Haberler Ankara Haberler Ankara
- 02 Şub 2021 - 11:04

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Tamamı Tek Parça 2 Şubat 2021 Çarşamba Star TV Canlı İzle!

Show TV ekranlarının ilgi ile izlenen programı Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme, çarpıcı olayları ekrana taşımaya devam ediyor. Didem Arslan Yılmaz gazetecilik deneyimi ile olayları farklı açılardan ele alıyor ve yaşananların arka planını ekrana taşıyor.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri
ABONE OL Google News Sayfamız

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Show Tv Canlı İzle TIKLAYINIZ

Show TV ekranlarının ilgi ile izlenen programı Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme, çarpıcı olayları ekrana taşımaya devam ediyor. Türkiye gündemini meşgul eden birçok suç ve olayın ekrana taşındığı programda, yaşananlar farlı açılardan değerlendiriliyor ve olayların arka planı ortaya dökülüyor. Birçok farklı gündem ile izleyenleri ekrana kilitleyen programda yaşanacaklar merak konusu oluyor. Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme hafta içi her gün saat 15.15’te ekrana geliyor.

Deneyimli gazeteci Didem Arslan Yılmaz’ın sunumu ile ekrana gelen programda Türkiye gündemine yerleşen birçok suç ekrana geliyor. Dolandırıcılık, aldatılmaz vb. birçok konunun tartışıldığı programda Didem Arslan Yılmaz gazetecilik deneyimi ile olayları farklı açılardan ele alıyor ve yaşananların arka planını ekrana taşıyor. İlgi ile takip edilen programda yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor.

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme 1 Şubat Bölümünde Neler Oldu?
Show TV ekranlarının sevilen programı Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme yeni haftanın ilk yayını ile dün ekrana geldi. Programın dünkü bölümünde haftalardır Türkiye gündeminin en çok konuşulan meselelerinde sahte gelin olayı ele alınmaya devam etti. Sahte gelin Melisay dün ekrana gelen yayında zor anlar yaşadı.

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programının dün yayınlanan bölümünde sahte gelin olayında yaşanan yeni gelişmeler ekrana geldi. İlgi ile takip edilen son bölümde yeni sahte gelinler ortaya çıkarken sahte gelin Melisay, eski sevgilisi Emrah’ın kendisini aldattığını öğrendi. Melisay kendisini sahte gelin yapan eski sevgilisi Emrah’ı neden koruduğunu da anlattı. Melisay aldatıldığını bilmediğini ve Emrah’ı hala sevdiği için korumak istediğini itiraf etti. Sahte gelinler tarafından yapılan dolandırıcılık miktarının ise 4 milyarı geçtiği açıklandı. Melisay ve Emrah yüzleşmesi ekrana damgasını vurdu.

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme 2 Şubat Gündemleri Neler Olacak?
Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programı haftanın ikinci bölümü ile bugün ekrana gelecek. İlgi ile takip edilen programda bugün sahte gelin Melisay ve eski sevgilisi Emrah yeniden yüzleşme yaşayacak. Program saat 15.15’te Show TV’de.

# Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Tamamı Tek Parça 2 Şubat 2021 Çarşamba Star TV Canlı İzle, Didem Arslan Yılmaz, didem arslan yılmaz izle, Didem Arslan Yılmaz show tv izle, Didem Arslan Yılmaz youtube izle, Didem Arslan Yılmaz 2 şubat izle, Didem Arslan Yılmaz show tv canlı yayın, Didem Arslan Yılmaz vazgeçme youtube, yeni, türkiye, gündem, ilgi, izle, show tv

02 Şub 2021 - 11:04 - Yaşam

# DİZİ FRAGMANLARI İZLE İLE İLİŞKİLİ:
Söylemezsem Olmaz Tamamı Tek Parça 2 Şubat 2021 Cuma Beyaz TV Canlı İzle! mask
Söylemezsem Olmaz Tamamı Tek Parça 2 Şubat 2021 Cuma Beyaz TV Canlı İzle!
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 2 Şubat 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim? mask
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 2 Şubat 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim?
Maraşlı Dizisi 4. Bölüm Full İzle! 2 Şubat 2021 Maraşlı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Maraşlı Dizisi 4. Bölüm Full İzle! 2 Şubat 2021 Maraşlı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 1 Şubat 2021 Günü Kim Birinci Oldu 631. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı Puan durumu mask
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 1 Şubat 2021 Günü Kim Birinci Oldu 631. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı Puan durumu
Zuhal Topal'la Sofrada 531. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 1 Şubat 2021 Günün Puan Durumu Ne Oldu? mask
Zuhal Topal'la Sofrada 531. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 1 Şubat 2021 Günün Puan Durumu Ne Oldu?
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 2 Şubat 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 2 Şubat 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle!
Doya Doya Moda 1 Şubat 2021 Full İzle! Doya Doya Moda 145. Bölüm Kim Elendi, Gününün Birincisi Kim Oldu? mask
Doya Doya Moda 1 Şubat 2021 Full İzle! Doya Doya Moda 145. Bölüm Kim Elendi, Gününün Birincisi Kim Oldu?
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Tamamı Tek Parça 1 Şubat 2021 Pazartesi Show TV Canlı İzle! mask
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Tamamı Tek Parça 1 Şubat 2021 Pazartesi Show TV Canlı İzle!
Söylemezsem Olmaz Tamamı Tek Parça 1 Şubat 2021 Cuma Beyaz TV Canlı İzle! mask
Söylemezsem Olmaz Tamamı Tek Parça 1 Şubat 2021 Cuma Beyaz TV Canlı İzle!
Demet ve Alişan İle Sabah Sabah 1 Şubat 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim? mask
Demet ve Alişan İle Sabah Sabah 1 Şubat 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim?
# DİZİ FULL İZLE İLE İLİŞKİLİ:
Söylemezsem Olmaz Tamamı Tek Parça 2 Şubat 2021 Cuma Beyaz TV Canlı İzle! mask
Söylemezsem Olmaz Tamamı Tek Parça 2 Şubat 2021 Cuma Beyaz TV Canlı İzle!
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 2 Şubat 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim? mask
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 2 Şubat 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim?
Maraşlı Dizisi 4. Bölüm Full İzle! 2 Şubat 2021 Maraşlı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Maraşlı Dizisi 4. Bölüm Full İzle! 2 Şubat 2021 Maraşlı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 1 Şubat 2021 Günü Kim Birinci Oldu 631. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı Puan durumu mask
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 1 Şubat 2021 Günü Kim Birinci Oldu 631. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı Puan durumu
Zuhal Topal'la Sofrada 531. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 1 Şubat 2021 Günün Puan Durumu Ne Oldu? mask
Zuhal Topal'la Sofrada 531. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 1 Şubat 2021 Günün Puan Durumu Ne Oldu?
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 2 Şubat 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 2 Şubat 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle!
Doya Doya Moda 1 Şubat 2021 Full İzle! Doya Doya Moda 145. Bölüm Kim Elendi, Gününün Birincisi Kim Oldu? mask
Doya Doya Moda 1 Şubat 2021 Full İzle! Doya Doya Moda 145. Bölüm Kim Elendi, Gününün Birincisi Kim Oldu?
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Tamamı Tek Parça 1 Şubat 2021 Pazartesi Show TV Canlı İzle! mask
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Tamamı Tek Parça 1 Şubat 2021 Pazartesi Show TV Canlı İzle!
Söylemezsem Olmaz Tamamı Tek Parça 1 Şubat 2021 Cuma Beyaz TV Canlı İzle! mask
Söylemezsem Olmaz Tamamı Tek Parça 1 Şubat 2021 Cuma Beyaz TV Canlı İzle!
Demet ve Alişan İle Sabah Sabah 1 Şubat 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim? mask
Demet ve Alişan İle Sabah Sabah 1 Şubat 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim?
# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Söylemezsem Olmaz Tamamı Tek Parça 2 Şubat 2021 Cuma Beyaz TV Canlı İzle! mask
Söylemezsem Olmaz Tamamı Tek Parça 2 Şubat 2021 Cuma Beyaz TV Canlı İzle!
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 2 Şubat 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim? mask
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 2 Şubat 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim?
Yasak Elma Dizisinde Yıldız Tüm Sırları Çözdü! Cansu, Leyla'yı Aratınca Sosyal Medya Karıştı! Cansu Olayları Karmakarışık Yaptı! mask
Yasak Elma Dizisinde Yıldız Tüm Sırları Çözdü! Cansu, Leyla'yı Aratınca Sosyal Medya Karıştı! Cansu Olayları Karmakarışık Yaptı!
İbrahim Tatlıses Hayatının En Mutlu Anını Yaşadı! Yapımcı Öyle Bir Sürpriz Yaptı Ki Gözü Gönlü Açıldı, Eski Günlere Gitti! “Yakışır İmparator’a!” mask
İbrahim Tatlıses Hayatının En Mutlu Anını Yaşadı! Yapımcı Öyle Bir Sürpriz Yaptı Ki Gözü Gönlü Açıldı, Eski Günlere Gitti! “Yakışır İmparator’a!”
Cem Yılmaz Rüzgarı Masumlar Apartmanında Da Hissedildi! Gediz’den Sonra Sıra Safiye’ye Geldi! Cem Yılmaz Seriye Bağladı… mask
Cem Yılmaz Rüzgarı Masumlar Apartmanında Da Hissedildi! Gediz’den Sonra Sıra Safiye’ye Geldi! Cem Yılmaz Seriye Bağladı…
Kırmızı Oda ve Masumlar Apartmanının Sonu Geliyor! Aynı Yazarın Farklı Kitabı Yayına Giriyor… mask
Kırmızı Oda ve Masumlar Apartmanının Sonu Geliyor! Aynı Yazarın Farklı Kitabı Yayına Giriyor…
Menajerimi Ara Dizisinde Son Yaklaşıyor! Önce Barış Şimdi De Dicle! Artık Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak... mask
Menajerimi Ara Dizisinde Son Yaklaşıyor! Önce Barış Şimdi De Dicle! Artık Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak...
Maraşlı Dizisi 4. Bölüm Full İzle! 2 Şubat 2021 Maraşlı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Maraşlı Dizisi 4. Bölüm Full İzle! 2 Şubat 2021 Maraşlı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Hercai’de Büyük Deprem Devam Ediyor! Son Geliyor... O Oyuncu Da Veda Ediyor! mask
Hercai’de Büyük Deprem Devam Ediyor! Son Geliyor... O Oyuncu Da Veda Ediyor!
Menajerimi Ara Dizisinde Çok Büyük Çekim Hatası! Gizli Hatayı Fark Eden Seyirciler Twıtter’da Resmen Çıldırdı! “Bu Kadar Acemilik Olmaz…” mask
Menajerimi Ara Dizisinde Çok Büyük Çekim Hatası! Gizli Hatayı Fark Eden Seyirciler Twıtter’da Resmen Çıldırdı! “Bu Kadar Acemilik Olmaz…”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
İstanbul'da fuhuş operasyonu: Yabancı uyruklu 13 mağdur kadın kurtarıldı mask
İstanbul'da fuhuş operasyonu: Yabancı uyruklu 13 mağdur kadın kurtarıldı
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Tamamı Tek Parça 2 Şubat 2021 Çarşamba Star TV Canlı İzle! mask
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Tamamı Tek Parça 2 Şubat 2021 Çarşamba Star TV Canlı İzle!
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 2 Şubat 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim? mask
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 2 Şubat 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim?
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 2 Şubat 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 2 Şubat 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle!
Bitlis ve Siirt'te 1453 personelin katılımıyla "Eren-6 Mergelo Operasyonu" başlatıldı mask
Bitlis ve Siirt'te 1453 personelin katılımıyla "Eren-6 Mergelo Operasyonu" başlatıldı
Ankara'da İş yerini kundaklayıp sahibine izletmişler mask
Ankara'da İş yerini kundaklayıp sahibine izletmişler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL