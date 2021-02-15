Sefirin Kızı Dizisi 40. Bölüm Full İzle Star TV! 15 Şubat 2021 Sefirin Kızı 40. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Sefirin Kızı 40. bölüm Star TV İzle! TIKLAYINIZ.

Star TV ekranlarının sevilen dizisi olan ve ikinci sezonu ile ekranlara gelen Sefirin Kızı dizisinin yeni bölümünde yine heyecan dolu anlar izleyicileri bekliyor. Yaşanan oyuncu değişimleri ile birlikte farklı bir yöne gitmeye başlayan senaryo izleyicilerde hem merak uyandırıyor hem de büyük beğeni toplamaya devam ediyor. Yayınlanmış olan ilk bölümünden şimdiye kadar büyük beğeni toplamış olan senaryonun nasıl ilerleyeceği ise büyük bir merak konusu haline getirildi. Her pazartesi saat 20.00’de Star TV’de ekrana gelen Sefirin Kızı dizisi yine bu hafta izleyicileri ekran başına toplamış olacak.

Ekranların ilgi ile takip edilmekte olan yapımları arasında bulunan Sefirin Kızı dizisi şimdiye kadar Nare ve Sancar arasındaki yaşanan büyük aşkı ekranlara taşıyordu. Fakat Nare karakterini canlandırmakta olan Neslihan Atagül’ün diziden ayrılması sonucunda senaryoda değişikliğe gidilmek zorunda kalınmıştı. Dizden ayrılan Neslihan Atagül’ün yerine Tuba Büyüküstün ile anlaşma sağlanmış, Mavi ve Sancar arasında gelişmekte olan ilişki ekranlara taşınmaya başlamıştı. Sancar karakterini ise Engin Akyürek canlandırmaya devam ediyor ve her bölümde yaşanacaklar izleyiciler tarafından merak edilmeye devam ediyor.

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Sancar ve Mavi birlikte dalmış oldukları uykudan sonunda uyanmışlardı. Sancar’ın kafa karışıklığı devam ederken Mavi de tavırları ile aralarındaki gerilim yaşanmasına neden olmuştu. Halise ve Yahya’nın da bebek konusunda kararsızlığı devam etmişti. Onları ise Dudu hiç memnun etmeyeceği bir yola sevk etmiştir. Baba olmayı her şeyden daha fazla isteyen Yahya ise aklındaki şüpheleri gidermeden devam edemeyeceğini daha iyi anlamıştı. Elvan ise bebek haberinin konakta yaratacağı etki ile birlikte kendine göre bir düzen kurma konusunda kararlı adımlar atmıştı.

Melek’in kulübeye gitme isteği ise Sancar tarafından kayıtsız olarak karşılanmamıştı. Fakat Melek’in istekli oluşu Mavi ve Melek’in yan yana gelmesine ve tanışmalarına imkân vermişti.

Sefirin Kızı 40. Bölüm Tanıtımı Yayınlandı Mı?

Merakla beklenen yeni bölümün fragmanı yayınlandı. Aşk ve heyecan dolu olarak geçecek Sefirin Kızı 40. Bölüm Star TV ekranlarında saat 20.00’de izleyiciler ile buluşacak.