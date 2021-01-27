Sadakatsiz Dizisi 15. Bölüm Full İzle! 27 Ocak 2021 Sadakatsiz Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle

Sadakatsiz 27 Ocak 2021 15 bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’un yer aldığı Sadakatsiz dizisinin kadrosunda Melis Sezen ve Burak Sergen gibi başarılı isimler de yer alıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken yapım hikayesi ile de beğeni topluyor. Doctor Foster dizisinden uyarlanan Sadakatsiz’de aldatılan bir kadının intikam için girdiği yol ve yaşanan gerilim dolu olaylar ekrana geliyor.

Sadakatsiz Dizisi 14. Bölümde Neler Yaşandı?

Yeni sezonun en iddialı yapımları arasında gösterilen Sadakatsiz dizisi geçen hafta 14. bölümü ile ekrana geldi. Yayınlanan son bölümü ile büyük beğeni toplayan dizide Ali’nin hırsızlık olayı git gide büyürken, Volkan ise köşeye sıkışır. Asya ise Nil ile yeni bir oyun kurmaya başlar.

Sadakatsiz dizisinin ekrana gelen son bölümünde Ali’nin hırsızlık yapması konusunda Asya’nın endişeleri artarken Volkan ise Selçuk tarafından iyice köşeye sıkıştırılır. Bu sırada üzerindeki baskı günden güne artan Ali ise kendine beklenmedik bir destek bulur. Bu sırada Asya ve Nil’in başlattıkları oyun ise tehlikeli bir hal almaya başlar. Nil’in bu oyun için Selçuk ile kurduğu ilişki çıkmaza sürüklenirken herkes tehlike altına girer.

Sadakatsiz Dizisi 15. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Sadakatsiz dizisinin heyecan dolu son bölümünün ardından merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Ali’nin sorunları Volkan ve Asya çatışmasını artırırken, Ali beklenmedik bir karar ile babası ile yaşamak istediğini açıklar. Sadakatsiz dizisinin çarpıcı yeni bölüm fragmanının ardından merakla beklenen yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarında sevenleri ile buluşacak. Asya’nın ne yapacağı merakla bekleniyor.