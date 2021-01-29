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- 29 Oca 2021 - 15:23

Arka Sokaklar Dizisi 575. Bölüm Full İzle! 29 Ocak 2021 Arka Sokaklar Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Televizyon tarihinin en uzun yapımlarından biri olan Arka Sokaklar 15. sezonu ile izleyenleri ile buluşmaya devam ediyor. İlgi ile izlenen yapım yayınlanan ilk sezonundan bu yana seyirciden takdir topluyor. Her bölümü ile izleyenleri ekrana kilitleyen yapımda heyecan ve aksiyon dolu bölümler ekrana geliyor. Arka Sokaklar dizisi her hafta cuma günleri saat 20.00’da izleyenleri ile buluşmaya devam ediyor.

Emre Okur Tüm Haberleri
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Arka Sokaklar 575. Bölüm 29 Ocak 2021 Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Alp Korkmaz, Oya Okar ve İlker İnanoğlu gibi başarılı isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisinde İstanbul Emniyeti’nde görevli özel bir ekibini suçlularla mücadeleleri, birbirlerine ve mesleklerine olan bağlılıkları konu alınıyor. Macera dolu bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitleyen yapımda yaşanacaklar merakla bekleniyıor.

Arka Sokaklar Dizisi 574. Bölümde Neler Oldu?

Kanal D ekranlarının en uzun soluklu yapımı Arka Sokaklar geçen hafta 574. bölümü ile ekrana geldi. Bahar’ın hayatının tehlikede olduğu son bölümde Selin de yaşadıklarından sonra son derece gergindir. Ekip zor günler geçirse de bir olayı daha başarı ile çözer. Dizi son bölümü ile yine izleyenlerden beğeni topladı.

Arka Sokaklar dizisinin ekrana gelen son bölümünde Zafer’in peşinden tek başına giden Bahar’dan haber alınamaz. Ekip Bahar’ın nerede olduğunu araştırırken son derece gergindir. Bu sırada Hüsnü’ye gelen telefon ile Bahar’ın Zafer’in evinin yakınlarında baygın bulunduğu öğrenilir. Olay yerine giden Mesut ve Selin onu hastaneye götürür. Bahar’ın durumunu öğrenen Arif müdür soluğu İstanbul’da alır ve yaşananlarda Hakan’ı sorumlu tutar. Tüm bunlar yaşanırken Zafer ise yurt dışına çıkmak için plan yapmaktadır. Zafer yurt dışına kaçmak için son adımlarını atarken ekip onu yakalar. Zafer ve Hakan sonunda büyük yüzleşmeyi yaşarlar.

Arka Sokaklar Dizisi 575. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Arka Sokaklar dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünün ardından merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İlgi ile izlenen dizinin yeni bölüm fragmanındaki heyecan dolu sahneler dikkat çekti. Dizi yeni bölümü ile bu akşam Kanal D’de.

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29 Oca 2021 - 15:23 - Dizi Fragmanları

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