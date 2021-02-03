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- 03 Şub 2021 - 13:07

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 3 Şubat 2021 Günü Kim Birinci Oldu? 633. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı? Puan Durumu

Kanal D ekranlarının en çok sevilen gündüz kuşağı programı Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta üçüncü sezonu ile izleyenleri ile buluşuyor. Peki, Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Kim birinci oldu?

Emre Okur
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Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta 3 Şubat 2021 Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Kanal D ekranlarının en çok izlenen gündüz kuşağı programı Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta üçüncü sezonu ile izleyenleri ile buluşmaya devam ediyor. Yayınlanan ilk sezonundan bu yana ilgi ile takip edilen programda her hafta rekabet dolu anlar yaşanıyor. Birbirinden iddialı yarışmacıların performanslarını sergilediği Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta yarışması hafta içi hergün saat 13.15’te ekrana geliyor.

Seda Sayan’ın renkli sunumu ile büyük beğeni toplayan programda her hafta 4 gelin ve kaynana takım olarak mücadele veriyor. Gelinlerin mutfakta hünerlerin sergilediği programda kaynanalar ise puanlama yapıyor. Gelinler günün yemeğini en lezzetli şekilde yapmak için kıyasıya rekabet ederken, kaynanalar kendi gelinlerinin tabağını bulmaya ve en yüksek puanı vermeye çalışıyor. İlgi ile izlenen programda günün birincisi olan yarışmacı çeyrek altın kazanırken haftanın birincisi olan yarışmacı ise 5 altın bileziğin sahibi oluyor.

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta Programı 2 Şubat Günün Birincisi Kim Oldu, Çeyrek Altının Sahibi Belli Oldu Mu?

Kanal D ekranlarının başarılı yapımlarından Gelinim Mutfakta dün haftanın ikinci bölümü ile ekrana geldi. Merakla takip edilen ikinci bölümde Zeynep ve kaynanası arasında yaşanan gergin anlar dikkat çekti. Programın sıkı takipçileri ise 2 şubat günü birinci olan ismi merak ediyor.

Gelinim Mutfakta programının dün ekrana gelen bölümünde kaynanasından yine düşük puan alan Zeynep çok sinirlendi ve stüdyoyu terk etti. Olanlar karşısında yeni yarışmacı Ayten ise şaşkınlık yaşadı. Günün birincisi ise 22 puan alan Aysun oldu. Zeynep 21 puan alarak 1 puan ile çeyrek altın fırsatını kaçırdı. Esin günü 15 puan ile kapatırken, yeni yarışmacı Ayten ise toplam 5 puan aldı.

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 3 Şubat Günün Birincisi Belli Oldu Mu?

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta programının dün ekrana gelen bölümünün ardından yeni bölümde yaşanacaklar merakla beklenmeye başladı. Programın 3 şubat birincisi ise henüz belli olmadı.

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03 Şub 2021 - 13:07 - Dizi Fragmanları

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