Hekimoğlu Dizisi 34. Bölüm Full İzle Kanal D! 26 Ocak 2021 Hekimoğlu Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle

Hekimoğlu 34. Bölüm 26 Ocak 2021 Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Salı akşamlarının sevilen dizisinin başrollerinde Timuçin Esen, Ebru Özkan, Okan Yalabık, Kaan Yıldırım ve Damla Colbay gibi başarılı isimler yer alıyor. Dr. House dizisinden uyarlanan yapımda Ateş isimli dünyaca ünlü doktorun herkesten farklı tedavi yöntemleri ve macera dolu hayatı konu alınıyor. İlgi ile izlenen dizi her bölümü ile izleyenlerin takdirini topluyor.

Hekimoğlu Dizisi 33. Bölümde Neler Yaşandı?

Yeni sezonun en başarılı yapımları arasında yer alan Hekimoğlu dizisi geçen hafta 33. bölümü ile ekrana geldi. Yayınlanan son bölümde Ateş yeni bir maceraya atılırken Orhan Komiser ise başına bela olmaya devam eder. Dizinin son bölümü yine ilgi ile izlendi.

Hekimoğlu dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Ateş bitkisel hayattaki bir hasta ve oğlu ile beklenmedik bir maceraya atılır. 10 yıldır bitkisel hayatta olan babasını görmek için hastaneye gelen genç adam bir anda nedenini bilmediği bir kriz geçirmeye başlar. Ateş vakayı klasik yollardan çözmeyi dener ancak başarılı olamaz. Genç adamın neyi olduğunu öğrenmek için babasını bitkisel hayattan çıkarmaya karar verir. Bitkisel hayattan çıkan babada ailenin tıbbi geçmişini öğrenmeye çalışan Ateş, adamın son gününü hastanede geçirmek istememesini anlar ve oğlunun da eşlik ettiği bir yolculuğa çıkarlar. Bu sırada Ateş’in yokluğundan istifade eden Orhan Komiser ise soluğu hastanede alır ve Ateş’in ekibini sorgulamaya başlar. Ateş işin ciddiyetinin farkında değildir.

Hekimoğlu Dizisi 34. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Hekimoğlu dizisinin ekrana gelen heyecan dolu son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ateş ve Orhan arasındaki gerilimin tırmanacağı 34. bölüm bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarında yayınlanacak.