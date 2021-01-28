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- 28 Oca 2021 - 12:19

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 28 Ocak 2021 Günü Kim Birinci Oldu? 629. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı? Puan Durumu

Kanal D ekranlarının en çok izlenen gündüz kuşağı programlarından Gelinim Mutfakta üçüncü sezonu ile ekrana geliyor. İlk sezonundan bu yana ilgi ile izlenene programda her hafta kazanacak isim merakla bekleniyor. Yeni sunucusu Seda Sayan ile canlılık kazanan program hafta içi hergün saat 13.15’te Kanal D ekranlarında sevenleri ile buluşuyor.

Emre Okur Tüm Haberleri
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Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 629. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Seda Sayan’ın renkli sunumu ile ekrana gelen Gelinim Mutfakta yarışmasında her hafta 4 gelin ve kaynana takım olarak mücadele ediyor. Gelinlerin günün yemeğini en iyi şekilde yapmaya çalıştığı programda kaynanalar ise puanlama ile günün ve haftanın kazananını belirliyor. Günün kazananının çeyrek altın ve haftanın kazananının 5 altın bilezik kazandığı programda haftanın hergünü heyecan dolu anlar yaşanıyor.

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 27 Ocak Puan Durumu Nasıl, Çeyrek Altını Kim Kazandı?

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta programı dün yeni haftanın 3. günü ile izleyenlerin karşısına çıktı. Heyecan dolu devam eden 25 29 ocak haftasında finale yaklaştıkça haftanın kazananı merak ediliyor. Programın sıkı takipçileri ise 27 ocak günü birinci olan ismi merak etti.

Gelinim Mutfakta programının dün ekrana gelen bölümünde yine kıyasıya rekabet yaşandı. Günün yemeğini en iyi şekilde yapmaya çalışan gelinlerin arasından 21 puan alan Zeynep tekrar günün birincisi oldu. Çeyrek altının sahibi olan Zeynep, dünkü bölümde Aysun ile şakalaştı ve eğlenceli sahneler ortaya çıktı. Aysun da 18 puan alarak ikinci sıraya yerleşti. Yeni yarışmacı Esin’in 13 puan aldığı 27 ocak programında 12 puan alan Sibel ise sonuncu oldu.

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 28 Ocak Günün Birincisi Belli Oldu Mu?       

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta programında haftanın finalinden önceki son gün birinci olan gelin merak ediliyor. Bugün yeniden ekrana gelecek programda birinci olan gelin ise henüz belli değil. Final heyecanının arttığı 28 ocak programında elenme riski ile karşı karşıya olan Sibel ve Esin kıyasıya mücadele edecek.

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28 Oca 2021 - 12:19 - Dizi Fragmanları

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