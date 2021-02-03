Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Tamamı Tek Parça 3 Şubat 2021 Çarşamba Show TV Canlı İzle!

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 3 Şubat 2021 Show TV İzle! TIKLAYINIZ.

Show TV ekranlarının ilgi ile izlenen gündüz kulağı programı Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme gizli kalmış suçları ortaya dökmeye, olayların arka planını aydınlatmaya devam ediyor. Yayınlanan ilk bölümünden bu yana ilgi ile izlenen programda her bölüm çarpıcı olaylar ve beklenmedik gelişmeler izleyenlerle buluşuyor. Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programı hafta içi hergün saat 15.15’te ekrana geliyor.

Deneyimli gazeteci Didem Arslan Yılmaz’ın sunumu ile Show TV ekranlarında yayınlanan gündüz kuşağı programında gizli kalmış suçlar ortaya konuyor, mağdurların hikayeleri ekrana geliyor. Bugüne kadar konuşulmayanların konuşulduğu programda Didem Arslan Yılmaz gazeteciliğin getirdiği deneyim ile olayların arka planını ortaya çıkarıyor ve olayları birçok farklı açıdan ele alıyor. İlgi ile izlenen programda birçok çarpıcı konu ve olay izleyenlerle buluşuyor.

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme Programı 2 Şubatta Neler Oldu?

Show TV ekranlarının en çok izlenen gündüz kuşağı programı Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme dün haftanın ikinci yayını ile ekrana geldi. Sahte gelin olayında yeni mağdurların ortaya çıktığı programda Melisay ailesi ile yüzleşti. Duygusal anların yaşandığı 2 şubat programı ilgi ile takip edildi.

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında ele alınan sahte gelin olayı ile ilgili yeni ihbarlar geldi. Sahte gelin olayında dolandırılan toplam miktar ise 5 milyon 452 bine ulaştı. Sahte gelin Melisay’ın halası ve babası ile karşı karşıya geldiği 2 şubat programında çarpıcı anlar yaşandı. Malisay annesine anlatamadığı halasını aylar sonra ilk defa gördü. Halası Funda hanım ile uzun süre sarılan Melisay, ardından babası Yaşar Tosun ile de yüzleşti. Baba Yaşar Tosun kızının dolandırıcı olduğunu bilmediğini söyleyerek göz yaşlarına boğuldu. Melisay babasının kendisi ile hiç ilgilenmediğini ve gözyaşlarına inanmadığını söyledi.

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme 3 Şubat Gündemleri Neler Olacak?

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programının dün ekrana gelen bölümünde sahte gelin Şengün hanımın da programa katılması ile anlatacakları merak konusu oldu. Program yeni bölümü ile bugün saat 15.15’te ekrana gelecek.