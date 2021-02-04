El Bab'da şehit düşen Jandarma Kıdemli Başçavuş Demirel'in Afyonkarahisar'daki ailesine acı haber ulaştı
El Bab'da şehit düşen Jandarma Kıdemli Başçavuş Demirel'in Afyonkarahisar'daki ailesine acı haber ulaştı
Suriye'nin El Bab kentinde el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirilmesi sırasında şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel'in Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesi Aşağıyenice köyündeki ailesine şehadet haberi verildi.
Dazkırı Kaymakamı Sercan Sakarya, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Halit Gülten, Dazkırı İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Hüseyin Özdoğan ile İlçe Emniyet Amiri Komiser Yardımcısı Gökhan Durak, 42 yaşındaki Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel'in şehadet haberini, Aşağıyenice köyündeki baba Mehmet ve anne Meryem Demirel'e ulaştırdı.
Şehidin evine ve evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit Demirel'in evli ve iki çocuğu olduğu öğrenildi.
04 Şub 2021 - 20:56 AA Afyonkarahisar- Gündem
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.