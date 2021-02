Survivor 2021 Tek Parça İzle! 11 Şubat 2021 Perşembe Survivor 25. Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu?

Survivor 2021 25. Bölüm TV8 İzle! TIKLAYINIZ.

TV8 ekranlarında yeni sezonu ile yayınlanan Survivor Türkiye her bölümü ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Yayınlanan ilk sezonundan bu yana geniş bir izleyici kitlesine sahip olan programda her bölüm heyecan dolu anlar yaşanıyor. Takımların zorlu karşılaşmalarda bir araya geldiği Survivor Türkiye her hafta pazartesi, salı, perşembe, cumartesi ve pazar akşamları saat 20.00’da TV8 ekranlarında yayınlanıyor.

Ünlü televizyoncu Acun ılıcalı’nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor Türkiye’nin yeni sezonunda da ünlüler ve gönüllüler takımlar mücadele ediyor. İki takımın kıyasıya yarıştığı programın her bölümünde güç ve denge gerektiren zorlu parkurlarda heyecan dolu anlar yaşanıyor. Ekranların reyting rekortmeni yarışmasında 2021 sezonunun birinci olacak ismi ise şimdiden merak ediliyor.

Survivor Türkiye 9 Şubatta Neler Oldu, Yarışmadan Kim Elendi?

TV8 ekranlarının fenomen programı Survivor Türkiye en son 9 şubat salı akşamı ekrana geldi. Her hafta salı günü olduğu gibi programın son bölümünde iletişim oyunu oynandı. Ardından toplanan eleme konseyinde heyecan dolu dakikalar yaşandı. Bu hafta Survivor’da elenen isim ise Baran oldu.

Survivor Türkiye programının son bölümünde yarışmacılar ailelerinden gelen görüntülü mesajları görebilmek için iletişim oyununda karşı karşıya geldi. İletişim oyununu kazanmak için kıyasıya rekabet eden takımlar arasında kazanan takım 10 7 skor ile ünlüler takımı oldu. Ünlüler ailelerinden gelen mesajlarla duygusal anlar yaşadıktan sonra 5. haftanın SMS oylaması açıklandı. SMS oylaması sonucunda birinci gönüllülerde Poyraz olurken ünlüler de ise İlayda oldu. İlayda Öykü’yü eleme postasına gönderirken Poyraz ise Baran’ gönderdi. Baran, Öykü, Hanzade ve Doğan’ın eleme postasında yer aldığı 9 şubatta Batan yarışmaya veda etti.

Survivor Türkiye 11 Şubat Tanıtımı Yayınlandı Mı?

Survivor Türkiye’de bu haftanın eleme gününün ardından yeni bölüm bu akşam ekrana gelecek. Yarışmada 6. haftanın ilk eleme adayı bugün belli olacak. Dokunulmazlık ve ödül oyunlarının oynanacağı 11 şubat fragmanındaki eğlenceli anlar dikkat çekti. Program bu akşam saat 20.00’da TV8’de.