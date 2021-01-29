Seni Çok Bekledim 1. Bölüm Full İzle! 29 Ocak 2021 Seni Çok Bekledim Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Seni Çok Bekledim 1. Bölüm 29 Ocak 2021 Star TV İzle! TIKLAYINIZ.

Yönetmenliğini Şahin Altuğu’un üstlendiği Seni Çok Bekledim dizisinin başrollerini Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu oynayacak. Ünlü isimlerin başrolde yer aldığı yapımda İlhan Şen, Yıldız Kültür, Türkü Turan gibi birçok başarılı oyuncu da yer alacak. Şimdiden merakla beklenen dizinin konusu da merak ediliyor. Yapımın bu akşam ekrana gelecek ilk bölümünün izleyiciden olumlu tepki alması bekleniyor.

Seni Çok Bekledim Dizisinin Konusu Nedir, İlk Bölümde Neler Olacak?

Yeni sezonun iddialı yapımlarından olması beklenen Seni Çok Bekledim dizisinde hayatta hiçbir şeyin tesadüf olmadığına inanan Kadir ve aşka inanmayan Ayliz’in masal tadındaki hikayesi ekrana gelecek. Özcan Deniz’in Kadir karakterine, İrem Helvacıoğlu’nun da Ayliz karakterine hayat vereceği yapımda tutku dolu bir aşk hikayesi anlatılacak.

Ailesinden uzakta tek başına bir hayat kuran Kadir ve babasız, tek başına büyümüş Ayliz’in yıllar boyu birbirlerini teğet geçmelerinin ardından beklenmedik şekilde tanışma hikayelerinin ekrana geleceği yapımda ikili büyük bir mucizeye tanık olacaklar. Katar’da başlayacak bir aşk hikayesinin yolculuğunun anlatılacağı dizide heyecan dolu sahnelerin ekrana gelmesi bekleniyor. Dizinin ilk bölümü şimdiden tartışma konusu oldu.

Seni Çok Bekledim Dizisi İlk Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Seni Çok Bekledim dizisinin uzun zamandır merakla beklenen ilk bölüm tanıtımı ekrana geldi. Tanıtım filminde Kadir ve Ayliz’in birbirlerine kendilerini anlattıkları görülürken, sırlarla dolu aile hikayesi de izleyenlere ipucu verdi. Gerilimli sahnelerin de dikkat çektiği fragmanı izleyenler ilk bölümü merakla beklemeye başladı. Dizi bu akşam saat 20.00’da ilk bölümü ile Star TV’de ekrana gelecek.