Uyanış: Büyük Selçuklu 21. Bölüm Full İzle TRT1! 15 Şubat 2021 Uyanış Büyük Selçuklu 21. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Uyanış: Büyük Selçuklu 21. Bölüm TRT1 İzle! TIKLAYINIZ.

TRT ekranlarının yeni sezonun en iddialı yapımları arasında görülen Uyanış dizisi 21. Bölüm ile Pazartesi akşamı ekranlara gelecek. Büyük Selçuklu devletinin kuruluşunu anlatan yapım özellikle ilk bölümünden itibaren merakla izleniyor. Her hafta yaşanacakların büyük bir merakla beklenmesine neden olan yapımda tarihsel olaylar kurgu ile bir arada izleyiciye sunuluyor. Tarihi dokusu, kostümleri ve oyunculukları ile beğeni toplamayı başaran yapım aksiyon dolu sahneleri sayesinde de izleyicilerin ekran başında bulunmasına neden oluyor.

Yayınlandığı ilk bölüm tarihinden itibaren yüksek reyting alarak izleyiciler tarafından büyük beğeni toplamış olan Uyanış Büyük Selçuklu’da her bölüm merakla bekleniyor. Tarihsel ögeler ile harmanlanmış senaryosu ve oyunculukları ile dikkat çeken dizide Büyük Selçuklu Devleti’nin başına geçmiş olan Melikşah’ın mücadelesi ekranlara taşınıyor. Hatice Şendil, Leyla Lydia Tuğutlu, Sevda Erginci ve Buğra Gülsoy gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı dizi her bölümü ile beğeni toplamayı başarıyor.

Uyanış Büyük Selçuklu Dizisi 20. Bölümde Neler Oldu?

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi olan ve pazartesi akşamları büyük beğeni toplayan Uyanış Büyük Selçuklu yayınlanan son bölümü olan 20. Bölümde izleyenlere aksiyon dolu anların yaşanmasını sağladı. Melikşah ve Sencer’in başına gelenler giderek daha karmaşık bir hal almıştı. Tacülmülk, Hasan Sabbah’ın bir tertibi neticesinde yanlış istihbarat almış ve Sencer’in Kara Tepe’ye konumlandırdığı askerlerini buradan çekmişti. Bu bakımdan konumlanmış az sayıda Selçuklu askerinin öldürülmesine de neden olmuş ve Hasan Sabbah’ın da bilgileri ele geçirmesine neden olmuştu. Melikşah’ın gözünden düşmesine neden olacak bu eylem sonucunda Tacülmülk’ün başına gelenler izleyiciler tarafından merak edilmişti.

Uyanış Büyük Selçuklu Dizisi 21. Bölümde Neler Olacak?

Tacülmülk’ün giriştiği başarısız operasyon sonrasında Melikşah kızgınlık gösterecek ve yeni hamlelere başlayacaktır. Sencer ise Selçuklu’ya ait gizli bilgilerin peşine düşmeye devam edecek ve Haçlılar ile yolu bir kez daha kesişecek. Sencer gün geçtikçe Sabbah’ı yakalamak istemekte ve onun peşinden gitmeyi sürdürecektir. Ancak Sencer’in başına bu sefer hiç beklemediği ve tahmin etmediği olaylar gelecektir.