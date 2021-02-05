Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Tamamı Tek Parça 5 Şubat 2021 Çarşamba Show TV Canlı İzle!

Didem Yılmaz'la Vazgeçme 5 Şubat 2021 Show TV İzle! TIKLAYINIZ.

Bu sezon Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programı şaşırtıcı olay ve gündemleri ekrana taşımaya devam ediyor. Gizli kalmış gerçeklerin ve yıllarca saklanmış suçların konuşulduğu programın her bölümü ilgi ile takip ediliyor. Çarpıcı gündem ve gelişmeleri ile izleyenleri ekrana kilitleyen Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında skandal olaylar ekrana geliyor. Beklenmedik gelişmelerin yaşandığı programda hafta içi hergün saat 15.15’te Show TV ekranlarında sevenleri ile buluşuyor.

Deneyimli gazeteci Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında üstü örtülmüş suçlar, gizli kalmış gerçekler ve mağdur olmuş kişiler ekrana geliyor. Birbirinden çarpıcı gündemlerin ele alındığı programda uzun yıllar yaptığı gazeteciliğin getirdiği deneyim ile Didem Arslan Yılmaz konuları farklı açılardan ele alıyor. Hem suçluların hem de mağdurların yaşananları anlattığı programda olaylar derinlemesine konuşuluyor, hiçbir şey sır olarak kalmıyor. Programın her bölümü merakla izleniyor.

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme Programı 4 Şubatta Neler Oldu?

Show TV ekranlarının en çok izlenen gündüz kulağı programlarından biri olan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programı dün yeni gelişmelerle ekrana geldi. Sahte gelin olayının derinleştirilmeye devam ettiği yayında yaşanacaklar merakla beklendi. Ortaya atılan yeni iddialar ise ilgi çekti.

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programının dün ekrana gelen bölümünde sahte gelin Melisay ve onu sahte gelin yapan eski erkek arkadaşı Emrah hakkında yeni iddialar ortaya atıldı. Telefon bağlantısı ile yayına katılan izleyici ikiliyi Emirhan isimli kişinin tanıştırdığını iddia etti. Melisay ve Emrah ise iddiaları yalanladı. Günlerdir aradaki gerginlik devam etse de tanışma konusunda ikili ağız birliği etti. Konunun ayrıntıları ile ilgili Didem Arslan Yılmaz birçok farklı soru sordu.

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme 5 Şubat Gündemleri Neler?

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programı dün ekrana gelen bölümünün ardından merakla beklenmeye başladı. Melisay ve Emrah’ın yalan söyleyip söylemediklerinin anlaşılacağı 5 şubat programı bugün saat 15.15’te Show TV ekranlarında izleyenleri ile yeniden buluşacak.