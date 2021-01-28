Zuhal Topal'la Sofrada 529. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 28 Ocak 2021 Günün Puan Durumu Ne Oldu?

Zuhal Topal'la Sofrada 529. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ:

Zuhal Topal’ın başarılı sunumu ile yayınlanan programda her hafta 5 gelin ev kaynana takım olarak rekabet ediyor. Gelinlerin mutfaktaki yeteneklerini sergilediği programda kaynanalar ise puanlama yapıyor. Zuhal Topal ve kaynanalardan en yüksek puanları almak için kıyasıya rekabet eden yarışmacılardan haftanın kazananı 15 bin liralık büyük ödülün sahibi oluyor.

Zuhal Topal’la Sofrada Programı 27 Ocak Yarışmacısı Kim, Kaç Puan Aldı?

FOX TV ekranlarının reyting rekortmeni programı Zuhal Topal’la Sofrada dün haftanın 3. yarışmacısı ile ekrana geldi. Heyecan dolu devam eden 25 29 ocak haftasında üçüncü gün yarışmacısının kaç puan aldığı ise programın sıkı takipçileri tarafından merak edildi. Zuhal Topal’la Sofrada programının dün ekrana gelen bölümünde yine eğlence dolu anlar yaşandı.

Zuhal Topal’la Sofrada programının dün ekrana gelen bölümünde hünerlerini sergileyen yarışmacı Oğulgerek Gurbanbayeva oldu. Kalabalık menüsü ile Zuhal Topal’dan ve kaynanalardan en yükse puanları almak için mücadele eden Gurbanbayeva günün sonunda toplam 27 puan aldı. Salı günü yarışmacısı 31 puan ile şimdilik zirveyi elinde tutuyor. Bu hafta yarışmada birinci olacak isim ise merakla bekleniyor.

Zuhal Topal’la Sofrada Programı 28 Ocak Yarışmacısı Kim, Puan Durumu Belli Oldu Mu?

Zuhal Topal’la Sofrada programında haftanın 4. yarışmacısı bugün performansını sergileyecek. Finale tek gün kala heyecanın zirveye çıkacağı programda 28 ocak yarışmacının kim olduğu ise merak ediliyor. Henüz bugün yarışacak isim ve puanı ise açıklanmadı. Program yeni bölümü ile bugün saat 16.00’da FOX TV ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Sonrasında güncel puan durumunu haberimizden öğrenebilirsiniz.