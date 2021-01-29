Haberler Ankara Haberler Ankara
- 29 Oca 2021 - 11:31

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 29 Ocak 2021 Günü Kim Birinci Oldu? 630. Bölüm Çeyrek Altını Kim kazandı? Puan Durumu

Üçüncü sezonu ile izleyenleri ile buluşan Gelinim Mutfakta yarışmasında her hafta rekabet dolu anlar ekrana geliyor. Yeni sunucusu Seda Sayan ile eğlence dolu geçen programda kıyasıya rekabet ve eğlence ekrana geliyor. Yayınlanan ilk sezonundan beri ilgi ile izlenen programda her hafta birinci olacak isim merakla bekleniyor. Sevilen yemek yarışması hafta içi hergün saat 13.15’te Kanal D ekranlarında yayınlanıyor.

Emre Okur Tüm Haberleri
ABONE OL Google News Sayfamız

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 630. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Seda Sayan’ın renkli sunumu ile ekrana gelen Gelinim Mutfakta programında her hafta 4 gelin ve kaynana kıyasıya mücadele ediyor. İlgi ile izlenen programda gelinler mutfaktaki hünerlerini sergilerken, kaynanalar ise kendi gelinlerinin tabağını bilmeden yemekleri puanlıyor. İlgi ile izlenen yapımda günün birincisi olan gelin çeyrek altın kazanırken, haftanın birincisi olan gelin ise 5 altın bileziğin sahibi oluyor.

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta Programı 28 Ocak Günün Birincisi Kim Oldu, Çeyrek Altını Kim Kazandı?

Kanal D ekranlarının en çok izlenen gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta dün yine rekabet dolu bölümü ile ekrana geldi. Gelinlerin günün yemeğinden en yüksek puanı almak için kıyasıya yarıştığı programın sıkı takipçileri ise 28 ocak günü birinci olan ismi araştırıyor.

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta programının dün ekrana gelen bölümünde alınan puanlar izleyenleri şaşırttı. Programa bu hafta katılan Esin, hafta boyunca düşük puanlar alırken dün aldığı 23 puan ile günün birincisi oldu. Esin 23 puan işe çeyrek altının sahibi olurken, 13 puan alan Zeynep ikinci sırada yer aldı. Aysun’un 11 puan ile üçüncü olduğu 28 ocak günü 10 puan alan Sibel ise günü son sırada tamamladı.

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta Programı 29 Ocak Haftanın Kazananı Kim Oldu, 5 Altın Bileziğin Sahibi Belli Mi?

Gelinim Mutfakta programında haftanın kazananı, 5 altın bileziğin sahibi henüz belli olmadı. Bugün haftanın finali ile ekrana gelecek programda kazanan isim açıklanacak. Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta bugün saat 13.15’te Kanal D’de.

# seda sayan ile gelinim mutfakta izle, gelinim mutfakta izle, gelinim mutfakta son bölüm izle, gelinim mutfakta son bölüm izle youtube, gelinim mutfakta yeni bölümü, gelinim mutfakta bugün kim 1. oldu, gelinim mutfakta bugünkü programı, Gelinim Mutfakta bugün, gelinim mutfakta 630. bölüm, gelinim mutfakta 630. bölüm tek parça izle, gelinim mutfakta 29 ocak izle, gelinim mutfakta tek parça izle, gelinim mutfakta 29 ocak kim kazandı, mücadele, izle, ilgi, Kanal D

29 Oca 2021 - 11:31 - Dizi Fragmanları

# GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 28 Ocak 2021 Günü Kim Birinci Oldu? 629. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı? Puan Durumu mask
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 28 Ocak 2021 Günü Kim Birinci Oldu? 629. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı? Puan Durumu
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 27 Ocak 2021 Günü Kim Birinci Oldu? 628. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı? Puan Durumu mask
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 27 Ocak 2021 Günü Kim Birinci Oldu? 628. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı? Puan Durumu
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 26 Ocak 2021 Günü Kim Birinci Oldu? 627. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı? Puan Durumu mask
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 26 Ocak 2021 Günü Kim Birinci Oldu? 627. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı? Puan Durumu
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 25 Ocak 2021 Günü Kim Birinci Oldu? 626. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı? Puan durumu mask
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 25 Ocak 2021 Günü Kim Birinci Oldu? 626. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı? Puan durumu
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 11 Ocak 2021 Gümü Kim Birinci Oldu 616. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı Puan Durumu mask
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 11 Ocak 2021 Gümü Kim Birinci Oldu 616. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı Puan Durumu
Gelinim Mutfakta 608. Bölüm Canlı İzle! Gelinim Mutfakta 30 Aralık 2020 Günün Birincisi Kim Oldu? mask
Gelinim Mutfakta 608. Bölüm Canlı İzle! Gelinim Mutfakta 30 Aralık 2020 Günün Birincisi Kim Oldu?
Gelinim Mutfakta 583. Bölüm Canlı İzle! Gelinim Mutfakta 25 Kasım 2020 Günün Birincisi Kim Oldu? mask
Gelinim Mutfakta 583. Bölüm Canlı İzle! Gelinim Mutfakta 25 Kasım 2020 Günün Birincisi Kim Oldu?
Gelinim Mutfakta 582. Bölüm Canlı İzle! Gelinim Mutfakta 24 Kasım 2020 Günün Birincisi Kim Oldu? mask
Gelinim Mutfakta 582. Bölüm Canlı İzle! Gelinim Mutfakta 24 Kasım 2020 Günün Birincisi Kim Oldu?
Gelinim Mutfakta 581. Bölüm Canlı İzle! Gelinim Mutfakta 23 Kasım 2020 Günün Birincisi Kim Oldu? mask
Gelinim Mutfakta 581. Bölüm Canlı İzle! Gelinim Mutfakta 23 Kasım 2020 Günün Birincisi Kim Oldu?
Gelinim Mutfakta 580. Bölüm Canlı İzle! 20 Kasım Gelinim Mutfakta Haftanın Birincisi Kim Oldu? mask
Gelinim Mutfakta 580. Bölüm Canlı İzle! 20 Kasım Gelinim Mutfakta Haftanın Birincisi Kim Oldu?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Adana'da tekerlekli sandalyesi çalınan engelliye yenisi hediye edildi mask
Adana'da tekerlekli sandalyesi çalınan engelliye yenisi hediye edildi
Zuhal Topal'la Sofrada 530. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 29 Ocak 2021 Günün Puan Durumu Ne Oldu? mask
Zuhal Topal'la Sofrada 530. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 29 Ocak 2021 Günün Puan Durumu Ne Oldu?
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 29 Ocak 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 29 Ocak 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle!
Gerçeğin Peşinde Tamamı Tek Parça 29 Ocak 2021 Cuma Star Tv Canlı İzle! mask
Gerçeğin Peşinde Tamamı Tek Parça 29 Ocak 2021 Cuma Star Tv Canlı İzle!
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 29 Ocak 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 29 Ocak 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle!
Söylemezsem Olmaz Tamam Tek Parça 29 Ocak 2021 Cuma Beyaz Tv Canlı İzle! mask
Söylemezsem Olmaz Tamam Tek Parça 29 Ocak 2021 Cuma Beyaz Tv Canlı İzle!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL