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- 05 Şub 2021 - 12:47

Doya Doya Moda 5 Şubat 2021 Full İzle! Doya Doya Moda 148. Bölüm Kim Elendi,  Gününün Birincisi Kim Oldu?

Doya Doya Moda Tv8 ekranlarının sevilen moda programı bugün ekranlarda olacak. Doya Doya Moda saat 13.15'te yayınlanacak.

Emre Okur
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Doya Doya Moda Tv8 5 Şubat 2021 İzle! TIKLAYINIZ.

TV8 ekranlarının sevilen moda programı Doya Doya Moda yeni bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Yayınlanan ilk bölümünden bu yana ilgi ile takip edilen yarışmada rekabet ve eğlence dolu anlar ekrana geliyor. Hem eğlendiren hem de moda konusunda bilgilendiren program seyircinin takdirini kazanıyor. Her bölümü heyecanla beklenen yarışma hafta içi hergün saat 13.15’te TV8 ekranlarında izleyenleri ile buluşmaya devam ediyor.

Gündüz kuşağının en çok izlenen programları arasında yer alan Doya Doya Moda’nın jüri koltuğunda Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu, Ivana Sert ve Uğurkan Erez oturuyor. Deneyimli jüri üyelerinin moda konusunda en iddialı isimleri seçtiği programda 7 büyük beden kadın ve erkek beraber yarışıyor. Haftanın hergünü alınan puanlarla haftanın birinci olan ve elenen isimlerinin belli olduğu yapımda yarışmacılar moda konusundaki iddialarını kanıtlamak ve ödülün sahibi olmak için kıyasıya mücadele ediyor. Cuma günleri yapılan haftanın finalinde en yüksek puanı alan yarışmacılar tasarım takıların sahibi olurken, en düşük puanı alan isimler ise eleniyor.

Doya Doya Moda Programı 4 Şubatta Kim Birinci Oldu?

TV8 ekranlarının en çok izlenen moda programı Doya Doya Moda finalden önceki son bölümü ile dün ekrana geldi. Rekabet dolu anların ekrana geldiği 4 şubat programında puan durumu ise izleyenleri şaşırttı. Finale az kala bütün yarışmacıların yüksek puanlar aldığı programda eğlence dolu anlar ekrana geldi.

Doya Doya Moda programının dün ekrana gelen bölümünde hem kadınlarda hem de erkeklerde tam puan alan birçok yarışmacı oldu. Kadınlarda Özde, Ceren ve Tuğçe 20 puan alarak birinciliği paylaşırken erkeklerde ise Batıcan, Ali, Mehmet, Emre, Adnan, Erhan ve Ahmet tam puan aldı.

Doya Doya Moda 5 Şubat Haftanın Birincisi Belli Oldu Mu, Ödülü Kazanan İsim Kim Oldu?

Doya Doya Moda programı bugün haftanın finali ile ekrana gelecek. Haftanın birincilerinin ve elenen isimlerin açıklanacağı 5 şubat programı bugün saat 13.14’te TV8’de.

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05 Şub 2021 - 12:47 - Dizi Fragmanları

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