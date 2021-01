Anasayfa/

/ 27 Oca 2021 - 13:41

Sadakatsiz Dizisi 15. Bölüm Full İzle! 27 Ocak 2021 Sadakatsiz Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle

Kanal D ekranlarının iddialı yapımlarından Sadakatsiz her hafta yeni bölümleri ile ekrana geliyor. Yayınlanan ilk bölümü ile büyük yankı uyandıran yapım her bölümü ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Çarpıcı hikayesi ve gerilimli anlatımı ile izleyenlerden büyük beğeni toplayan Sadakatsiz dizisi sosyal medyada da en çok konuşulan yapımlar arasında yer alıyor. Dizi her hafta çarşamba akşamları saat 20.00’da ekrana geliyor.