Seni Çok Bekledim 3. Bölüm Full İzle! 12 Şubat 2021 Seni Çok Bekledim Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Seni Çok Bekledim 3. Bölüm Star TV İzle! TIKLAYINIZ.

Sezonun yeni dizilerinden Seni Çok Bekledim geçen hafta ikinci bölümü ile ekrana geldi. Uzun zamandır beklenen ve ilk bölümü ile büyük yankı uyandıran yapımın geçen hafta yayınlanan 2. bölümü de izleyenlerin takdirini topladı. Çarpıcı senaryosu ile ilgi çeken yapımda yaşanacaklar şimdiden merak konusu oluyor. Yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olması beklenen Seni Çok Bekledim dizisi her hafta cuma akşamları yeni bölümleri ile saat 20.00’da ekrana gelecek.

Başrollerinde Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun yer aldığı Seni Çok Bekledim dizisinin oyuncu kadrosunda İlhan Şen, Durul Bazan ve Caner Şahin gibi başarılı oyuncular da rol alıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken yapımda çok farklı hayatlar yaşamış Kadir ve Ayliz arasında yaşanacak tutkulu aşk anlatılacak. Yasaklarla ve sırlarla dolu bir aşkın zorlu hikayesinin ekrana geleceği yapım şimdiden ilgi ile takip ediliyor. Dizinin yeni bölümlerinde yaşanacaklar ise merakla bekleniyor.

Seni Çok Bekledim Dizisi 2. Bölümde Neler Yaşandı?

Star TV ekranlarının yeni dizisi Seni Çok Bekledim geçen hafta 2. bölümü ile ekrana geldi. Kadir ve Ayliz’in beklemedikleri bir sır ile karşılaşacakları son bölümde heyecan dolu dakikalar ekrana geldi. İlgi ile izlenen 2. bölüm seyirciyi şaşırttı.

Seni Çok Bekledim dizisinin geçen hafta ekrana gelen 2. bölümünde Kadir’in baba yadigarı yüzüğünün ayaklarının ucuna yuvarlanmasına şaşıran Ayliz o sırada hissettiklerinden korkmaya başlar. Çocukken annesi tarafından terk edilen Ayliz bu şekilde kimse ile bağ kurmadan yaşamayı öğrenmiştir ve aşık olmaktan korkar. Evleneceği Serkan’a ise aşık değildir. Ancak onu güvenli bir liman olarak görür ve onunla mutlu olmak ister. Kadir’le tanıştığında ise kafası karışır ve evlenmekten vazgeçer. Ayliz Serkan’la evlenmediği gibi Kadir’den de uzak durmaya çalışır.

Seni Çok Bekledim Dizisi 3. Bölüm Tanıtımı Yayınlandı Mı?

Seni Çok Bekledim dizisinin geçen hafta ekrana gelen heyecan dolu final sahnesinin ardından yapımda yaşanacaklar merak edildi. Dizi yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da Star TV’de yayınlanacak.