak 2021 FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

Zuhal Topal’ın başarılı sunumu ile ekrana gelen programda her hafta 5 gelin ve kaynana takım olarak mücadele ediyor. ilgi ile izlenen programda gelinler mutfaktaki hünerlerini sergilerken kaynanalar ise puanlama yapıyor. Zuhal Topal ve kaynanalardan en yüksek puanı alan gelinin birinci olduğu yarışmada büyük ödül ise 15 bin lira oluyor. Her hafta cuma günü belli olan haftanın birincisi ödülün sahibi oluyor.

Zuhal Topal’la Sofrada Programı 22 Ocak Haftanın Birincisi Kim Oldu?

Zuhal Topal’la Sofrada programının son bölümü geçen hafta ekrana geldi. Geçen haftanın finalinin gerçekleştiği bölümde eğlence dolu dakikalar yaşandı. Programın sıkı takipçileri ise büyük ödülü kazanan ismi merak etti.

Zuhal Topal’la Sofrada programının geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Zuhal Topal ve kaynanalardan toplam 30 puan almayı başaran Hatice hanım haftanın birincisi oldu. Hatice hanım 15 bin liralık ödülün sahibi olurken, 29 puan alan Beyzanur hanım ise 1 puan ile birincilik şansını kaçırdı. Programda geçen hafta 28 puan alan Zehra hanım 3. ve 23 puan alan Derya hanım 4. olurken, 19 puan alan Duygu hanım ise haftayı son sırada kapattı. Programın eğlence dolu geçen son haftasında puan durumlarının açıklanmasının ardından yarışmaya mutlu veda eden isim Hatice hanım oldu.

Zuhal Topal’la Sofrada 25 Ocak Yarışmacısı Kim, Puan Durumu Belli Oldu Mu?

Zuhal Topal’la Sofrada geçen hafta geride kaldıktan sonra rekabet dolu yeni haftanın heyecanı başlamış oldu. Yeni haftanın ilk yayını ise bugün ekrana gelecek. Ancak programın yeni yarışmacıları ve ilk gün performansını sergileyecek ismin aldığı puan henüz belli olmadı.

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25 Oca 2021 - 11:56 - Dizi Fragmanları

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