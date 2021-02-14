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- 14 Şub 2021 - 10:20

Galatasaray Kasımpaşa Maçı Canlı İzle! 14 Şubat Fenerbahçe Galatasaray Maçı Canlı Anlatım ve Yorumlar

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. Galatasaray Kasımpaşa 14 Şubat kesintisiz izleme seçeneğine ve takım kadrolarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Emre Okur
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Süper Lig’in 25. haftasında ikinci kez karşı karşıya gelecek Galatasaray Kasımpaşa maçı yarın oynanacak. Fenerbahçe derbisinden galibiyetle ayrılan ve moral depolayan sarı kırmızılı takım Süper Lig’de ardı ardına 5 haftadır karşılaşmalardan mutlu ayrılıyor. Fatih Terim yönetimindeki ekip 5 haftalık galibiyet serisine bir yenisini daha eklemek isterken son 3 maçtır galibiyet elde edemeyen Kasımpaşa ise bu maçta kazanmak için çabalayacak.

Hafta içinde Alanyaspor ile yaşadığı karşılaşmadan 2-3 skor ile mağlup ayrılan ve Dünya Kupası’na veda eden sarı kırmızılı takım 48 puan ile Süper Lig’deki lider konumunu koruyor. Ardı ardına aldığı 5 galibiyete 6.’sını da eklemek isteyen sarı kırmızılı takım yarın konuk edeceği Kasımpaşa maçında tüm performansını sergileyecek. 90 dakikalık karşılaşma için Fuat Çapa yönetimindeki Kasımpaşa’da büyük beklenti içinde. Son haftalarda yaşadığı düşüşü durdurmak isteyen Kasımpaşa, deplasmanda sürpriz peşinde olacak. Yarın oynanacak karşılaşma heyecanla bekleniyor.

Galatasaray Kasımpaşa Maçı Saat Kaçta, Nerede Oynanacak? Hangi Kanaldan Canlı Yayınlanacak?

Süper Lig’in 25. haftasında karşı karşıya gelecek Galatasaray Kasımpaşa maçı 14 Şubat Pazar günü Türk Telekom Stadyum’unda oynanacak. İlk olarak 19.00 olarak açıklanan maç saati ise yoğun kar yağışı beklenmesi nedeni ile erkene çekildi. beIN Sports HD1’den canlı yayınlanacak maç saat 16.00’da ekrana gelecek.

Galatasaray ve Kasımpaşa Muhtemel İlk 11’lerinde Hangi Oyuncular Var?

Heyecanla beklenen Galatasaray Kasımpaşa karşılaşmasında oynayacak oyuncular da futbolseverler tarafından merak edildi. Takımlardan net açıklama gelmemekle beraber Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray’ın kadrosunda Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Gedson, Belhanda, Emre Kılınç, Mohammed ve Onyekuru’nun  yer alması bekleniyor. Karşılaşmada Kasımpaşa’nın ilk 11’inde ise Hadergjonaj, Brecka, Ertuğrul, Haddadi, Tosic, Bistrovic, Aytaç, Koomson, Thelin, Hodzic ve Hajradinovic’in yer alması bekleniyor.

Kasımpaşa Galatasaray takımları yarın oynanacak maç ile sezonun ikinci karşılaşmasını gerçekleştirecek. ilk karşılamada 1-0 skor ile galibiyeti alan takım Kasımpaşa olmuştu. Takımların mücadele dolu geçecek ikinci karşılaması heyecanla bekleniyor.

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14 Şub 2021 - 10:20 - Spor

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