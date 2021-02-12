Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 12 Şubat 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim Star TV?

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 12 Şubat 2021 Star TV İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni sezonda Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı eğlence doku bölümleri ile sabah saatlerine neşe katıyor. Kıpır kıpır program yayınlanan ilk bölümünden bu yana izleyenleri ekrana kilitliyor. Hem eğlendiren hem de öğreten sabah programı birbirinden ünlü konukları ile hafta içi hergün saat 09.45’te ekrana geliyor.

Demet Akalın ve yakın arkadaşı Alişan’ın samimi sunumu ile ekrana gelen programda birçok farklı konu konuşuluyor, keyifli sohbetler ediliyor, müzik şöleni yaşanıyor. Sağlıktan mutfağa, magazinde mimariye, gündem konularından sanata kadar her şeyin konuşulduğu sabah programında sanat ve müzik camiasının birbirinden ünlü isimler konuk olarak ağırlanıyor. Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programını her bölümünde müzik şöleni yaşanıyor ve keyifli sohbetler izleyenleri ekrana çekmeye devam ediyor.

Demet ve Alişan İle Sabah Sabah 11 Şubatta Neler Oldu?

Star TV ekranlarının en çok izlenen sabah programı Demet ve Alişan birbirinde renkli gündemleri ile dün yine izleyenleri ile buluştu. Astroloji ve sağlık konularının konuşulduğu programda Erzincan yöresinin en sevilen şarkıları da izleyenlerle buluştu. Programın dün ekrana gelen bölümü ile yine ilgi ile takip edildi.

Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programını dün ekrana gelen bölümünde Erzincan yöresine ait sevilen türküleri ile Ahmet Yiğit müzik şöleni yaşattı. Türkülerin yanı sıra Erzincan yöresine ait lezzetlerin de konuşulduğu programda Miraç Şef yine birbirinden lezzetli tarifler verdi. Programın diğer konuğu olan astrolog Can Aydoğmuş 21 şubat ile 21 mart tarihlerinin neden önemli olduğunu anlattı. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer’in de konul olduğu 11 şubat bölümünde kısıtlamaların ne zaman kaldırılacağı konuşuldu.

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 12 Şubat Konukları Kim?

Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programını bugün ekrana gelecek yeni bölümünde psikolog Aslı-Uğur Dalan çifti ilişkiler hakkında bilgi verecek. Sevilen şarkıları ile Yaşar İpek’in de konuk olacağı 12 şubat programı bugün saat 09.45’te Star TV’de.