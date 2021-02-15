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- 15 Şub 2021 - 14:43

Survivor 2021 Tek Parça İzle! 15 Şubat 2021 Perşembe Survivor 28. Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu?

Ekranların sevilen yarışması Survivor 2021 bugün yeni bölümü ile ekranlarda olacak. Survivor 2021 28. bölüm full izle linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Emre Okur
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Survivor 2021 28. Bölüm TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

Ekranların sevilen ve merakla takip edilen, macerası hiç bitmeyen yarışma programı olan Survivor yine izleyenleri ekran başına topluyor. Ünlüler ve gönüllüler takımlarının büyük mücadelesine konu olan yarışmada özellikle yeni sezonda artan macera tutkusu ve isteği çok daha fazla öne çıkıyor. Yeni sezonda aynı zamanda ödül, sembol oyunları için de zorlu alanlarda karşılaşmalar sağlanıyor. Takımların adada kalabilmek ve ödülleri kazanmak için sağladıkları mücadele heyecan dolu anların yaşanmasına neden oluyor. Her Pazartesi reyting rekorları kıran yarışmanın 15 Şubat tarihli bölümünde de yine seyirciler kıyasıya bir mücadeleye tanıklık edecekler. Her hafta, Pazartesi, Salı, Perşembe, cumartesi ve Pazar akşamları saat 20.00’de TV8 ekranlarında izleyici ile buluşan yarışmanın yeni bölümü yine nefesleri kesecek.

Survivor Türkiye 14 Şubat’ta Neler Yaşandı, Dokunulmazlık Oyununu Hangi Takım Kazandı?

Yarışmanın son bölümünde ada konseyinde yapılan oylama sonrasında haftanın ikinci eleme adayı Çağrı olabildi. Heyecan dolu anlar ile geçen yarışmada Doğan’ın ilk eleme adayı olması da seyircileri şaşırttı. Dokunulmazlığını kaybeden ünlüler takımında ise yapılan oylama sonrasında Çağrı potaya girmiş oldu. Bu sonuç kapsamında Doğan ve Çağrı haftanın eleme adayları arasında yerini aldılar. Diğer yandan sakatlığı sona ermiş olan Reşat’ın uzun bir aradan sonra parkurda sergilemiş olduğu performans ile dikkatleri üzerine çekti.

Ünlüler ve gönüllülerinin karşı karşıya geldiği yarışmada gönüllüler takımı dokunulmazlığı kazandı ve ünlüler takımı da eleme oylamasına gittiler. Ünlüler takımında yapılan oylamada 4 Hayrettin, 4 Çağrı, 2 Sergen oy almayı başardı. En çok ismi yazılmış olan kişi ise gecenin sonunda Çağrı olabildi. Eleme adayı olan Çağrı da arkadaşlarına teşekkür etmeyi bildi.

Survivor Türkiye 15 Şubat’ta Neler Yaşanacak?

Ödül oyununun merakla beklendiği 15 Şubat tarihli yeni bölümde ünlüler ve gönüllüler yine kıyasıya bir mücadele vermeyi sürdürecekler. İzleyicileri ekran başına kilitleyecek ve özel maceraların yaşanmasına neden olacak yeni bölüm saat 20.00’de TV8 ekranlarında başlayacak ve gönüllüler ile ünlüler takımları arasındaki rekabet yine nefesleri kesecek!

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15 Şub 2021 - 14:43 - Survivor 2021

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