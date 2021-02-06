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- 06 Şub 2021 - 12:58

Sen Çal Kapımı Dizisi 30. Bölüm Full İzle! 6 Şubat 021 Sen Çal Kapımı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Başrollerini sevilen oyuncular olan Hande Erçel ve Kerem Bursin’in yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisi komedi dizileri arasında en çok izlenen diziler arasında yerini alıyor. Sen Çal Kapımı 30. Bölüm tek parça izle, Sen Çal Kapımı son bölüm izle sorguları ise en çok aratılan başlıklar olarak karşımıza çıkıyor. Sizlerde ekranların popüler dizisi Sen Çal Kapımı 30. Bölüm tek parça izle seçeneği sayesinde Sen Çal Kapımı 30. Bölüme ulaşabilirsiniz.

Emre Okur
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Sen Çal Kapımı 30. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Sen Çal Kapımı her hafta heyecan ve eğlence dolu bölümleri ile ekrana geliyor. Yayınlanan ilk bölümünden bu yana büyük beğeni toplayan romantik komedi dizisinin yeni bölümleri merakla bekleniyor. Hem oyuncu kadrosu hem de eğlenceli senaryosu ile izleyenleri ekrana kilitleyen yapım her hafta cumartesi akşamları saat 20.00’da ekrana geliyor.

İlk sezonu ile yayın hayatına devam eden Sen Çal Kapımı dizisinin başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin rol alıyor. Başarılı ikiliye birçok genç oyuncunun da eşlik ettiği yapımda birbirlerinden çok farklı karakterler olan Eda ve Serkan arasında başlayan beklenmedik aşk ve yaşadıkları zorluklar eğlenceli bir dil ile anlatılıyor. Kimi zaman neşeli kimi zaman da duygu dolu sahnelerin ekrana geldiği Sen Çal Kapımı dizisi ekranların en çok izlenen ve konuşulan yapımlarından biri olmaya devam ediyor.

Sen Çal Kapımı Dizisi 29. Bölümde Neler Oldu?

Sezonun en çok izlenen yapımlarından biri olan Sen Çal Kapımı geçen hafta 29. bölümü ile ekrana geldi. Serkan’da yaşanan değişimlerin herkesi şaşırttığı son bölüm yine ilgi ile izlendi.

Sen Çal Kapımı dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Serkan’ın iş için İtalya’ya gittiği uçak beklenen saatte inişi gerçekleştirmez. Bu haberler sarsılan Eda, uçağın düştüğünü öğrenince büyük bir travma yaşar. Uçağın düştüğü kesinleşse de Serkan ortalarda yoktur. Bu haber üzerine Eda, Aydan ve Serkan’ın arkadaşları hem birbirlerine destek olur hem de ayakta kalmaya çalışırlar. Eda Serkan’ın yokluğunda her şeyi onun isteyeceği gibi sürdürmeye çalışır. Bir süre sonra Serkan ortaya çıkar ancak her şey çok değişmiştir. Serkan’daki bu değişiklik herkesi derinden sarssa da Eda vazgeçmeme konusunda kararlıdır.

Sen Çal Kapımı Dizisi 30. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Sen Çal Kapımı dizisinin geçen hafta ekrana gelen bölümünün ardından merakla beklenen fragman yayınladı. Fragmanda Eda’nın Serkan’dan vazgeçmesi dikkat çekti. Dizi yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da FOX TV’de.

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06 Şub 2021 - 12:58 - Dizi Fragmanları

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