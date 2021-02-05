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- 05 Şub 2021 - 12:53

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 5 Şubat 2021 Günü Kim Birinci Oldu? 635. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı? Puan Durumu

Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta 4 Şubat kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

Emre Okur
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Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 5 Şubat 2021 İzle! TIKLAYINIZ.

Üçüncü sezonu ile izleyenleri ile buluşan Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta programında her hafta heyecan ve rekabet dolu anlar ekrana geliyor. Hafta boyunca kıyasıya mücadelenin devam ettiği programda haftanın birincisi olacak isim merakla bekleniyor. Yayınlanan ilk sezonundan bu yana beğeni toplayan yapımda kimi zaman gergin kimi zaman ise neşe dolu anlar ekrana geliyor. Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta yarışması hafta içi hergün saat 13.15’te Kanal D ekranlarına yayınlanıyor.

Seda Sayan’ın renkli sunumu ile canlılık kattığı Gelinim Mutfakta programında her hafta 4 gelin ve kaynana takım olarak mücadele ediyor. Gelinler günün yemeğini en iyi şekilde yapmak için hünerlerini sergilerken kaynanalar ise gelinlerinin hazırladığı tabağı bulmaya ve en yüksek puanları kendi gelinlerine vermeye çalışıyor. Hafta içi hergün yayınlanan programda heyecan dolu büyük final ise cuma günü yaşanıyor. Günün birincisi olan gelinlerin çeyrek altın kazandığı programda haftanın birincisi olan gelin ise 5 altın bileziğin sahibi oluyor.

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 4 Şubat Günün Birincisi Kim Oldu, Çeyrek Altını Kim Kazandı?

Kanal D ekranlarının en çok izlenen gündüz kuşağı programı Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta heyecan dolu son bölümü ile dün ekrana geldi. Zeynep’in kaynanalarla gerginliğinin arttığı 4 şubat programında birinci olan isim ise merak edildi.

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta programının dün yayınlanan bölümünde 18 puan alan Ayten günün birincisi oldu. Aysun ve Esin 16 puan ile ikinciliği paylaşırken, Zeynep ise 13 puan ile günü son sırada kapattı. Çeyrek altını kazanan Ayten mutlu anlar yaşarken Zeynep de gerin geçen günü tamamladı.

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 5 Şubat Puan Durumu Belli Oldu Mu, 5 Altın Bileziği Kim Kazandı?

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta programın haftanın kazananı ve elenen isim bugün ekrana gelecek bölüm ile belli olacak. Program bugün saat 13.15’te Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

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05 Şub 2021 - 12:53 - Dizi Fragmanları

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