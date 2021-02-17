Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 17 Şubat 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim Star TV?

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 17 Şubat 2021 İzle! TIKLAYINIZ.

Bu sezon Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programı yayınlanan her bölümü ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Kıpır kıpır, eğlence dolu programın her bölümünde kahkaha dolu anlar ekrana geliyor. Sabah saatlerini renkli hale getiren program hem eğlendiren hem de bilgilendiren konsepti ile sabah saatlerinin en çok izlenen yapımı olmaya devam ediyor. Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programı hafta içi hergün saat 09.45’te Star TV ekranlarına sevenleri ile buluşuyor.

Demet Akalın ve yakın arkadaşı Alişan’ın sunumu ile ekrana gelen sabah programı hem bilgilendiren hem de eğlendiren içeriği ile izleyenlerin takdirini topluyor. Sanat dünyasının birbirinden özel isimlerinin konuk olarak ağırlandığı programda magazinden gündem konularına, sağlıktan mutfağa birçok farklı konuda uzmanlar ile sohbet ediliyor. Müzik dünyasının renkli isimlerinin şarkıları ile müzik şöleni yarattığı programda eğlence dolu anlar ekrana geliyor. Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programının yeni bölümleri merakla bekleniyor.

Demet ve Alişan İle Sabah Sabah Programı 16 Şubatta Neler Yaşandı?

Star TV ekranlarının en çok izlenen yapımları arasında yer alan Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programının dün ekrana gelen bölümünde yine kahkaha dolu anlar yaşandı. Sağlık ve mutfak köşesinde de uzmanlarla sohbetlerin edildiği programda yine müzik şöleni yaşandı. Programın dün ekrana gelen bölümü büyük beğeni topladı.

Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programının dün ekrana gelen bölümünde Miraç Şef yine mutfakta enfes lezzetler hazırladı. Ekonomik, sağlıklı ve lezzetli tariflerin verildiği programda sağlık köşesinde de birçok öneri uzmanlar tarafından aktarıldı. Müzik şöleninin de yaşandığı program eğlence dolu anları ekrana taşıdı.

Demet ve Alişan İle Sabah Sabah 17 Şubat Konukları Kim?

Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programının dün ekrana gelen bölümünün ardından yeni bölüm tanıtımı yayınlanmadı. Programın 17 şubat konukları ise henüz belli değil. Demet ve Alişan İle Sabah Sabah bugün saat 09.45’te ekrana gelecek.