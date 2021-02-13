Hercai Dizisi 59. Bölüm Full İzle! 14 Şubat 2021 Hercai Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Hercai 59. Bölüm ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Üçüncü sezonu ile izleyenleri ile buluşan Hercai dizisi her hafta heyecan dolu bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Yayınlanan ilk bölümü ile büyük yankı uyandıran yapım çarpıcı senaryosu ile dikkat çekmeye devam ediyor. Birçok ülkede ilgi ile takip edilen Hercai dizisinin yeni bölümleri de merakla bekleniyor. Yapım her hafta pazar akşamları saat 20.00’da ATV ekranlarında sevenleri ile buluşuyor.

Başrollerinde Akın Akınözü ve Ebru Şahin’in yer aldığı Hercai dizinde intikamdan doğan bir aşkın mücadelesi ve bu aşk etrafında yaşanan çarpıcı olaylar anlatılıyor.

Hercai Dizisi 58. Bölümde Neler Yaşandı?

ATV ekranlarının ilgi ile izlenen yapımı Hercai geçen hafta 58. bölümü ile izleyenleri ile buluştu. Sevilen yapımın son bölümünde Reyyan ve Miran arasındaki sırlar ortaya çıkmaya başlar. Reyyan Azize için zorlu bir mücadele verirken Miran ise öğrendikleri karşısında büyük hayal kırıklığı yaşar. Dizi son bölümü ile büyük beğeni topladı.

Hercai dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Dilşah’ın Azize’yi yaralaması tüm dengeleri değiştirir. Reyyan bu olayın ardından bir yandan Azize’yi yaşatmaya çalışırken diğer yandan ise Dilşah’ı korumak için uğraşır. Reyyan’ın bu zorlu sınavında Azra’da ona destek olur. Füsun kızının yerini bilen tek kişi olan Azize’yi öldürmek isterken onu yaşatmak için çabalamak zorunda kalır. Azize’yi hayatta tutmak için uğraşan Füsun’un alacağı intikam ise çok büyük olacaktır. Bu sırada Miran ise Cihan’i köşeye sıkıştırmayı başarır. Ancak Cihan’ın Reyyan’ın kendisinden sakladığı sırlar olduğunu söylemesi ile kafası karışan Miran ne yapacağını bilemez. Reyyan ise daha fazla Miran’dan gerçekleri saklamak istemez. İkisi yüzleşme yaşamak üzereyken herkesi etkileyen sürpriz bir gelişme yaşanır.

Hercai Dizisi 59. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Hercai dizisinin geçen hafta ekrana gelen heyecan dolu bölümünün ardından yaşanacaklar merak edildi. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında Reyyan ile Miran arasındaki gerilim dikkat çekerken, ikilinin arasında yaşanacaklar ise merak edildi. Hercai dizisi heyecanla beklenen 59. bölümü ile yarın akşam saat 20.00’da ekrana gelecek.