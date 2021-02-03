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- 03 Şub 2021 - 13:00

Doya Doya Moda 3 Şubat 2021 Full İzle! Doya Doya Moda 147. Bölüm Kim Elendi, Gününün Birincisi Kim Oldu?

Doya Doya Moda 3 Şubat 2021 dikkat çeken bölümüyle Tv8 ekranlarında 15.00'da izleyicisiyle buluşacak. Doya Doya Moda kim elendi, kim birinci oldu? Doya Doya Moda 3 Şubat full izle!

Emre Okur
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Doya Doya Moda 3 Şubat 2021 Tv8 İzle! TIKLAYINIZ.

TV8 ekranlarının sevilen moda programı Doya Doya Moda rekabet ve eğlence dolu bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. Yayınlanan ilk bölümünden beri seyirciden beğeni toplayan program hem moda hakkında bilgi veriyor hem de izleyenlere keyifli dakikalar yaşatıyor. Birbirinden iddialı yarışmacıları ile her hafta birinci olacak ismin merakla beklendiği program hafta içi hergün saat 15.00’da ekrana geliyor.

Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Doya Doya Moda’nın jüri üyesi koltuğunda Ivana Sert, Uğurkan Erez, Seray Sever ve Gülşah Saraçoğlu oturuyor. Moda dünyasının deneyimli isimleri 7 büyük beden kadının arasından hergün en iyi kombini seçiyor. Yarışmada büyük bedenlere sahip 7 kadın günün konseptine en uygun kombini yapmak için kıyasıya mücadele ediyor. Haftanın birincisi olan ismin tasarım takılar kazandığı programda her haftanın final günü bir yarışmacı da programa veda ediyor.

Doya Doya Moda 2 Şubat Günün Birincisi Kim Oldu?

TV8 ekranlarının en çok izlenen gündüz kuşağı programı Doya Doya Moda haftanın ikinci bölümü ile dün ekrana geldi. İlgi ile izlenen programın dünkü bölümünde birinci olan isim ise yarışmanın sıkı takipçileri tarafından merak ediliyor.

Doya Doya Moda programının dün ekrana gelen bölümünde yine rekabet dolu anlar yaşandı. Haftanın ikinci gününde kadınlarda 20 puan alan Özde birinci olurken, erkeklerde ise 19 puan ise Mehmet ve Erhan birinciliği paylaştı. Kadınlarda Tuğçe ve Bahar da yüksek puanlarda dikkat çekerken, 6 puan alan Selin haftanın ikinci gününde son sırada yer aldı. Erkeklerde ise Ahmet’in 0 puan alması dikkat çekti.

Doya Doya Moda 3 Şubat Günün Birincisi Belli Oldu Mu?

Doya Doya Moda programının dün ekrana gelen bölümünün ardından bugün hangi konseptin hazırlanacağı ve birinci olacak isim merak ediliyor. Hem kadınlarda hem de erkekler takımında heyecan ve kıyasıya rekabetin zirveye çıkacağı 3 şubat programı bugün saat 15.00’da TV8 ekranlarında sevenleri ile buluşacak.

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03 Şub 2021 - 13:00 - Dizi Fragmanları

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