Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Tamamı Tek Parça 2 Şubat 2021 Çarşamba Star TV Canlı İzle!

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Show Tv Canlı İzle TIKLAYINIZ

Show TV ekranlarının ilgi ile izlenen programı Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme, çarpıcı olayları ekrana taşımaya devam ediyor. Türkiye gündemini meşgul eden birçok suç ve olayın ekrana taşındığı programda, yaşananlar farlı açılardan değerlendiriliyor ve olayların arka planı ortaya dökülüyor. Birçok farklı gündem ile izleyenleri ekrana kilitleyen programda yaşanacaklar merak konusu oluyor. Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme hafta içi her gün saat 15.15’te ekrana geliyor.

Deneyimli gazeteci Didem Arslan Yılmaz’ın sunumu ile ekrana gelen programda Türkiye gündemine yerleşen birçok suç ekrana geliyor. Dolandırıcılık, aldatılmaz vb. birçok konunun tartışıldığı programda Didem Arslan Yılmaz gazetecilik deneyimi ile olayları farklı açılardan ele alıyor ve yaşananların arka planını ekrana taşıyor. İlgi ile takip edilen programda yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor.

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme 1 Şubat Bölümünde Neler Oldu?

Show TV ekranlarının sevilen programı Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme yeni haftanın ilk yayını ile dün ekrana geldi. Programın dünkü bölümünde haftalardır Türkiye gündeminin en çok konuşulan meselelerinde sahte gelin olayı ele alınmaya devam etti. Sahte gelin Melisay dün ekrana gelen yayında zor anlar yaşadı.

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programının dün yayınlanan bölümünde sahte gelin olayında yaşanan yeni gelişmeler ekrana geldi. İlgi ile takip edilen son bölümde yeni sahte gelinler ortaya çıkarken sahte gelin Melisay, eski sevgilisi Emrah’ın kendisini aldattığını öğrendi. Melisay kendisini sahte gelin yapan eski sevgilisi Emrah’ı neden koruduğunu da anlattı. Melisay aldatıldığını bilmediğini ve Emrah’ı hala sevdiği için korumak istediğini itiraf etti. Sahte gelinler tarafından yapılan dolandırıcılık miktarının ise 4 milyarı geçtiği açıklandı. Melisay ve Emrah yüzleşmesi ekrana damgasını vurdu.

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme 2 Şubat Gündemleri Neler Olacak?

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programı haftanın ikinci bölümü ile bugün ekrana gelecek. İlgi ile takip edilen programda bugün sahte gelin Melisay ve eski sevgilisi Emrah yeniden yüzleşme yaşayacak. Program saat 15.15’te Show TV’de.