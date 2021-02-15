Haberler Ankara Haberler Ankara
- 15 Şub 2021 - 15:01

Çukur 4.Sezon 24. Bölüm Full İzle Show TV! 15 Şubat 2021 Çukur 4.Sezon 24. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Çukur dizisi 4.Sezon 24. Bölümü, yine her bölümü gibi heyecanı zirveye taşıdı. Çukur dizisi xx. Bölüm izle araştırması yapan milyonlarca Çukur Hayranı, bunun yanı sıra Çukur 4.Sezon 24. Bölüm fragmanı araştırmalarıyla da, Google’da oldukça büyük hacim oluşturmuş durumda. Sizler için hazırladığımız Çukur 4.Sezon 24. Bölüm ile birlikte; söz konusu bölümlere dair tüm detayları eksiksiz bir şekilde izleyebilirsiniz. İşte detaylar…

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri
ABONE OL Google News Sayfamız

Çukur 4. Sezon 24. Bölüm Show TV İzle! TIKLAYINIZ.

Show TV ekranlarında izleyicilerin büyük bir merak ile takip ettikleri Çukur dizisi yeni bölümü ile birlikte yine heyecan dolu anlar yaşatacak. 4. Sezonu ile ekranlara gelen dizide aksiyon ve gerilim devam ediyor. Şimdiye kadar yayınlanan her bölümü sayesinde izleyenlerin ekran başına toplanmasını sağlayan ve aksiyon dolu sahneleri ile birlikte her hafta sosyal medyada gündem olmayı başarmış dizi yeni bölümü sayesinde de yine gündeme gelmeyi başaracak. Ekranların en çok sevilen ve takip edilen dizilerinden olan Çukur, 15 Şubat tarihinde saat 20.00’de Show TV ekranında olacak.

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Koçak, Necip Memili, Rıza Kocaoğlu, Damla Sönmez gibi oyuncuların bulunduğu Çukur dizisi her bölümde giderek artan senaryosu ve aksiyonu ile birlikte izleyicilere özel bir seyir keyfi sunuyor. İstanbul’da bir mahalle adı olan Çukur’u korumak için Koçovalı ailesinin iş birliği yaparak verdiği mücadelenin ekrana taşınması olan dizide gerilim ve aksiyon dolu sahneler hiç eksik olmuyor.

Çukur Dizisi 4. Sezon 23. Bölümde Neler Yaşandı?

Heyecanla takip edilen dizinin geçen haftaki bölümünde Yamaç’ın bir anda ortadan kalkması Koçovalılar’ı endişeye sürüklemişti. Ancak Vartolu’nun Cumali Amca ile beraber Çukur’a dönüş yapması aileyi çok daha büyük bir sürpriz içerisine sokmuştu. Yamaç’ın Kulkan tarafından ise Afganistan’da tutulmakta olduğu yerden geri dönüp dönmeyeceği ise izleyicilere merak dolu anlar yaşatmıştı. Yamaç’ın bir anda çıkıp gelmesi ise Çukur’a büyük bir sevinç getirmiş ve mutlu anların yaşanmasını sağlamıştı. Bunun yanında Efsun’un annesi tarafından evden kovulmuş olduğu ve Kulkan tarafından kaçırılmış olduğunu öğrenen Yamaç da öfke ile Kulkan’ın peşine düşmeye karar vermişti. Bu bölümde de bu planın hesapları değerlendirilmişti.

Çukur Dizisi 4. Sezon 24. Bölüm Tanıtımı Yayınlandı mı?

Çukur dizisi 4. Sezon 24. Bölüm tanıtımı yayınlandı. Yeni bölümde mahallede yaşanacaklar büyük bir merakla beklenirken özellikle Yamaç’ın dönüşü sonrasında meydana geleceklerin neler olacağı da izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Tüm bu sorulara ise dizi saat 20.00’de Show TV ekranlarından yanıt verecek.

# Çukur 4.Sezon 24. Bölüm, Çukur 4.Sezon 24. Bölüm fragmanı, Çukur 4.Sezon 24. Bölüm tek parça izle, Çukur 4.Sezon 24. Bölüm full izle, çukur son bölüm ne oldu, çukur son bölüm izle, çukur yeni bölüm izle, çukur oyuncuları, çukur ne zaman, çukur hangi kanalda, çukur kesintisiz izle, çukur 15 şubat izle, Gibi, yeni, Dolu, izle, dizi, show tv

15 Şub 2021 - 15:01 - Dizi Fragmanları

# ÇUKUR DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Çukur Yamaç Öldü Mü? Aras Bulut İynemli Çukur'dan Ayrılıyor Mu? mask
Çukur Yamaç Öldü Mü? Aras Bulut İynemli Çukur'dan Ayrılıyor Mu?
Çukur Dizisi Final Tarihini Duyurdu! Sadece Birkaç Bölüm Kaldı, Artık Hikayesi Resmen Bitiyor! Tüm Türkiye’yi Kasıp Kavuran Hikayenin Son Bölümü… mask
Çukur Dizisi Final Tarihini Duyurdu! Sadece Birkaç Bölüm Kaldı, Artık Hikayesi Resmen Bitiyor! Tüm Türkiye’yi Kasıp Kavuran Hikayenin Son Bölümü…
Çukur 4.Sezon 23. Bölüm Full İzle Show TV! 8 Şubat 2021 Çukur 4.Sezon 23. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Çukur 4.Sezon 23. Bölüm Full İzle Show TV! 8 Şubat 2021 Çukur 4.Sezon 23. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Çukur'da Yamaç Önce Hayatının Dayağını Yedi Sonra Perişan Hale Geldi! Afganistan'a Kaçırıldı, Vartolu Çukur'a Efsane Dönüş Yaptı! İntikamı Sert Olacak! mask
Çukur'da Yamaç Önce Hayatının Dayağını Yedi Sonra Perişan Hale Geldi! Afganistan'a Kaçırıldı, Vartolu Çukur'a Efsane Dönüş Yaptı! İntikamı Sert Olacak!
Çukurun Sonunu Getirecek Çekim Hatası! Tüm Senaryo Baştan Yazılacak... Senaristlere Eleştiri Yağıyor! mask
Çukurun Sonunu Getirecek Çekim Hatası! Tüm Senaryo Baştan Yazılacak... Senaristlere Eleştiri Yağıyor!
Çukur'da Dengeler Değişti! Vartolu Çukur'a Dönsün İstenirken Yamaç Afganistan'a Gönderildi! Neler Oluyor? mask
Çukur'da Dengeler Değişti! Vartolu Çukur'a Dönsün İstenirken Yamaç Afganistan'a Gönderildi! Neler Oluyor?
Çukur 4.Sezon 22. Bölüm Full İzle Show TV! 1 Şubat 2021 Çukur 4.Sezon 22. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Çukur 4.Sezon 22. Bölüm Full İzle Show TV! 1 Şubat 2021 Çukur 4.Sezon 22. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Çukur'da Önce Yamaç'ı Evire Çevire Dövdü Sonra Foyası Meydana Çıktı! Maskeli Adamın Sırrı Ortaya Çıktı! Çukur Artık Çok Karışacak! mask
Çukur'da Önce Yamaç'ı Evire Çevire Dövdü Sonra Foyası Meydana Çıktı! Maskeli Adamın Sırrı Ortaya Çıktı! Çukur Artık Çok Karışacak!
Çukur’da Bomba Konuk: Aykut Kocaman Çukur Dizisinde! mask
Çukur’da Bomba Konuk: Aykut Kocaman Çukur Dizisinde!
Çukur 4. Sezon 21. Bölüm Full İzle Show TV! 25 Ocak 2021 Çukur 4. Sezon 20. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Çukur 4. Sezon 21. Bölüm Full İzle Show TV! 25 Ocak 2021 Çukur 4. Sezon 20. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yasak Elma Dizisi 98. Bölüm Full İzle Fox TV! 15 Şubat 2021 Yasak Elma 98. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Yasak Elma Dizisi 98. Bölüm Full İzle Fox TV! 15 Şubat 2021 Yasak Elma 98. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Uyanış: Büyük Selçuklu 21. Bölüm Full İzle TRT1! 15 Şubat 2021 Uyanış Büyük Selçuklu 21. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Uyanış: Büyük Selçuklu 21. Bölüm Full İzle TRT1! 15 Şubat 2021 Uyanış Büyük Selçuklu 21. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 15 Şubat 2021 Perşembe Survivor 28. Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu? mask
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 15 Şubat 2021 Perşembe Survivor 28. Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu?
Zuhal Topal'la Sofrada 541. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 15 Şubat 2021 Günün Puan Durumu Ne Oldu? mask
Zuhal Topal'la Sofrada 541. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 15 Şubat 2021 Günün Puan Durumu Ne Oldu?
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 15 Şubat 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 15 Şubat 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle!
Doya Doya Moda 15 Şubat 2021 Full İzle! Doya Doya Moda 156. Bölüm Kim Elendi, Gününün Birincisi Kim Oldu? mask
Doya Doya Moda 15 Şubat 2021 Full İzle! Doya Doya Moda 156. Bölüm Kim Elendi, Gününün Birincisi Kim Oldu?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL