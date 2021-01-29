Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 29 Ocak 2021 Günü Kim Birinci Oldu? 630. Bölüm Çeyrek Altını Kim kazandı? Puan Durumu
Üçüncü sezonu ile izleyenleri ile buluşan Gelinim Mutfakta yarışmasında her hafta rekabet dolu anlar ekrana geliyor. Yeni sunucusu Seda Sayan ile eğlence dolu geçen programda kıyasıya rekabet ve eğlence ekrana geliyor. Yayınlanan ilk sezonundan beri ilgi ile izlenen programda her hafta birinci olacak isim merakla bekleniyor. Sevilen yemek yarışması hafta içi hergün saat 13.15’te Kanal D ekranlarında yayınlanıyor.
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 630. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.
Seda Sayan’ın renkli sunumu ile ekrana gelen Gelinim Mutfakta programında her hafta 4 gelin ve kaynana kıyasıya mücadele ediyor. İlgi ile izlenen programda gelinler mutfaktaki hünerlerini sergilerken, kaynanalar ise kendi gelinlerinin tabağını bilmeden yemekleri puanlıyor. İlgi ile izlenen yapımda günün birincisi olan gelin çeyrek altın kazanırken, haftanın birincisi olan gelin ise 5 altın bileziğin sahibi oluyor.
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta Programı 28 Ocak Günün Birincisi Kim Oldu, Çeyrek Altını Kim Kazandı?
Kanal D ekranlarının en çok izlenen gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta dün yine rekabet dolu bölümü ile ekrana geldi. Gelinlerin günün yemeğinden en yüksek puanı almak için kıyasıya yarıştığı programın sıkı takipçileri ise 28 ocak günü birinci olan ismi araştırıyor.
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta programının dün ekrana gelen bölümünde alınan puanlar izleyenleri şaşırttı. Programa bu hafta katılan Esin, hafta boyunca düşük puanlar alırken dün aldığı 23 puan ile günün birincisi oldu. Esin 23 puan işe çeyrek altının sahibi olurken, 13 puan alan Zeynep ikinci sırada yer aldı. Aysun’un 11 puan ile üçüncü olduğu 28 ocak günü 10 puan alan Sibel ise günü son sırada tamamladı.
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta Programı 29 Ocak Haftanın Kazananı Kim Oldu, 5 Altın Bileziğin Sahibi Belli Mi?
Gelinim Mutfakta programında haftanın kazananı, 5 altın bileziğin sahibi henüz belli olmadı. Bugün haftanın finali ile ekrana gelecek programda kazanan isim açıklanacak. Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta bugün saat 13.15’te Kanal D’de.
29 Oca 2021 - 11:31 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.