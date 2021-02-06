Fenerbahçe Galatasaray Maçı Canlı İzle! 6 Şubat Fenerbahçe Galatasaray Maçı Canlı Anlatım ve Yorumlar

Süper Lig’in 24. haftasında ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray süper lig tarihindeki 128. randevu da buluşacaklar. Süper Lig’te liderliğini sürdüren Fenerbahçe ile 2. Sırada yer alan Galatasaray arasında oynanacak derbide yine nefesler tutulacak. Son dönemde yaptığı transferlerle gündemde olan Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki heyecan verici derbi 6 Şubat tarihinde Kadıköy Ülker Stadı’nda oynanacak. Saat 19.00 da başlayacak heyecan verici derbi beIN sports 1’den naklen yayınlanacak.

Kadrolar Maçtan Önce Yayınlanacak

Süper Lig’de 48 puan ile lider bulunan Fenerbahçe’nin ligde oynadığı 22 müsabakadan 15 galibiyet 4 mağlubiyet ve 3 beraberlikle liderliğini korurken, sarı-kırmızılı ekip ise 14 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik ile 2. Sırada yer aldı. Derbiyi kazana taraf Fenerbahçe olursa liderliği devam edecek, Galatasaray sahadan galip ayrılırsa süper ligin yeni lideri sarı-kırmızılı ekip olacak. Kadıköy de oynanan son 5 müsabakayı galibiyetle bitiren Fenerbahçe performansı ile gündemde. Maç kadroları müsabakadan hemen önce yayınlanacak ancak müsabakada yer alacak ilk 11’ler merakla bekleniyor. Fenerbahçe’de Luiz Gustavo belirsizliği yaşanırken, yaşadığı sakatlık sonrası tedavisi devam eden Feghouli bu akşamki maçta forma giyemeyecek.

Cüneyt Çakır Düdük Çalacak

Süper ligin 24. Haftasında 128. Kez karşı karşıya gelecek olan rakiplerin heyecanla beklenen müsabakasında başarılı hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Yaşana galibiyetler ve mağlubiyetler konusunda tartışmalara konu olan hakem konusunda meraklar sürerken Cüneyt Çakır müsabakanın hakemi olarak belirlendi. Bu akşam Kadıköy Ülker Stadı’nda oynanacak müsabakayı Cüneyt Çakır yönetecek.

Feghouli Forma Giyemeyecek

Her iki takımında kadrolarında belirsizlik ve sakatlık bulunan oyuncuların durumu maç saatinde belli olacak. Sarı-kırmızılı ekipte Feghouli forma giyemeyecekken, Fenerbahçe’de sakatlığı devam eden Luiz Gustavo’nun durumu maç saatinde belli olacak. Fenerbahçe’de kalede Altay Bayındır‘ın yanında sahada Serdar Aziz, Caner Erkin ve Ozan Tufan gibi oyuncuların ilk 11 de yer alması beklenirken, Galatasaray’da Uruguaylı file bekçisi Muslera’nın yanında sahada Ryan Donk, Marcao, Saracchi gibi oyuncuların ilk 11 de yer alacağı tahmin ediliyor.