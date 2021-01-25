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- 25 Oca 2021 - 12:01

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 25 Ocak 2021 Günü Kim Birinci Oldu? 626. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı? Puan durumu

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 3. sezonu ile izleyenleri ile buluşuyor. Kanal D ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programında her hafta eğlence ve rekabet dolu anlar ekrana geliyor. Renkli yarışmacıları ve neşeli konsepti ile izleyenleri ekrana kilitleyen yemek yarışması hafta içi hergün saat 13.15’te Kanal D ekranlarında sevenleri ile buluşuyor.

Emre Okur Tüm Haberleri
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Seda Sayan İle Gelenim Mutfakta 626. Bölüm 25 Ocak 2021 Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Seda Sayan’ın başarılı sunumu ile canlılık gelen programda her hafta 4 gelin ve kaynana takım halinde yarışıyor. Gelinlerin mutfaktaki hünerlerini sergilediği programda kaynanalar ise puanlama yapıyor. Günün yemeğini en iyi yapmak için gelinlerin kıyasıya mücadele ettikleri programda günün birincisi çeyrek altın kazanırken, haftanın birincisi ise 5 altın bileziğin sahibi oluyor. Programın ekrana gelen her bölümü ilgi ile takip ediliyor.

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 22 Ocak Haftanın Birincisi Kim Oldu, Programa Kim Veda Etti?

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni yemek yarışması Gelinim Mutfakta 22 ocak günü son yayını ile ekrana geldi. Geçen haftanın son programında haftanın kazananı ve elenen isim belli oldu. Programın sıkı takipçileri geçen hafta 5 altın bileziği kazanan ismin kim olduğunu merak ediyor.

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta yarışmasının geçen hafta yayınlanan final bölümü ile hafta boyunca en yüksek puanları toplayan isim belli oldu. Geçen hafta kaynanalardan ve Seda Sayan’dan toplam 85 puan alan Zeynep haftanın birincisi oldu. Zeynep 5 altın bileziğin sahibi olurken, 79 puan alan Aysun haftayı ikincilikle kapattı. Haftanın yeni yarışmacısı Sibel 76 puan ile 3. sırada yer alırken, 68 puan alan Gizem ise sonuncu oldu ve yarışmaya veda etti.

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 25 Ocak Günün Birincisi Kim Oldu, Çeyrek Altının Sahibi Kim Oldu?

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta programında yeni hafta bugün başlıyor. Geçen hafta elenen Gizem’in yerine gelecek yeni yarışmacının merak edildiği programda ilk gün puan durumu da merak konusu oldu. Program bugün saat 13.15’te Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

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25 Oca 2021 - 12:01 - Dizi Fragmanları

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