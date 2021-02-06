Survivor 2021 Tek Parça 6 Şubat 2021 Cumartesi 21. Bölüm Canlı İzle! Survivor 2021 Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı?

Survivor 2021 6 Şubat Tv8 İzle! TIKLAYINIZ.

TV8 ekranlarının reyting rekortmeni programı Survivor Türkiye her hafta birbirinden zorlu mücadeleleri ekrana taşıyor. İki takımın kıyasıya mücadelesinin ekrana geldiği programın heyecan dolu bölümleri ilgi ile takip ediliyor. Yayınlanan ilk sezonundan bu yana Türkiye’nin ne çok izlenen yapımlarından biri olan Survivor Türkiye’de bu sezon kazanacak isim de şimdiden merak ediliyor. Program her hafta pazartesi, salı, perşembe, cumartesi ve pazar günleri saat 20.00’da TV8 ekranlarında yayınlanıyor.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın yapımcılığını ve sunuculuğunu gerçekleştirdiği Survivor Türkiye programının yeni sezonunda yine ünlüler ve gönüllüler takımlar karşı karşıya geliyor. Hafta boyunca dokunulmazlık, ödül ve performans oyunlarında karşı karşıya gelen takımlar yüksek performans sergileyerek parkurlarda öncelik sahibi olmak ve adada kalmak için yarışıyor. İlgi ile izlenen yarışmada her bölüm heyecan dolu anlar ekrana geliyor. Survivor Türkiye’de bu sezonun birincisi olacak yarışmacı ile ilgili şimdiden tahminler yürütülmeye başlandı.

Survivor Türkiye 4 Şubatta Neler Oldu, Ödül Oyununu Kim Kazandı?

TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor en son 4 şubat akşamı ekrana geldi. Ödül oyununda ve Anlat Bakalım’da karşı karşıya gelen yarışmacıların eğlenceli anları ekrana geldi. Programın sıkı takipçileri ise ödül oyununu kazanan takımı merak ediyor.

Survivor Türkiye programının son bölümünde önce yeni haftanın takım kaptanları seçildi. Geçen hafta olduğu gibi bu haftada ünlüler takımının kaptanı Barış olurken gönüllüler takımının kaptanı ise Reşat oldu. Ödül oyunu için karşı karşıya gelecek olan takımlar öncesinde ödül oyununda avantaj yakalamak için avantaj oyununda karşı karşıya geldi. Avantaj oyununu erkeklerde gönüllüler ünlüler de ise kadınlar kazandı. Ödül oyununda pizza için yarışan takımlardan ise kazanan ünlüler oldu. Ödül oyunun ardından oynanan Anlat Bakalım oyununu da ünlüler takımı kazandı.

Survivor Türkiye 6 Şubat Tanıtımı Yayınlandı Mı?

Survivor Türkiye’nin bu akşam ekrana gelecek olan bölümünde dokunulmazlık oyunu oynanacak. Heyecanla beklenen yeni bölüm bu akşam saat 20.00’da TV8’de.