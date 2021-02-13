Menajerimi Ara 25. Bölüm Full İzle Star TV! 14 Şubat 2021 Menajerimi Ara Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Menajerimi Ara 25. Bölüm Star TV İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni sezonun en başarılı yapımlar arasında gösterilen Menajerimi Ara dizisi her hafta heyecan dolu bölümleri ile ekrana geliyor. Yayınlanan ilk bölümünden bu yana büyük beğeni toplayan yapım Türkiye’nin en iyi uyarlamaları arasında gösteriliyor. Her bölümü ile sosyal medyada en çok konuşulan yapımlardan biri olan Menajerimi Ara dizisi pazar akşamları saat 20.00’da ekrana geliyor.

Başrollerinde Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Deniz Can Aktaş, Ahsen Eroğlu ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun yer aldığı Menajerimi Ara dizisinde bir ajansta çalışan menajerlerin maceraları ve yaşadıkları çarpıcı olaylar anlatılıyor.

Menajerimi Ara Dizisi 24. Bölümde Neler Yaşandı?

Star TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Menajerimi Ara geçen hafta 24. bölümü ile ekrana geldi. Yapımın yayınlanan son bölümünde Feris gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalırken, Dicle ve Barış da aşklarını gizlemek konusunda zorlanmaya başlar. Dizi son bölümü ile yine büyük beğeni topladı.

Menajerimi Ara dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Çınar ajanstaki muhbiri bulmak için harekete geçer, bu sırada Feris öğrendiği durum karşısında sarsılır ve ne yapacağını bilemez. Kıraç bir yandan Mayda ile boşanma durumunu kabullenmeye çalışırken diğer yandan ise oyuncusunun sette çıkardığı krizleri çözmeye çalışır. Dicle ve Feris Aslı Tandoğan’ı kötü bir projeden kurtarmak için beklenmedik yollara başvururken, Dicle ve Barış da ilişkilerini gizlemek de zorlanmaya başlar. Kıraç’ın araştırmaları Serkan ile ilgili gerçekler ortaya çıkarır. Bu gerçekler Feris’i derinden yaralar. Bu sırada sürpriz bir ismin Dicle ve Barış ilişkisini öğrenmesi ile ortalığın karışmasına neden olur.

Menajerimi Ara Dizisi 25. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Menajerimi Ara dizisinin geçen hafta ekrana gelen heyecan dolu bölümünün ardından merakla beklenen 25. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Serkan ve Feris ayrılığı dikkat çekerken, Dicle ve Barış’ı ise büyük bir sürpriz beklemesi heyecanı zirveye çıkardı. Sevilen yapım yeni bölümü ile yarın akşam saat 20.00’da Star TV ekranlarında yayınlanacak.