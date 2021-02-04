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- 04 Şub 2021 - 13:32

Zuhal Topal'la Sofrada 534. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 3 Şubat 2021 Günün Puan Durumu Ne Oldu?

Zuhal Topal'la Sofrada bugün 534. bölümü ile ekranlarda olacak. Zuhal Topal'la Sofrada saat 16.00'da FOX TV ekranlarında...

Emre Okur
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Zuhal Topal'la Sofrada 534. Bölüm 4 Şubat 2021 İzle! TIKLAYINIZ.

Gündüz kuşağının sevilen programı Zuhal Topal’la Sofrada üçüncü sezonu ile sevenleri ile buluşuyor. Yayınlanan ilk sezonundan bu yana ilgi ile izlenen yemek yarışmasında her hafta birinci olacak isim merakla bekleniyor. Birbirinden iddialı ve renkli yarışmacıların kıyasıya rekabet ettiği eğlence dolu program hafta içi hergün saat 16.00’da FOX TV ekranlarında yayınlanıyor.

Yeni sezonda da başarılı şekilde yayın hayatına devam eden Zuhal Topal’la Sofrada programında her hafta 5 gelin ve kaynana takım olarak mücadele ediyor. Zuhal Topal’ın başarılı sunumu ile ekrana gelen programda gelinler mutfaktaki hünerlerini sergilerken kaynanalar ise Zuhal Topal’la beraber puanlama yapıyor. Haftanın hergünü performansını sergileyen gelinin evine konuk olunan programda kimi zaman gergin kimi zaman da eğlenceli dakikalar ekrana geliyor. Cuma günleri yapılan haftanın finalinde en yüksek puanı alan yarışmacının 15 bin liralık büyük ödülü kazandığı programda heyecan ise her geçen gün artıyor.

Zuhal Topal’la Sofrada Programı 3 Şubat Yarışmacısı Kim, Kaç Puan Aldı?

FOX TV ekranlarının en çok izlenen yapımları arasında yer alan Zuhal Topal’la Sofrada programı yeni haftanın 3. bölümü ile dün ekrana geldi. Finale yavaş yavaş yaklaşılan programda birinci olacak isim merakla bekleniyor. Programın sıkı takipçileri ise dün yarışan gelini ve aldığı puanları merak etti.

Zuhal Topal’la Sofrada programının dün ekrana gelen bölümünde Nurgül Sarıcan ve kaynanası Zeynep Yalçın yarıştı. Kalabalık menüsü ile dikkat çeken Nurgül hanım günün sonunda Zuhal Topal ve kaynanalardan toplam 19 puan aldı. Nurgül hanım diğer yarışmacılardan düşük puanı ile haftanın birincisi olma şansını kaybetti.

Zuhal Topal’la Sofrada 4 Şubat Puan Durumu Belli Oldu Mu?

Zuhal Topal’la Sofrada programının finalden önceki son bölümü bugün ekrana gelecek. 4 şubat günü yarışacak olan Ayşe Gamze Şahin ve kaynanası Filiz Şahin’in puanları ise henüz belli değil. Program bugün 16.00’da FOX TV ekranlarında olacak. Sonrasında güncel puan durumunu haberimizden öğrenebilirsiniz.

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04 Şub 2021 - 13:32 - Dizi Fragmanları

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