Çukur 4.Sezon 24. Bölüm Full İzle Show TV! 15 Şubat 2021 Çukur 4.Sezon 24. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Çukur 4. Sezon 24. Bölüm Show TV İzle! TIKLAYINIZ.

Show TV ekranlarında izleyicilerin büyük bir merak ile takip ettikleri Çukur dizisi yeni bölümü ile birlikte yine heyecan dolu anlar yaşatacak. 4. Sezonu ile ekranlara gelen dizide aksiyon ve gerilim devam ediyor. Şimdiye kadar yayınlanan her bölümü sayesinde izleyenlerin ekran başına toplanmasını sağlayan ve aksiyon dolu sahneleri ile birlikte her hafta sosyal medyada gündem olmayı başarmış dizi yeni bölümü sayesinde de yine gündeme gelmeyi başaracak. Ekranların en çok sevilen ve takip edilen dizilerinden olan Çukur, 15 Şubat tarihinde saat 20.00’de Show TV ekranında olacak.

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Koçak, Necip Memili, Rıza Kocaoğlu, Damla Sönmez gibi oyuncuların bulunduğu Çukur dizisi her bölümde giderek artan senaryosu ve aksiyonu ile birlikte izleyicilere özel bir seyir keyfi sunuyor. İstanbul’da bir mahalle adı olan Çukur’u korumak için Koçovalı ailesinin iş birliği yaparak verdiği mücadelenin ekrana taşınması olan dizide gerilim ve aksiyon dolu sahneler hiç eksik olmuyor.

Çukur Dizisi 4. Sezon 23. Bölümde Neler Yaşandı?

Heyecanla takip edilen dizinin geçen haftaki bölümünde Yamaç’ın bir anda ortadan kalkması Koçovalılar’ı endişeye sürüklemişti. Ancak Vartolu’nun Cumali Amca ile beraber Çukur’a dönüş yapması aileyi çok daha büyük bir sürpriz içerisine sokmuştu. Yamaç’ın Kulkan tarafından ise Afganistan’da tutulmakta olduğu yerden geri dönüp dönmeyeceği ise izleyicilere merak dolu anlar yaşatmıştı. Yamaç’ın bir anda çıkıp gelmesi ise Çukur’a büyük bir sevinç getirmiş ve mutlu anların yaşanmasını sağlamıştı. Bunun yanında Efsun’un annesi tarafından evden kovulmuş olduğu ve Kulkan tarafından kaçırılmış olduğunu öğrenen Yamaç da öfke ile Kulkan’ın peşine düşmeye karar vermişti. Bu bölümde de bu planın hesapları değerlendirilmişti.

Çukur Dizisi 4. Sezon 24. Bölüm Tanıtımı Yayınlandı mı?

Çukur dizisi 4. Sezon 24. Bölüm tanıtımı yayınlandı. Yeni bölümde mahallede yaşanacaklar büyük bir merakla beklenirken özellikle Yamaç’ın dönüşü sonrasında meydana geleceklerin neler olacağı da izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Tüm bu sorulara ise dizi saat 20.00’de Show TV ekranlarından yanıt verecek.