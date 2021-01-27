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- 27 Oca 2021 - 13:37

Benim Adım Melek Dizisi 50. Bölüm Full İzle! 27 Ocak 2021 Benim Adım Melek Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

TRT1 ekranlarında üçüncü sezonu ile ekrana gelen Benim Adım Melek dizisi her hafta yeni bölümleri ile yayınlanıyor. Yayınlanan ilk bölümünden bu yana ilgi ile izlenen yapımda yaşanacaklar merakla bekleniyor. Dramatik anlatımı ile beğeni toplayan yapım her hafta çarşamba akşamları saat 20.00’da ekrana geliyor.

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Benim Adım Melek 50. Bölüm TRT1 İzle! TIKLAYINIZ.

Başrollerinde Nehir Erdoğan ve Kutsi’nin yer aldığı Benim Adım Melek dizisinin kadrosunda Kaan Çakır, Ece Özdikici ve Şerif Sezer gibi isimler de yer alıyor. İlgi ile izlenen dizide hayatı bir anda değişen Melek’in çocukları için verdiği mücadele anlatılıyor. Çocukları için her şeyi göze alan Melek’in zorluklarla dolu hayatının ekrana taşındığı yapım büyük beğeni topluyor.

Benim Adım Melek Dizisi 49. Bölümde Neler Yaşandı?

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Benim Adım Melek geçen hafta 49. bölümü ile ekrana geldi. Yayınlanan son bölümde Ömer ve Defne ilişkisinde olumlu gelişmeler yaşanmaya başlarken, Kadriye’nin büyük bir hevesle hazırlandığı dükkan açılışında ise beklenmedik bir sorun çıkar. Melek’in de yeni problemlerle mücadele etmeye başladığı dizi 49. bölümü ile izleyenleri ekrana kilitledi.

Benim Adım Melek dizisinin geçen hafta ekrana gelen bölümünde Halil, Alpay’ın kendisinden ailesi ile ilgili bir bedel ödemesine çok sinirlenir. Bu sırada Cumali ve Seyit Ali’nin yüzük alması ise Melek’i çok mutlu eder. Ömer’in bir şeyler hatırlamaya başlaması Defne’yi umutlandırırken, Zümrüt’ün ise Ömer ile ilgili çok daha farklı planları vardır ve bu ilişkiye engel olmak ister. Ömer ise hafızasındakilerden emin olmasa da Defne’ye karşı hisleri vardır. Bu sırada Kadriye ise dükkanın hazırlıklarına başlamıştır ancak Mahmut bu durumdan hiç memnun değildir. Dükkanın açılacağı gün ise beklenmedik kötü bir olay yaşanır.

Benim Adım Melek Dizisi 50. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Benim Adım Melek dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünün ardından merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizi 50. bölümü ile bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarında yayınlanacak.

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27 Oca 2021 - 13:37 - Dizi Fragmanları

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